Сергей Петрик публицист

Возьмется ли Кличко за кувалду

Возьмется ли Кличко за кувалду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/337/66a/5c533766aaa9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/337/66a/5c533766aaa9b.jpg 2019-02-01T08:02:00+02:00 Сергей Петрик

На этом историческом фото с кувалдой – секретарь Киеврады (в то время) Алексей Резников вместе с "воинственной" и непримиримой к посягательствам на историческое лицо Киева председателем общественной организации "Андреевско-Пейзажная инициатива" Мариной Соловьевой. Лето 2015 года. Первый принудительный снос лишних этажей в городе Киеве в скандальном доме по Десятинному переулку, 3-5.

Будет ли продолжение?

"Придерживаясь законодательства о строительстве в буферной зоне Софии, городская власть воспользуется сценарием, который был воплощен в Десятинном переулке. То есть требует от застройщика снижения этажности здания до предельно разрешенной в этой зоне – 27 метров, согласно градостроительным условиям", – вполне четко заявил мэр Киева Виталий Кличко ровно три года назад. Речь шла о строительстве многоэтажного дома, которое, с перерывами на скандалы, тянется уже 10 лет.

Казалось бы, в чем проблема? Есть законодательство, которое четко указывает разрешенную высоту. Надо его выполнять.

Хвала терпеливым активистам. Проиграв административные суды, компания-застройщик взялась давить на них и снова подала иск в районный суд против Ирины Никифоровой, одной из их лидеров. В третий раз: до этого требовала с ряда активистов 100 тысяч, а потом и 560 тысяч гривен (когда доллар был по восемь) за якобы материальный ущерб от сноса якобы ими строительного забора. Прошлые иски компания проиграла. За этот активисты тоже спокойны.

В ситуации, когда все суды признали, что несколько этажей лишние, когда мэр города всю первую (полтора года) и вторую каденцию грозит застройщику кулаком, а киевляне ждут разрешения давнего конфликта – застройщик может рассчитывать пересидеть меньше двух лет до следующих местных выборов, а там вдруг что-то поменяется.

Упомянутый Виталием Кличко сценарий – это был замечательный кейс того, как общественность и власть совместно могут останавливать издевательства застройщиков над историческим лицом Киева. Первый и последний случай, который произошел почти четыре года назад.

Застройщик вообще-то рассчитывал построить 12 этажей офисного центра. Когда это не удалось, утвердил новый проект и построил девять. Для этой зоны – а юридически это тоже буферная зона Софии Киевской – высота не может превышать 27 метров, а построено было уже 35!

Вопросы удалось решить путем цивилизованных переговоров и цивилизованного голосования: Киеврада приняла решение, которым фактически обязала застройщика остановить строительство и снизить здание (снести два лишних этажа), жестко пригрозив аннулировать договор аренды земли.

Резников тогда сказал, что застройщик самостоятельно начал демонтаж лишних этажей, а он с активистами ему просто немного помогли.

В Киеве полным-полно не только лишних этажей там, где они вне закона. Самовольно понастроили десятки высотных домов – вот куда бы приложиться кувалдой. Руки Кличко соскучились по ней.



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