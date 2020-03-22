Как сделать медицинскую маску дома: три простых лайфхака (видео)

Медицинская, или хирургическая маска – средство защиты органов дыхания от попадания в них вирусных и бактериальных частиц. Поэтому, чем в Украине громче говорили о коронавирусе, тем активнее маски исчезали с прилавков аптек, торговых онлайн-площадок и магазинов бытовой химии.

Прогуливаясь по Лукьяновке, увидел на двери одной из аптек распечатанный листок с надписью "масок нет". Зайдя внутрь, с тревогой поинтересовался у провизора, есть ли бинт и вата. Два рулона бинта и большая упаковка ваты (200 г) обошлись в 40 гривен. Как оказалось, этого достаточно для трех разнокалиберных масочных изделий, но об этом чуть позже.

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В сети ажиотаж вокруг "средств индивидуальной защиты" тоже высокий. Вместе с тем, растет и количество разных "решений", которые должны помочь отсутствующие запасы пополнить самостоятельно, тем временем цена на готовые маски постоянно растет.

Если маски нет, любые способы ее изготовить хороши, но есть решения, которые хороши особенно. Простейшая медицинская маска изготавливается из куска обыкновенной марли, но лучше – стерильного бинта, который обошелся мне в вышеуказанной аптеке по цене 10 грн за рулон. Примечательно, что первые марлевые маски стали активно применяться также во время пандемии, но куда более губительной для человечества, чем коронавирус – "испанки", около 100 лет назад.

Сегодня я поделюсь с вами этими забытыми древними технологиями, которые сам получил в не менее древние времена – в начальной школе. Ни в коем случае не призываю к самолечению, просмотр видео исключительно в ознакомительных целях.

Видео: Сегодня

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