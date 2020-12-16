Українська
$ 27,76
33,69

Руслан Азамбаев

Исследователь военных конфликтов

Не только Навальный. От Бандеры до Амина – кого и как травили спецслужбы РФ

16 декабря, 12:52

То, что Алексей Навальный прямо обвинил российские спецслужбы в своем отравлении нервно-паралитическим газом "Новичок", разработанным в спецподразделении ФСБ, по сути не является сенсацией.

Реклама

Применение отравляющих веществ советскими, а позже и российскими спецслужбами имеет длительную историю. Ликвидации производились с использованием самых разнообразных ядов довольно экзотическими способами. Например, для устранения лидеров украинского национального движения Степана Бандеры и Льва Ребета, агент КГБ Богдан Сташинский использовал специальный пистолет с цианистым калием. Также, по одной из версий, смерть епископа грекокатолической епархии Мукачево Теодора в 1947 году наступила не от последствий автомобильной аварии (которая, кстати, была подстроена сотрудниками органов госбезопасности), а от инъекции яда кураре, сделанной ему медсестрой-агентом уже в больнице.

Так что Навальный, можно сказать, оказался в хорошей компании.

Жертвами отравлений становились не только "враги советской власти", но и ее сторонники. Так, во время чисток в НКВД в 1938 году был отравлен руководитель Иностранного отдела НКВД Абрам Слуцкий, чье отравление пытались выдать за смерть по естественным причинам.

В тренде
Не только Навальный. От Бандеры до Амина – кого и как травили спецслужбы РФ

Предпринимались даже попытки устранения лидеров иностранных государств при помощи отравления. Так, сотрудник КГБ проник под видом шеф-повара во дворец Хафизуллы Амина и отравил предназначенную для него пищу. Но эта операция провалилась и советским спецслужбам пришлось пользоваться более "традиционными" инструментами в виде спецназа.

Однако, пожалуй самым известной ликвидацией стало убийство болгарского диссидента Маркова в Лондоне 7 сентября 1978 года. Агент болгарских спецслужб использовал зонт, выстреливающий в жертву капсулой с рицином. Несмотря на то, что операцию приписывают болгарской разведке, многие ветераны КГБ говорят о том, что активную помощь болгарам оказывали советские органы госбезопасности.

Реклама

И хотя развал социалистического блока и самого СССР привел к значительному ослаблению спецслужб его преемницы, Российской Федерации, история ликвидаций при помощи различных отравляющих веществ не закончилась. Так, огромный резонанс получило отравление экс-сотрудника ФСБ Алексея Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Для его ликвидации применили крайне редкое радиоактивное вещество полоний-210, которое очень тяжело обнаружить в организме жертвы. И хотя результаты многочисленных расследований довольно неоднозначны, многое указывает на причастность к этому делу российских спецслужб.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить
Чем полезны финики для здоровья и как могут навредитьWellness
Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс
Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смсFun
День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать
День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делатьFun
Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео
Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видеоШоу-бизнес
Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдауна
Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдаунаУкраина
Кличко получил в Германии новое сердце за 26 миллионов евро: золотая награда чемпиону
Кличко получил в Германии новое сердце за 26 миллионов евро: золотая награда чемпионуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять