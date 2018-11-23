Перехватывающие парковки в Киеве: подробности

Улицы центра Киева сами по себе не выдерживают такого количества автомобилей, которое ездит по ним в будни. Тем более, из-за припаркованных машин то тут, то там пробки. А в последние недели центр парализовали акции протеста. Водители поругивают городскую власть, которая никак не освободит улицы.

Многие въехавшие в центр водители с удовольствием оставили бы свои машины на перехватывающих парковках за его пределами, если бы те существовали. О них, как о важнейшей мере ограничения въезда в центр Киева, я упоминал неоднократно, в частности, в колонках В Киеве запрещают машинам проезжать на центральные улицы от 13 июня и О платном въезде в центр Киева от 23 июня.

Теперь я впервые обнародую проект графического документа. Это схема размещения перехватывающих многоуровневых гаражей и автостоянок, а также многоуровневых гаражей возле транспортно-пересадочных узлов в Киеве.

Поделюсь некоторыми фактами, выявленными в процессе ее подготовки.

Чтобы определить необходимое количество мест в перехватывающих гаражах и автостоянках, которые нужны на въезде в город, надо было подсчитать количество автотранспорта, заезжающего ежедневно в город в утренний период "пик" с 7 до 10 часов. Согласно обследованию, всего в Киев в утренние часы заезжает 68,2 тысячи легковых автомобилей. Доля транзитного транспорта в утренний период "пик" не превышает 5%, поэтому она особо не влияет на последующие расчеты.

Основной поток легковых автомобилей заезжает в город с автомобильных дорог международного значения: в утренний период "пик" с них ежедневно в Киев заезжает около 32,5 тысячи автомобилей, или 48% от их общего количества. На улицах, которые являются составными частями автомобильных дорог международного значения, находятся конечные или заключительные станции метрополитена (Теремки, Бориспольская, Лесная, Житомирская).

Анализ транспортной доступности на общественном транспорте и на автомобиле от конечных станций метрополитена до центральной и срединной части города дал возможность рассчитать максимальное количество автотранспорта, владельцы которого согласятся воспользоваться общественным транспортом для поездки на работу.

Среднее время проезда в центр города на сети скоростного общественного транспорта составляет 28 минут, а среднее время проезда на частном легковом транспорте – 50 минут. Среднее время проезда до предела центральной зоны от конечных станций метрополитена на сети общественного транспорта составляет 36 минут, а время проезда на частном легковом транспорте – 42 минуты.

Время проезда от конечных станций метрополитена до границы центральной зоны города

Станции метрополитена, возле которых предполагается размещение перехватывающих паркингов Станции метрополитена на границе центральной зоны Время проезда по улично-дорожной сети Время проезда в сети городского транспорта Теремки Лыбедская 22 26 Печерская 33 37 Университет 43 37 Бориспольская Лыбедская 41 38 Печерская 39 34 Университет 63 46 Лесная Печерская 34 39 Университет 49 30 Лыбедская 30 36 Житомирская Печерская 56 45 Университет 35 25 Лыбедская 58 38



Аналитические расчеты определили транспортный поток в центральную часть города из пригородной зоны, а также транспортный поток из пригородной зоны до границы центральной части города. Данные в процентах приведены ниже в таблице:

Направление движения транспортного потока В центр города До границы центральной части города С Одесского направления 20 30 С Бориспольского направления 15 25 С Броварского направления 17 30 С Житомирского направления 20 30

В соответствии с международными статистическими обследованиями, примерно 10% автовладельцев не согласятся ни в коем случае пересесть из собственного автомобиля на общественный транспорт. Другая часть автовладельцев может пересесть на общественный транспорт в случае, если проезд на общественном транспорте будет комфортным, значительно дешевле и на него потребуется меньше времени по сравнению с проездом на автомобильном транспорте. Для определения процента людей, которые будут согласны пересесть из собственного на общественный транспорт, сделано следующее допущение времени:

На сколько больше времени необходимо для проезда на собственном автотранспорте по сравнению с общественным транспортом, минут Часть автовладельцев, которые будут ехать на автомобилях, процентов от потока легковых автомобилей До 5 90 5-10 80 10-20 60 20-30 40 30-40 20 Более 40 10



В результате сложных подсчетов (не стану формулами забивать голову читателям) получено количество автотранспорта, которое теоретически может быть оставлено на территории перехватывающих гаражей и автостоянок, необходимых на семи въездах в Киев – почти 8 тысяч легковых автомобилей. Самые большие надо построить на въездах с Житомирского, Ирпенского и Гостомельского направлений, меньшие – с Броварского, Днепровского, Бориспольского, Вышгородского и Одесского направлений. Размещение автостоянок на других въездах нецелесообразно из-за незначительного транспортного потока и отсутствия станций метрополитена.

А что касается киевлян-автомобилистов, которые каждый день с окраин едут в центр, то для них должны быть предусмотрены перехватывающие гаражи и автостоянки, которые надо размещать вблизи станций метрополитена, находящихся за пределами центрального ядра города. Этот вопрос актуален для примерно 1,3 миллиона человек, которые живут на расстоянии более трех километров до станций метрополитена или их проезд до станций метро находится за пределами пешеходной доступности.

Станция метрополитена Потенциальное количество автовладельцев, которые могут воспользоваться перехватывающими гаражами и автостоянками Лесная 10 371 Черниговская 47 528 Дарница 45 983 Бориспольская 8 403 Харьковская 13 229 Славутич 10 168 Либедская 4 529 Выдубичи 1 387 Теремки 859 Васильковская 4 103 Вокзальная 18 222 Шулявка 21 889 Святошино 38 500 Академгородок 6 506 Сырец 25 109 Героев Днепра 6 673 Оболонь 27 450 Левобережная 10 977

Учитывая коэффициент наполнения легкового автомобиля на уровне 1,4 человека на автомобиль и матриц корреспонденций движения населения, ориентировочное количество автомобилей, которые могут быть оставлены на территории перехватывающих гаражей и автостоянках, составляет более 22,7 тысячи.

Итого, чтобы существенно разгрузить от автомобилей Киев, и особенно его центр, нужны перехватывающие парковки чуть более чем для 30 тысяч машин. Когда они будут построены – пока никто не скажет. Графический документ, с которым я вас ознакомил, является частью работы Института Генерального плана города Киева по созданию "Схемы размещения гаражей и автостоянок в городе Киеве". Только после ее утверждения в Киевраде (надеюсь, хотя бы в первой половине следующего года) дело, наконец, может сдвинуться – появится возможность разрабатывать проектную документацию, выделять земельные участки и либо инвесторам, либо самому городу строить перехватывающие парковки.