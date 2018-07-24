Варвары ради денег стирают нашу память. Как им помешать

Столица славится по всей Украине, да и за ее пределами, многочисленными скандалами и конфликтами, вызванными разрушением объектов культурного наследия и варварской застройкой. В нынешнем веке с ее лица были стерты, по разным подсчетам, не менее 60 памятников истории и культуры. Действующее законодательство несовершенно, и наказания для застройщиков, желающих получать прибыли за счет разрушения памятников, смехотворны.

Процесс пошел

Ближе к летним каникулам Верховная Рада приняла в целом закон "Об охране культурного наследия (по сохранению памятников культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)". В нем имплементировано понятие "объект всемирного наследия" для определения таких ценных объектов, сохранением которых должна заниматься не только Украина. Прежде чем провести любые работы на таком объекте или в буферной зоне, нужно будет получить одобрение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

На следующий день депутаты приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия". Он существенно усилит ответственность за несоблюдение памятникоохранного законодательства и предусматривает немалые (а не как сейчас – 1700 гривен) штрафы – в сотни тысяч. Причем как для юридических, так и для физических лиц.

Но законы будут нарушать всегда. Скандалы и конфликты тоже останутся. Намного меньше беззакония станет, если появятся правила, по которым архитекторы должны проектировать, а застройщики – строить. Пока вся застройка ведется в ручном режиме, скандалов со временем будет, возможно, даже больше, чем сейчас.

Никакие архитектурно-строительные решения не имеют права вредить исторической среде. Чтобы архитекторы имели представление, где и как можно строить, им нужны градостроительные параметры, учитывающие культурное наследие. Для этого у Киева, наконец, должен появиться важнейший документ – историко-архитектурный опорный план.

Киев возглавляет утвержденный Кабмином список исторических населенных мест Украины, а всего таких – 401. В 80 процентах из них правила застройки фактически не регламентированы, то есть они не имеют положенных по закону утвержденных историко-архитектурных опорных планов, входящих в генеральные планы городов.

Застройщиков хоть и не принято жалеть, но они сейчас, в условиях отсутствия этой градостроительной документации, сильно рискуют вложить деньги в строительство на землях, которые, как позже окажется, имеют историческую ценность – и в будущем эти здания придется снести.

С историко-архитектурным опорным планом в Киеве давно не все благополучно. Предыдущий план вызывал очень много критики. Более того, его материалы были утеряны разработчиком действующего Генплана и так и не передавались Киевглавархитектуре с 2002 года, когда Генплан был принят. Материалы же самого действующего Генплана, выполненные в виде безмасштабных картинок на топооснове 1987 года, для установления границ исторических ареалов, земель памятников и их охранных зон использовать было невозможно. Копии ИАОП удалось восстановить только в 2013 году, благодаря личному архиву его разработчиков, бывших сотрудников Института теории и истории градостроительства и архитектуры.

Новый историко-архитектурный опорный план, разрабатывавшийся Институтом памятникоохранных исследований Министерства культуры, был утвержден приказом Минкультуры в 2011 году, а в 2014-м новое руководство министерства этот приказ отменило. Оказалось, что он даже хуже, чем историко-архитектурный опорный план 2002 года. В нем, например, на треть уменьшились территории исторических ареалов Киева (это топографически обособленные территории, которые формировались в городе в разное время по мере его расширения, и на которых сохранились памятники культурного наследия). Пять ареалов (Пуща-Водица, Северный, Центральный, Соломенский, Китаевский / Южный) свели в два – Центральный и Южный. Также не были определены территории памятников, в том числе национального значения, которые занимают значительные территории, такие как достопримечательности Киевской крепости, Обсерваторной горки, улицы Крешатик, Владимирская и Терещенковская.

Лишь в конце июня этого года проект ИАОП доработали и согласовали с Киевской горгосадминистрацией. Разработчик (теперь он называется Украинским государственным институтом культурного наследия) направил его в Минкультуры – для согласования и утверждения границ и режимов зон охраны памятников и исторических ареалов. Будем надеяться, это произойдет уже осенью.

