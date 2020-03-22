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Игорь Рец

журналист сайта "Сегодня"

Как сделать медицинскую маску дома: три простых лайфхака (видео)

22 марта, 13:29

Игорь Рец

Медицинская, или хирургическая маска – средство защиты органов дыхания от попадания в них вирусных и бактериальных частиц. Поэтому, чем в Украине громче говорили о коронавирусе, тем активнее маски исчезали с прилавков аптек, торговых онлайн-площадок и магазинов бытовой химии.

Прогуливаясь по Лукьяновке, увидел на двери одной из аптек распечатанный листок с надписью "масок нет". Зайдя внутрь, с тревогой поинтересовался у провизора, есть ли бинт и вата. Два рулона бинта и большая упаковка ваты (200 г) обошлись в 40 гривен. Как оказалось, этого достаточно для трех разнокалиберных масочных изделий, но об этом чуть позже.

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В сети ажиотаж вокруг "средств индивидуальной защиты" тоже высокий. Вместе с тем, растет и количество разных "решений", которые должны помочь отсутствующие запасы пополнить самостоятельно, тем временем цена на готовые маски постоянно растет.

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Как сделать медицинскую маску дома: три простых лайфхака (видео)

Если маски нет, любые способы ее изготовить хороши, но есть решения, которые хороши особенно. Простейшая медицинская маска изготавливается из куска обыкновенной марли, но лучше – стерильного бинта, который обошелся мне в вышеуказанной аптеке по цене 10 грн за рулон. Примечательно, что первые марлевые маски стали активно применяться также во время пандемии, но куда более губительной для человечества, чем коронавирус – "испанки", около 100 лет назад.

Сегодня я поделюсь с вами этими забытыми древними технологиями, которые сам получил в не менее древние времена – в начальной школе. Ни в коем случае не призываю к самолечению, просмотр видео исключительно в ознакомительных целях.

Видео: Сегодня

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видео маска коронавирус лайфхак марля

Источник: Сегодня

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