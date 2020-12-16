Не только Навальный. От Бандеры до Амина – кого и как травили спецслужбы РФ

То, что Алексей Навальный прямо обвинил российские спецслужбы в своем отравлении нервно-паралитическим газом "Новичок", разработанным в спецподразделении ФСБ, по сути не является сенсацией.

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Применение отравляющих веществ советскими, а позже и российскими спецслужбами имеет длительную историю. Ликвидации производились с использованием самых разнообразных ядов довольно экзотическими способами. Например, для устранения лидеров украинского национального движения Степана Бандеры и Льва Ребета, агент КГБ Богдан Сташинский использовал специальный пистолет с цианистым калием. Также, по одной из версий, смерть епископа грекокатолической епархии Мукачево Теодора в 1947 году наступила не от последствий автомобильной аварии (которая, кстати, была подстроена сотрудниками органов госбезопасности), а от инъекции яда кураре, сделанной ему медсестрой-агентом уже в больнице.

Так что Навальный, можно сказать, оказался в хорошей компании.

Жертвами отравлений становились не только "враги советской власти", но и ее сторонники. Так, во время чисток в НКВД в 1938 году был отравлен руководитель Иностранного отдела НКВД Абрам Слуцкий, чье отравление пытались выдать за смерть по естественным причинам.

Предпринимались даже попытки устранения лидеров иностранных государств при помощи отравления. Так, сотрудник КГБ проник под видом шеф-повара во дворец Хафизуллы Амина и отравил предназначенную для него пищу. Но эта операция провалилась и советским спецслужбам пришлось пользоваться более "традиционными" инструментами в виде спецназа.

Однако, пожалуй самым известной ликвидацией стало убийство болгарского диссидента Маркова в Лондоне 7 сентября 1978 года. Агент болгарских спецслужб использовал зонт, выстреливающий в жертву капсулой с рицином. Несмотря на то, что операцию приписывают болгарской разведке, многие ветераны КГБ говорят о том, что активную помощь болгарам оказывали советские органы госбезопасности.

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И хотя развал социалистического блока и самого СССР привел к значительному ослаблению спецслужб его преемницы, Российской Федерации, история ликвидаций при помощи различных отравляющих веществ не закончилась. Так, огромный резонанс получило отравление экс-сотрудника ФСБ Алексея Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Для его ликвидации применили крайне редкое радиоактивное вещество полоний-210, которое очень тяжело обнаружить в организме жертвы. И хотя результаты многочисленных расследований довольно неоднозначны, многое указывает на причастность к этому делу российских спецслужб.

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