Чем отличается новый историко-архитектурный опорный план Киева

Он состоит из пяти книг, которые содержат графическую и текстовую часть. Графическая часть представлена в первой книге. Она включает шесть чертежей. Это непосредственно "Историко-архитектурный опорный план города Киева", а также "Зоны охраны памятников культурного наследия города Киева". Представлены также схемы, на которых запечатлены установленные в настоящее время земли историко-культурного назначения, анализ природного ландшафта в контексте видового раскрытия памятников культурного наследия, историко-архитектурный опорный план города Киева в контексте природного ландшафта, а также территории и зоны охраны объектов археологического наследия, расположенных в пределах Киева.

Текстовая часть включает четыре книги. Пояснительная записка к историко-архитектурному опорному плану занимает 317 страниц, пояснительная записка к проекту зон охраны памятников культурного наследия – 131 страницу. Прилагаются перечни памятников и объектов культурного наследия Киева, а также материалы фотофиксации памятников и объектов культурного наследия.

Длительная разработка, в ходе которой специалисты в буквальном смысле обходили город и вносили в план памятники градостроительства, архитектуры, истории, археологии, монументального и садово-паркового искусства, ландшафтные памятники, ценные природные памятники, такие как заповедники и заказники, оправдала себя.

В текстовых и графических материалах историко-архитектурного опорного плана приведены 3488 недвижимых объектов культурного наследия. В том числе 349 объектов национального значения и два комплекса памятников – собор Святой Софии с прилегающими монастырскими зданиями и ансамбль Киево-Печерской лавры, которые включены Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия.

В процессе доработки обнаружены и предлагается взять на государственный учет 99 новых объектов культурного наследия по виду археология и 408 объектов по виду архитектура. Таким образом, потенциально Киев может иметь 3970 памятников! Это если говорить о точечных памятниках. На опорном плане обозначаются также зоны ценной исторической застройки и даже рядовой – малоинтересных зданий, но которые формируют характер городской среды, и поэтому их нежелательно сносить, но можно реконструировать.

В проекте определены 51 охранная зона памятников культурного наследия и 14 комплексных охранных зон памятников культурного наследия.

Исторических ареалов стало 15. Топография и культурное наследие этих исторических районов сильно отличаются, застройка в каждом из них не похожа по характеру и высотности, поэтому предлагаются разные принципы ограничений строительства, но все они жесткие. Ни о какой высотной застройке речи не может быть.

Что еще надо

Только после принятия Генплана, с историко-архитектурным планом в его составе, можно будет принимать Зонинг, который разрабатывается на основе Генплана и конкретизирует его. В нем территория Киева будет разделена на кварталы и микрорайоны, в каждом квартале определена численность населения, проживающего постоянно, высота зданий, функциональное назначение, процент зеленых насаждений и прочее.

Когда все правила застройки будут установлены и обнародованы, лучшим контролером за их соблюдением должна стать общественность.

Стоит также возродить работу архитектурно-градостроительного совета и восстановить рассмотрение на нем проектов объектов архитектуры. Таким образом можно противостоять давлению инвесторов, бесконтрольно (со стороны граждан и профессиональной общественности) проталкивающих в чиновничьих кабинетах неприемлемые для города проекты. Важно советоваться с лучшими знатоками города, защитниками исторических памятников, сторонниками развития общественного транспорта, защитниками парков и скверов. Они могут быть почти профессиональными конструктивными критиками архитектурных проектов и смогут выдвигать новаторские альтернативы.

Кроме того, проектирование объектов архитектуры, особенно главных градостроительных узлов, необходимо осуществлять исключительно на конкурсной основе, как во всех европейских странах. Оценка конкурсных предложений должна проводиться жюри, причем открыто – с привлечением общественности.

Было бы очень современно и эффективно, если бы проектные предложения сопровождались видео и панорамами городского пространства с новыми объектами и существующей застройкой.

Профессионалы могли бы донести смыслы и до жителей города, объяснить им их возможности, показать пути участия в городских процессах, показать, как можно работать с городской средой. Но для постоянной коммуникации общественных слушаний недостаточно. В Лондоне и Берлине, например, в мэриях открыты залы с макетами городов и видеопрезентациями новых проектов, с возможностью изменять макеты зданий и сооружений. И в Киеве можно оборудовать такой же.