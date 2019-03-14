Владимир Прокопив Заместитель городского председателя - секретарь Киеврады, депутат Киеврады VII - VIII созывов

Пріоритет №1: як столиця стає безпечною для дітей

Пріоритет №1: як столиця стає безпечною для дітей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a2b/b22/5c8a2bb229f9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a2b/b22/5c8a2bb229f9b.jpg 2019-03-14T12:24:00+02:00 Владимир Прокопив

Питання безпеки в школах і садочках гостро постало у травні минулого року, коли великими містами України прокотилася хвиля масових отруєнь дітей газоподібними речовинами. Тоді Міністерство освіти спеціальним наказом посилило охорону та обмежило доступ на територію шкіл сторонніх осіб. Проте міська влада розуміє, шо для підвищення безпеки дітей потрібно підходити системно, а заходи не повинні обмежуватися лише збільшенням кількістю охоронців в школах.

Київська міська рада додатково виділить 50 мільйонів гривень на посилення безпеки в школах і садочках. Ці гроші планується спрямувати на виконання батьківської ініціативи, щодо підвищення безпеки навчальних закладів. Це включатиме в себе встановлення відеокамер та збільшення кількості охоронців в освітніх установах.

Робота в цьому напрямку в Києві ведеться вже кілька років різними методами. Перший відбувається в рамках проекту "Безпечна столиця". Він має на меті облаштувати навчальні заклади камерами відеоспостереження. Наразі, їх вже встановлено 2577 одиниць. Також встановлено 950 локальних робочих місць (відеореєстратор і монітор). Це дасть змогу в режимі реального часу спостерігати за безпекою дітей і педагогів, контролювати територію закладів освіти. Запущено пілотний проект встановлення камер з функцією розпізнавання обличчя в групах в одному з дитячих садочків Києва. Зараз йде передача вже встановлених камер КП "Інформатика" для формування єдиної системи. Відеонагляд – це ефективний засіб, який вже довів свою користь. Приміром, протягом 2018 року відеоматеріали допомогли розкрити понад 2500 злочинів, а загалом рівень злочинності по місту впав на 13%. Що стосується безпеки дітей, то можна навести конкретний випадок, що стався більше року тому. Тоді в садочку на Оболоні викрали півторамісячну дівчинку. І завдяки системі відеоспостереження, протягом доби викрадачів знайшли і дитину повернули батькам.

Другий спосіб – посилення охорони. Фізичну охорону будуть здійснювати працівники КП "Муніципальна охорона". Саме на забезпечення охоронцями садочків і шкіл буде виділено 50 мільйонів гривень. Зараз формується перелік об’єктів, де будуть встановлюватися додаткові пости, потім додатково набиратимуть охоронців. Тобто, замість того щоб вводити додаткові одиниці в штат навчальних закладів, міська рада може взяти на себе вирішення цієї проблеми. Вже йде формування переліку шкіл, які першочергово потребують охорони. Списки для додаткового посилення складатимуть за поданням адміністрацій кожного району і в подальшому всі школи міста будуть забезпечені охороною. Ще одна ідея підвищення безпеки школярів і педагогів – обмеження максимальної швидкості на дорогах біля навчальних закладів. Відповідну програму Київська міська адміністрація має намір розробити до кінця 2019 року. Обов’язковим пунктом, окрім встановлення попереджувальних знаків та лежачих поліцейських, буде зменшення максимально допустимої швидкості до 30 км/год. Це дасть змогу уникнути аварій з дітьми, які досить часто нехтують правилами дорожнього руху.

В подальшому система буде розвиватися поступово в усьому місті з залученням нових ідей та технологій, а фізичною охороною будуть забезпечені усі навчальні заклади. Безпека дітей є одним із першочергових пріоритетів для Києва. Адже йдеться про наше майбутнє. Міська влада дослуховується до ініціатив батьків і завжди готова розглядати нові. Для мене, як для батька, питання безпеки дітей є чи не головним в житті. Тому сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо зробити так, щоб ми могли не переживати за своїх дітей, поки вони знаходяться в школах і садочках.

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