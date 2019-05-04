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Сергей Петрик

публицист

Запрещать машины полезно для здоровья

мнение
4 мая, 08:31

Живу в том же Киеве, до центра 40 минут, а как приеду – дышать страшно. Настолько лесной воздух у моего дома отличается от загазованного в центре.  Врачи говорят, что токсичный воздух отражается не только на взрослых жителях центральных районов и их заболеваемости астмой, но и на здоровье новорожденных, чьи легкие меньшей емкости, чем у новорожденных на периферии. С машинами в центре надо что-то решать.

В колонке О платном въезде в центр Киева от 23 июня 2018 года я писал, что в Институте Генерального плана города Киева, который разрабатывает Комплексную схему транспорта столицы, рассматривалась возможность постепенного введения платного въезда в центральное ядро города. А в недавней колонке Личный автомобиль в городе должен быть роскошью от 14 апреля – что от платного въезда решили отказаться (в транспортной модели его все же промоделировали), а вместо него, хоть он ко всему еще и давал бы деньги в бюджет, будут предлагать городской власти другие ограничительные меры.

В тех случаях, когда можно выбрать более сложный для реализации вариант вместо того, чтобы принять непопулярное, пусть и для ограниченного числа автомобилистов, волевое решение – не сомневайтесь, что городская власть так и поступит. 

Точно так же, как город будет организовывать бесплатные парковки, а ведь это как отдавать землю бесплатно под гаражи или ларьки.  Притом что решать транспортные проблемы и обеспечивать комфорт всех горожан надо по справедливости, а не боясь потревожить какую-то группу жителей.

А дальше будет больше машин, и даже известно, каких: в связи с тем, что европейские города начали радикально бороться с автомобилями низких экологических классов, которые по нашим меркам почти новые, большинство из них найдет последнее пристанище в нашей стране. 

В Киеве сейчас примерно 260 автомобилей на 1 тысячу жителей, а к 2025 году ожидается 450. Представляете масштабы этого бедствия?

В Комплексной схеме транспорта города Киева, учитывая, что наиболее загрязняют атмосферный воздух автомобили, еще предстоит разработать мероприятия по снижению количества выбросов. Я обязательно ознакомлю вас с ними, а пока посмотрим, что в этом направлении делается в Европе. 

В Лондоне в 2003 году ввели платный въезд в центральную часть города. Позже она была значительно расширена. Система платного въезда в центр рассматривалась как налог на пробки, чтобы разгрузить центр Лондона. Стоимость въезда составляет 11,5 фунта. В то же время в пределах этой же территории действуют и экологические ограничения. Бесплатно в центр города могут въезжать автомобили, соответствующие стандартам начиная от Euro-4 для дизельных и бензиновых автомобилей. С остальных взималась дополнительная плата 10 фунтов. 

С апреля 2019 года экологическая зона ужесточила требования и начала выходить за границы зоны платного въезда в центр. Водители машин старше 2006 года выпуска, помимо основной платы за проезд в 11,5 фунта, платят дополнительные 12,5 фунта за въезд в новую зону. Более того, грузовики и коммерческие автобусы старше 2015 года выпуска платят 100 фунтов. К 2021 году эта зона будет расширена и захватит почти всю территорию Большого Лондона.

В Мадриде есть зона Madrid Central – это весь центр испанской столицы, полностью свободный от автомобилей. Сюда полностью запрещен въезд машин с бензиновыми двигателями, выпущенными до 2000 года, и дизельными, выпущенными до 2006 года. Более поздние автомобили могут въехать лишь для того, чтобы припарковаться на общественной стоянке. Доступ в Madrid Central открыт только для электрокаров и автомобилей местных жителей.

В зону Парижа, расположенную внутри кольцевой трассы Периферик (Парижская окружная дорога) запрещен въезд всех дизельных автомобилей, выпущенных до 2000 года, и всех легковых автомобилей, выпущенных до 1997 года. Городские власти планируют ужесточать ограничения с тем, чтобы к 2030 году Париж был открыт только электрокарам и автомобилям на водородном топливе. 

В Евросоюзе нет каких-либо единых норм, а европейские города самостоятельно создают локальные программы ограничений для старых автомобилей. Таким образом, тут для разработчиков Комплексной схемы транспорта города Киева, как говорится, карт-бланш.

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Тег Киев, авто, машины, петрик
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