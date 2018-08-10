Почему люди будут охотно не покупать квартиры, а арендовать

Иногда мне приходится спорить с противниками строительства нового жилья в Киеве. Таких немало. Они считают, что в Киеве жилья с избытком, спроса нет, квартиры не раскупаются и, соответственно, нет необходимости строить новые дома.

Обычно я аргументирую тем, что расти еще есть куда: существующий жилищный фонд не может обеспечить каждую семью комфортной квартирой, а средняя жилищная обеспеченность составляет 22 квадратных метра, что вдвое ниже по сравнению с обеспеченностью в европейских столицах.

Правда, больше всех в жилье нуждаются бедные люди. Все чаще два, а то и три поколения киевлян проживают в одной старенькой квартире, бесплатно выданной когда-то советской властью. Многие хотели бы из советской тесноты переехать в более современные комфортные условия. Но цены не позволяют.

Что теперь делать с квартирной очередью? Ориентировочное количество квартир для полного удовлетворения нужд очереди квартучета на этап 20 лет, по прогнозам Института Генплана Киева, будет составлять 85 тысяч квартир с объемами строительства до шести миллионов квадратных метров. Для сравнения: в последние годы строительного бума всего жилья в Киеве строится примерно по полтора миллиона квадратных метров в год.

То есть, чтобы удовлетворить очередь, весь стройкомплекс должен пахать четыре года. Безвозмездно. Но ведь даром теперь ничего не бывает! Программа доступного жилья провалилась. Поэтому единственная надежда на разрабатываемый Минрегионом проект закона об аренде жилья, который и мог бы создать рынок доступного жилья.

В большинстве стран мира доступным называют жилье, которое обеспечивает нормы жилой площади на человека, базовые удобства и социально-бытовые услуги, а семья при этом тратит на него не более 30 процентов своего дохода.

Из трех предполагаемых вариантов: государственные арендные дома, заказчиком которых будут выступать центральные органы власти, а арендаторами – их сотрудники на период работы; коммерческие арендные дома, построенные частным бизнесом для сдачи в аренду; коммунальные арендные дома, построенные по заказу местных властей – именно последние имеют наибольшие перспективы в Киеве.

Первых будет мало и только для своих. Вторые, боюсь, вследствие присущей коммерсантам жажде наживы могут оказаться для большинства людей дорогими. А коммунальное жилье, благодаря объективной возможности киевской городской власти сделать строительство гораздо дешевле, а также ресурсам столичного бюджета, хоть завтра станет по-настоящему доступным. Осталось разработать городскую адресную программу жилищного строительства и определить категории, которым будут предоставляться квартиры на льготных условиях.

Впрочем, перспективы, при наличии соответствующих механизмов, есть и у коммерческого арендного жилья, о чем свидетельствует мировой опыт.

В мире многие города, как и Киев, выбравшие стратегию не расширять границы своей территории, а максимально развивать существующие районы, успешно решают квартирный вопрос.

Например, в канадском Ванкувере, где существует дефицит жилья, город предоставляет инвесторам участки на льготных условиях, если 100 процентов квартир предназначены для сдачи в аренду, которая на 20 процентов дешевле рыночной.

В городе-государстве Сингапуре строительством и сдачей в аренду занимаются государственные корпорации.

Немецкий Гамбург, с традиционно высокими ценами на недвижимость, 30 процентов от общего количества новых квартир резервирует для аренды, которая в Германии субсидируется государством. Во всей стране в собственном жилье живут только 40 процентов немцев. Целые поколения привыкли, что снимать квартиру дешевле и стабильнее, чем иметь свою в собственности. Владельцем жилья чаще всего является город.

В австрийской Вене 80 процентов горожан, вместо покупки квартир, предпочитает снимать жилье. При этом город, благодаря развитой системе жилищных субсидий, которыми пользуются 60 процентов семей, считается одной из самых доступных европейских столиц.

Хорошо развитая система аренды позволяет жителям австрийской столицы при смене работы легко переехать хоть на другой конец города. Разве могут позволить себе подобную мобильность собственники квартир?

Перемещаться из одного места в другое вместо того, чтобы покупать квартиры или брать ипотеку – это лучше всего может оценить молодежь.

Новые коммуналки – мое предложение городской власти

Чем люди моложе, тем с большей охотой готовы делить крышу с себе подобными. Достаточно собственной спальни и туалета с ванной, а кухня и гостиная могут быть общими. При съеме квартир такие сценарии наблюдаются все чаще. Их можно прочнее закрепить в городе.

Столичные власти рассчитывают, что скоро будет принят закон, позволяющий выкупать у нерадивых частников в коммунальную собственность памятники культурного наследия. Таких ветшающих особняков в Киеве до ста. Считаю, что в них можно оборудовать коливинги (если по-простому, то новые коммуналки), например, для творческой молодежи или молодых специалистов разных сфер.