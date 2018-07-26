"Донбасс и Мирные": Видеть. Сочувствовать. Знать. Помогать

Фонд Рината Ахметова презентовал фотокнигу "Донбасс и Мирные". Это важное для нас событие не осталось незамеченным. Издание отметили на международной конференции благотворительных организаций (EFC) в Брюсселе, на "Книжном Арсенале" в Киеве. Но главное – книга не оставила равнодушными простых людей. Обычные украинцы, узнав об историях героев книги, стали предлагать им свою помощь. А значит, наша цель – донести до общественности правду о событиях на Донбассе, о судьбах мирных жителей, потерявших здоровье, близких, но не потерявших силы духа – достигнута.

С самого начала вооруженного конфликта Фонд сконцентрировал все усилия и ресурсы на помощь пострадавшим. По оценкам ООН, это около 4,5 миллиона человек. Почти 1500 дней работает Гуманитарный штаб Рината Ахметова, который занимается решением проблем этих людей, предоставляя гуманитарную помощь, помогая медикаментами, организацией лечения и реабилитации. Мы ежедневно общаемся с этими людьми, и у нас накопилось огромное количество историй Мирных, 11 из них, вошли в фотокнигу.

У каждого из этих людей своя рана, которую нанесла война. Каждый пережил трагедию. Раненые дети, которым врачи давали неутешительные прогнозы. Старики, потерявшие близких.

Их истории попали на газетные полосы и телевизионные экраны. А затем в Фонд начали звонить простые люди. Кто-то готов помогать пострадавшим, кто-то готов взять наставничество над ребятами. А одна из семей даже предложила забрать к себе бабушку и ее раненого при обстрелах внука, у которых никого больше не осталось.

Как отметила на конференции в Брюсселе представитель благотворительного фонда из Сараево Аида Каллендер, "рассказать о тяжелой гуманитарной ситуации на Донбассе через судьбы обычных граждан – лучший способ достучаться до каждого, до умов и сердец".

Кроме того, участники "Книжного Арсенала" посоветовали активно распространять фотокнигу. "У книги большое будущее. Ее нужно распространять по всем каналам и передавать в библиотеки, чтобы как можно больше людей смогли узнать правду о событиях на Донбассе и не забывали, что Донбасс – это Украина", – говорил мне соучредитель издательства "Саммит-Книга" Игорь Степурин.

Гуманитарный штаб почти четыре года оказывает масштабную помощь мирным жителям на Донбассе. Но даже самая громадная помощь никогда не вернет им прежней жизни. Это нужно видеть, сочувствовать, знать, помогать. Именно сейчас это важно, когда речь идет о судьбах Мирных.

Издание фотокниги – первый шаг в цепочке действий, которые мы намерены предпринять, чтобы заострить внимание общественности и украинской, и европейской на ситуации, которая сложилась на Донбассе. А также на том, с чем сталкиваются люди, которые живут в прифронтовой зоне.