Заробитчанство – не трагедия

Термин "заробитчанство" утратил унизительный – существоваший в первое время после его появления – оттенок и даже попал в словари, обозначая трудовую миграцию из современной Украины.

У себя в столице на бытовом уровне я косвенно ощущаю, что внутренние миграционные потоки, направлявшиеся ранее в Киев, в последнее время пошли куда-то в другое место. Например, раньше в моем доме четверть квартир сдавались в аренду, а теперь стало как-то малолюдно. В квартире прямо под моей всегда жили типичные заробитчане простых строительных специальностей, обычно человек десять. По вечерам было шумно, из кухни через открытое окно доносились запахи борщей, а в ванной до глубокой ночи шумела вода – смывали трудовой пот. И уже примерно полгода стоит гробовая тишина.

Заробитчанином быть не стыдно хотя бы потому, что, по данным МИД Украины, за границей живут и работают около 5 миллионов наших сограждан. Это единственная официальная статистика, а эксперты дают разные оценки, но не сомневаются, что таких людей больше как минимум на два миллиона.

Примерно столько в одной только Польше, о чем заявила тамошняя министр по вопросам гуманитарной помощи Беата Кемпа: "По нашим оценкам, украинцев в Польше уже может быть больше 2 миллионов. У Польши нет проблем с нелегальным наплывом украинских иммигрантов, а украинцы положительно повлияли на рынок труда. Они работают ответственно".

Самое свежее исследование компании Research & Branding Group показало, что две трети украинцев (65 процентов) никогда не выезжали за границу. Более того, прошлогодний опрос Киевского международного института социологии выяснил, что 36 процентов наших граждан не выезжали даже за пределы родного региона. А ездить надо! Это способствует развитию личностей самих мигрантов, расширению их кругозора, обмену навыками и опытом.

Оказавшиеся в экономически более благополучных регионах работники получают возможность трудиться с большей эффективностью и получать за это соответственно большее вознаграждение. А если они бросают в Украине относительно престижные рабочие места, требующие определенного квалификационного уровня, то это является стимулом для повышения квалификации тех, кто здесь остается.

Почти все мигранты периодически возвращаются. С учетом краткосрочности миграционного потока, который к тому же направляется в основном в соседние страны, откуда всегда без проблем можно вернуться, в ближайшие годы чистый экономический эффект от миграции будет исключительно положительным благодаря тому, что заработанные деньги окажутся в нашей стране. По данным Нацбанка, в 2016 году объем частных денежных переводов составил 5,5 миллиарда долларов (почти 6 процентов ВВП), за три квартала прошлого года – уже 5,5 миллиарда долларов. Это значительно больше, чем объем прямых иностранных инвестиций в Украину: 3,2 миллиарда долларов в 2016-м и 1,8 миллиарда долларов – за три квартала 2017 года.

На самом деле денежные потоки от заробитчан намного значительнее и не отражены в официальной статистике, поскольку, согласно исследованию Госстата, 70 процентов мигрантов привозят деньги лично или передают семье через кого-либо.

Единственная проблема, связанная с выездом на работу за границу, для украинской экономики состоит в том, что отечественные предприятия стали ощущать дефицит кадров. Но и для них не все так однозначно плохо: мигранты в зарубежье генерируют спрос на украинские товары, а значит, экспортные возможности растут.

А ведь люди едут за границу не потому, что здесь нет работы, а потому что здесь мало платят. В Польше и то уровень зарплат для наших медиков, инженеров и строителей в три-четыре раза выше. В условиях, когда Украина является частью глобальной экономики, трудовая миграция – это вполне естественный процесс.

Победить отток кадров может только неуклонное продолжение политики увеличения доходов, в результате которой уровень жизни хоть и медленно, но должен расти. По прогнозам Нацбанка, трудовая миграция из Украины будет оставаться высокой еще два-три года, а в среднесрочной перспективе ожидается конвергенция уровней зарплаты и производительности, за которой последует сокращение миграции.

Иногда данные соцопросов преподносят с претензией на сенсационность. Спросят социологи, например (примеры реальные): "Хотели бы ли вы жить за границей?" или "Задумывались ли вы об эмиграции?" – а в прессе появляются заголовки "40 процентов украинцев хотели бы жить за границей" и "Треть украинцев задумывалась об эмиграции". А хотеть (или задумываться) и выехать на самом деле – две большие разницы.

По результатам упомянутого свежего исследования R&B Group, планируют выехать на работу за границу 14 процентов украинцев. Из них большинство (11 процентов) планируют поработать и вернуться в Украину, тогда как лишь 3 процента заявляют, что хотели бы остаться за рубежом на ПМЖ. Впрочем, подавляющее большинство жителей страны (80 процентов) не планируют выезжать на работу за пределы Украины.