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Владимир Прокопив

Заместитель городского председателя - секретарь Киеврады, депутат Киеврады VII - VIII созывов

Закриття аеропорту ім. Сікорського: чому Київ не може допустити втрати своїх повітряних воріт

мнение
Сегодня, 16:13
Закриття аеропорту ім. Сікорського: чому Київ не може допустити втрати своїх повітряних воріт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/423/5ba/5c64235ba0185.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/423/5ba/5c64235ba0185.jpg Владимир Прокопив

У 2018 році Київ відвідала рекордна кількість іноземних туристів – понад 2 мільйони. Для порівняння, в 2017 році ця цифра склала 1,6 мільйона. Причиною інтересу з боку іноземців стали підвищення іміджу України в світі та відносно недороге проживання. Ще один вагомий аргумент – запуск низки лоукостерів, які дозволяють літати набагато дешевше. Зокрема, аеропортом "Київ" ім. Сікорського в минулому році скористалися майже 3 мільйони пасажирів.

Це на 51% більше, ніж в 2017 році. Кількість людей, які скористалися міжнародними рейсами в минулому році становить більше 2,7 мільйона, а внутрішніми – майже 85 тисяч.

Але не дивлячись на це, засоби масової інформації періодично пишуть про можливе закриття аеропорту "Київ" ім. Сікорського або обмеження польотів. Одразу хочу запевнити, що подібний сценарій не повинен бути реалізованим і поясню чому.

Спершу про те, звідки ж беруться ці чутки. Подібна інформація почала з’являтися тоді, коли було оголошено, що аеропорт отримає нову назву. Деякі ЗМІ почали викручувати ці відомості так, ніби аеропорт "Київ" припиняє своє існування. Саме такого роду новини спричинили певний ажіотаж в суспільстві. Знову про це заговорили після аварії рейсу MD-83 авіакомпанії Bravo, яка сталася минулого року. Тоді літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. Дякувати Богу, обійшлося без жертв. Аеропорт назвав причиною аварії блокування роботи компанії через обшуки правоохоронців. Внаслідок цього, не було координації дій працівників підприємства, що й призвело до інциденту.   
Чергова порція чуток про закриття підприємства почала циркулювати після появи петиції на сайті Київради, в якій було дві основні вимоги. Перша – заборонити польоти літаків, які перевищують допустимі шумові норми. Друга – обмежити злети та посадки літаків у нічний час. Керівництво аеропорту повідомило, що шуми у порівнянні з радянським періодом значно зменшилися, але збільшилася висотність будинків. До того ж, їх почали будувати ближче до летовища. Тому очевидно, що вини аеропорту в цьому немає – мешканці обирали житло свідомо, і мали б врахувати особливості місця. До того ж аеропорт має статус міжнародного, а тому працює за міжнародними правилами, які регулюють рівень шумів. Згідно цих норм, аеропорт може приймати тільки ті літаки, які  дозволені світовими стандартами. З огляду на це, сумнівно, що літаки, які прибувають в "Київ", порушують шумові норми. До слова, за більш ніж п’ять місяців після подання петиції, вона не зібрала навіть і третини голосів.   

Тому обмеження нічних польотів –  це максимум, що може статися з аеропортом. Жодного закриття такого підприємства не може бути. Усім відомо, що до 2011 року комунальне підприємство аеропорт "Київ" було збитковим та мало десятки мільйонів боргів по заробітній платі. Останніми роками в летовище вдихнули нове життя – борги по зарплаті ліквідували, збудували новий сучасний термінал, реконструювали злітно-посадкову смугу, яка тепер може приймати великогабаритні літаки Boeing та Airbus. Аеропорт є хабом для кількох лоукостерів: Wizz Air, SkyUp, Ernest Airlines та базою для чартерних компаній, а загалом, співпрацює із більше ніж 43 авіакомпаніями, виконуючи рейси приблизно в 140 міст 48 країн світу. За кількістю пасажирів, яких приймає аеропорт, "Київ" може похвалитися другим показником після "Борисполя" та дає приблизно 10 тисяч робочих місць. Варто також сказати, що аеропорт є великим платником податків – щорічно в  бюджет Києва надходить близько 30 мільйонів гривень. До того ж, існування летовища в межах містах – це нормальна європейська і світова практика. Закриття такого підприємства принесе столиці більше шкоди, аніж користі. 

Тому максимум, про яке закриття аеропорту може йти мова – це на чергову реконструкцію. В час глобалізації, спрощення перетину кордонів, коли світ будує все більше аеропортів, іншого варіанту немає і не може бути. 

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Тег Киев, Жуляны, прокопив, аэропорт Киев
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