Тот, кто держит за горло правительство

На следующей неделе в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда. По всем приметам, этот визит будет предшествовать получению Украиной очередного транша программы расширенного финансирования, начатой в 2015-м и поставленной на паузу в прошлом году. Эта программа закончится в марте 2019-го, но у Кабмина уже есть предложения как по ее продлению еще на год, так и по совершенно новой программе на три года.

Проблемы с получением очередного транша в основном были вызваны трениями между МВФ, который требует 60-процентного повышения цены на газ для населения, и украинским правительством, которое настаивает на том, что такое резкое повышение ничем не оправдано.

На днях премьер-министр Владимир Гройсман написал в своем Твиттере: "Зачем сотрудничать с МВФ сейчас? Невыплата долгов грозит Украине дефолтом. А это остановка производства, девальвация гривны, инфляция. Нам нужно уберечь людей от этого негатива, поэтому нам и нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые".

Не получая траншей, Украина доказала, что у нее уже получается жить за свои средства, но их не хватает на то, чтобы отдавать долги. Действительно, транши МВФ никак не влияют на экономику – они идут на погашение прошлых поступлений. Да и в целом около половины всех траншей в Украину идут на погашение предыдущих. В следующем году, напомню, Украина должна выплатить по внешнему долгу 3,3 миллиарда долларов, а в 2020-м – почти четыре миллиарда.

Транши МВФ – это также и сигнал для всех внешних инвесторов и других международных организаций о том, что программа, к которой привязаны все остальные международные программы (Всемирного банка, европейских структур и так далее), продолжается – значит, в стране дела идут не так плохо.

Вот на что не так давно пошла соседняя Румыния ради того, чтобы не прекращать сотрудничество с МВФ. В конце 2015 года, вследствие громких коррупционных скандалов в Бухаресте, МВФ собирался отказаться от помощи ей, несмотря даже на то, что румынская экономика показывала стабильный рост. Вдруг стало очевидным, что этот отказ резко отрицательно скажется на бизнес-климате в стране. Румыния отреагировала жестко: премьер-министр, пять членов правительства и более 20 депутатов парламента оказались в тюрьме – и дружбу с МВФ удалось сохранить. Теперь экономический рост в Румынии вдвое выше, чем в целом в Евросоюзе.

Толк от МВФ не только в том, что он дает деньги, чтобы ими расплачивались с ним же по старым долгам. Один лишь МВФ держит за горло наше правительство и реально толкает его осуществлять структурные реформы, которые необходимы самой Украине.

В сути реформ разбирается не так много людей, а тех, кто может взять на себя ответственность их внедрять – вообще единицы. Власть спустила бы реформы на тормозах, особенно если учитывать, что их побаивается наш простодушный, боящийся перемен народ.

Не на пустом месте сформировалось общественное мнение, которое скорее склоняется к тому, что "долги отдают только трусы".

Есть занимательная социология. Исследовательская компания "Социополис: Social, Political & Market Research" совместно с компанией "2call cоntact center" опросила взрослых жителей Украины, как они относятся к получению страной кредитов МВФ. Вряд ли имея внятное представление о предмете вопроса, почти половина – 49,1 процента респондентов ответили, что полностью не поддерживают, а еще 22,9 процента – скорее не поддерживают, чем поддерживают.

Пенсионная реформа нужна не американцам, а в первую очередь 30-40-летним украинцам, которые еще могут зарабатывать или накапливать себе на пенсию. Земельная реформа нужна украинцам, имеющим свой пай, чтобы они сами могли решать, что с ним делать: выгодно сдавать в аренду или продать. Реформа здравоохранения – нужна всем без исключения. Антикорруционная реформа – тут и объяснять нечего.

А раз программа не закрыта, у правительства есть шанс договориться с МВФ на тех условиях, которые стране более приемлемы. Для этого надо, чтобы у Украины были весомые аргументы и убедительная переговорная позиция. Думаю, по цене на газ (раз приезжает миссия МВФ) уже удалось договориться так, чтобы она устраивала обе стороны, и это мы увидим в сентябре.