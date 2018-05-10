Село вывезти нельзя!

Грань между городом и селом мечтал стереть Никита Хрущев, в послевоенные годы работавший первым секретарем ЦК Компартии Украины. Ему очень хотелось, чтобы и крестьяне изведали городских удобств, не бегали в зимнюю стужу до ветра, чтобы в дома пришло централизованное отопление, а на кухни – газ, чтобы горело электричество и из кранов текла вода.

Его сын Сергей писал в мемуарах: "Мечты отца лежали в русле широковещательных призывов тех лет: "Стереть разницу между городом и деревней". В декабре 1949 года на семидесятилетии Сталина отец докладывал ему как о большом достижении о завершении строительства первого агрогорода (села с двухэтажными жилыми домами – С.П.) в Черкасской области и реализации еще нескольких пилотных проектов в разных концах Украины. Тогда идея отца получила одобрение, в киножурналах показывали "деревню будущего".

Тем не менее, сами жители сел противились жить в многоквартирных домах. "Отец старался перебороть крестьянскую, как он считал, отсталость, пытался для их же пользы надавить, однажды даже предложил "прекратить выдавать государственные кредиты на индивидуальное жилищное строительство", – вспоминал Хрущев-младший. Но после того как Никита Сергеевич, уже будучи первым секретарем Московского обкома в начале 1950-х, начал строить в подмосковных деревнях пятиэтажки, Иосиф Сталин решительно указал на то, что село должно оставаться селом. И Хрущеву еще повезло, что отделался всего лишь легкой опалой. Строя в селах дома в несколько этажей, гневно указал вождь народа, грань стирать нельзя!

Видел бы Сталин, что, в буквальном смысле ни к селу, ни к городу, понастроили вокруг Киева в последние годы! Прямо сейчас растут сотни жилкомплексов, многие из них высотные: явное перенаселение при недостаточной инженерной подготовке и катастрофической неразвитости инфраструктуры.

Мало того, что через пару лет новые жители сельских высоток с трудом будут преодолевать пробки на выездах к центральным магистралям. В селах, например, нет элементарных детских садиков. Поэтому в киевские садики ходит около 10 тысяч детей из близлежащих населенных пунктов. В некоторых садиках Святошинского района Киева доля детей из расположенных неподалеку сел, застроенных многоэтажными, повышенной этажности и высотными домами, достигает 50 процентов.

С интересным начинанием выступил городской совет Ирпеня, приняв решение ввести ограничение этажности застройки на территории этого курортного городка под Киевом.

Кто помнит, в Ирпене было множество санаториев и детских оздоровительных лагерей, а до самого 2014 года – только несколько высоток в центре. В последние годы малоэтажный Ирпень переживает строительный бум, в нем около сотни строящихся объектов жилья.

Не более пяти этажей – так решил горсовет. Правильное, на мой взгляд, решение, которое позволит городку сохранить свой привлекательный вид и не дать усугубиться проблемам инфраструктурных объектов и транспортных развязок. Вот только надолго ли? Согласно государственным строительным нормам (ДБН), сейчас не существует никаких ограничений высотности жилой застройки в населенных пунктах.

Половина отечественных ДБН устарели. В рамках их модернизации предлагается ликвидировать и этот пробел, установив максимальную этажность жилой застройки в зависимости от численности населения. К слову, при разработке норм шли активные консультации с экспертами и общественностью. В таких вопросах всегда есть несогласные, но мне кажется, что путем споров и дискуссий удалось найти приемлемые ограничения, и они в обозримом будущем вступят в силу.

В селах должна быть усадебная застройка. В небольших селах, где живет до 1 тысячи человек, – только она. Понятно, что никакой необходимости строить там многоэтажки нет. В селах с населением более 1 тысячи жителей возможны и многоквартирные дома до четырех этажей (до 12 метров). В поселках городского типа – максимум пятиэтажки (до 15 метров). В городах с населением до 50 тысяч человек – усадебная застройка и дома не выше девяти этажей (до 27 метров). От 50 до 100 тысяч жителей – не выше 16 этажей (до 48 метров). Высотность жилой застройки в городах с более чем 100-тысячным населением должна устанавливать градостроительная документация.

Города должны быть разнообразными, и учитывать надо многие факторы. В первую очередь, наличие памятных мест и объектов культурного наследия. Что хорошо для Днепра или Киева, может быть совершенно недопустимым для Львова или Чернигова. Высотность должна быть адекватной контексту городской среды. (А почему города будущего невозможны без небоскребов, я расскажу в следующий раз).

Вписывать новое жилье в облик городов нужно грамотно и деликатно, точно понимая, что, где и зачем строить.

Добавлю, что соответствие новостроек "характеру городов" должно быть заботой главных архитекторов. Их статус, к слову, также требует усиления, поскольку сейчас ни один главный архитектор не обладает достаточным влиянием на облик города. Влиянием, как минимум, соизмеримым с влиянием застройщиков.