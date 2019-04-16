Сергей Петрик публицист

Последний, забытый референдум. Почему референдумы больше невозможны

16 апреля 2000 года был проведен второй – после судьбоносного референдума от 1 декабря 1991 года, подтвердившего Акт провозглашения независимости Украины – всеукраинский референдум по народной инициативе.

Говорят, на самом деле его инициировал действующий в то время президент, а его мишенью должна была стать парламентская оппозиция. Не спорю. Это было одно из его предвыборных обещаний. В конце декабря 1999 года, спустя полтора месяца после президентских выборов, начался сбор подписей в поддержку проведения референдума. До середины января 2000 года было собрано более 4 миллионов подписей. Так же безукоризненно провели и референдум: нарушений наблюдатели не заметили, а явка оказалась выше всяких прогнозов. Только получилось так, что деньги из казны выбросили зря.

На референдум было вынесено четыре стратегических вопроса украинского парламентаризма, в частности, отмены депутатской неприкосновенности, сокращения общего количества народных депутатов с 450 до 300 и необходимости формирования двухпалатного парламента:

1. Поддерживаете ли вы предложения о дополнении статьи 90 Конституции Украины новой третьей частью следующего содержания:

"Президент Украины может также досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если Верховная Рада Украины в течение одного месяца не смогла сформировать постоянно действующего парламентского большинства или в случае неутверждения ею на протяжении трех месяцев подготовленного и поданного в установленном порядке Кабинетом министров Украины государственного бюджета Украины", которая бы устанавливала дополнительные основания для роспуска президентом Украины Верховной Рады Украины, и соответствующее дополнение пункта 8 части первой статьи 106 Конституции Украины словами: "И в других случаях, предусмотренных Конституцией Украины"?

2. Согласны ли вы с необходимостью ограничения депутатской неприкосновенности народных депутатов Украины и изъятием в связи с этим части третьей статьи 80 Конституции Украины:

"Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы"?

3. Согласны ли вы с уменьшением общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300 и связанной с этим заменой в части первой статьи 76 Конституции Украины слов "четыреста пятьдесят" на слово "триста", а также с внесением соответствующих изменений в избирательное законодательство?

4. Поддерживаете ли вы необходимость формирования двухпалатного парламента в Украине, одна из палат которого представляла бы интересы регионов Украины и способствовала бы их реализации, и внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины и избирательное законодательство?

В референдуме приняли участие 28 728 575 человек (81,15 процента), имеющих право голоса. Абсолютное большинство дали утвердительный ответ на все четыре вопроса. Первое предложение поддержали 84,69 процента граждан, второе — 89,00, третье — 89,91, четвертое — 81,68 процента. (Проводившиеся перед референдумом соцопросы, в том числе и известных мировых социологических компаний, по всем четырем вопросам показывали такую же картину).

Конституционный суд Украины двумя решениями подтвердил законность и окончательность решения, которое было вынесено гражданами Украины на референдуме. Этими же решениями было подтверждено, что результаты волеизъявления народа Украины не требуют никаких согласований Верховной Радой и имеют силу закона.

Однако соответствующие изменения в законодательство так и не были внесены Верховной Радой, за исключением, намного позже, изменения, согласно которому президент получил право распускать парламент.

Сегодня, спустя 19 лет, о референдуме забыли. Но его вопросы, тем не менее, все так же, а то и более актуальны в свете растущего недовольства Верховной Радой, ее составом и эффективностью работы. Думаю, проведи сейчас повторный референдум, результат будет примерно тот же.

А впрочем, референдумы сейчас невозможны вообще. Почти год назад, 26 апреля 2018 года Конституционный суд признал неконституционным Закон "О Всеукраинском референдуме". С тех пор в законодательстве, регулирующем формы непосредственной демократии в Украине, появился пробел: конституционные нормы, которые устанавливают возможность проведения всеукраинских и местных референдумов, действуют, а законодательной базы для проведения любого референдума в нашей стране нет совсем. Раньше из-за отсутствия закона о местном референдуме страдали территориальные громады, а последний год, получается, вся страна.

Это не пустяк. Некоторые общегосударственные вопросы, согласно Конституции, можно урегулировать исключительно путем императивного всеукраинского референдума: это изменение территории Украины и внесение изменений в разделы I, III и XIII Конституции Украины. Все остальные вопросы (за исключением законопроектов о налогах, бюджете и амнистии), исходя из положений Основного Закона Украины, могут голосоваться на факультативных референдумах.

Референдумы – это признак демократического государства и развитого гражданского общества. Наверное, мы дождемся, что наши западные партнеры в числе прочих выдвинут требование относительно ликвидации и этого законодательного пробела.

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