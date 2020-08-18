Россия "захватывает" Беларусь: угрозы для Украины и НАТО (укр)

Я завжди говорив, що єдина загроза для білорусів – це Росія, а проблема – Лукашенко. Путін керує простором. Він може активувати протести в Білорусі, а може й придушити. У Путіна є багато мотузочок, за які він смикає Лукашенка.

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З 2014 року Україна намагалася вибудовувати особливі стосунки з Лукашенко, який насправді цього дуже хотів, бо робив на цьому великі гроші, ганяючи нафту, бензин, "МАЗи" і т.д. Тобто, він заробляв досить пристойні гроші на війні між Україною і Росією. Зараз Україна намагалася зіграти на тому, що Лукашенко начебто хотів якось протиставити себе Росії. Але не довго музика грала. Путін його переламав дуже швидко. Україна ж вперше в історії двосторонніх відносин відкликала свого посла в Білорусі для консультацій.

Справжня роль Росії у протестах.

Ніхто не буде сперечатися з тим, що білоруси втомилися від Лукашенка. І це не дивно – 26 років жити в заповіднику СРСР. Але реальна ситуація в тому, що Росія як ніхто інший була зацікавлена в цих протестах, як би це парадоксально не звучало. Проблема протестів в Білорусі в тому, що у них немає лідерів, політики і геополітики. Політика – це боротьба за владу. За яку владу вони боряться? Просто провести чесні вибори? А що далі? Після чесних виборів почнеться реальне життя. Де економіка? Які партії будуть розвиватися? Хто буде інвестором нової Білорусі?

Я не чув, щоб протестуючі говорили, що нова Білорусь стане в одну сім’ю зі Східно-Європейськими сусідами – Україною, Польщею, Литвою. Більше того, всі "лідери", які то тікають, то знову з’являються на публіці, також уникають чіткої артикуляції. Якщо білоруси відходять від Росії, то мають йти до Європи, бо там є свій ринок і можливості для розвитку економіки. Якщо ж вони просто відійдуть від Росії і не підуть в Європу, це буде крах білоруської економіки і реально буде дуже погана ситуація.

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Росія підігрівала ці протести і шантажувала Лукашенка. Після того, як Лукашенко віддав "вагнерівців", я так розумію, Путін йому просто напряму сказав: або ти погоджуєшся віддати мені свою економіку і йдеш на останній етап інтеграції в Союзну державу, або я тоді умиваю руки і сам борись зі своїми протестами, натякаючи, що можна дуже легко розігріти насильство, використовуючи агентуру спецслужб, в тому ж ОМОНі, і агентуру, яка бігає серед протестуючих. І потім дуже просто буде розіграти варіант Вейшнорії (вигаданої держави, з якою Росія і Білорусь боролися в рамках навчань "Захід-2017" – Ред.), або Вітебської народної республіки, вивезти Лукашенка начебто від протестуючих кудись до Януковича на дачу, а в Білорусі поставити свого президента.

Пряме військове втручання?

Чи можуть росіяни прийти в Білорусь з військовою допомогою? Не бачу в цьому ніякої потреби. Повірте, у Лукашенка навіть зараз повно інструментів, щоб придушити і переламати всіх – ОМОН і спецназ добре натреновані.

Ви можете спитати, а як же Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), учасниками якого є Білорусь і Росія? ОДКБ має право втручатися в розвиток ситуації не тільки у випадку зовнішньої агресії, а й у випадку терористичної загрози. А під терористичну загрозу можна в принципі підставити будь-що. У 2017 році була історія з Вейшнорією – фейкова республіка зі столицею в Гродно, де знаходиться Сувалкский коридор, критично важливий з військової точки зору між Калінінградом і Білоруссю. Ця фейкова республіка, за легендою Росії і Білорусі у 2017 році, інспірована західними країнами, якраз і називалася терористами і екстремістами, які загрожують безпеці Союзної держави.

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Проте я все ж би радив дивитися саме на документи Союзної держави, а не ОДКБ. Тому що сам Лукашенко дуже скептично відноситься до ОДКБ і постійно відмовлявся від участі у заходах ОДКБ, аргументуючи це тим, що Білорусь буде брати участь в операціях ОДКБ, але в тих випадках, коли це відповідає національним інтересам Білорусі. До прикладу можна згадати події в Киргистані у 2010 році, коли Лукашенко відмовився від активації силового блоку ОДКБ.

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У випадку Союзної держави союзники можуть допомагати один одному в різних випадках. Формально Лукашенко може запросити своїх союзників по Союзній державі, якщо буде оголошений воєнний чи надзвичайний стан. Тоді Лукашенко скаже, що хоче активувати статтю Союзної держави (або ОДКБ) і запросити своїх союзників підтримати його.

Якою має бути відповідь НАТО?

Після спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017" у нас було дуже багато дискусій з натівцями. Ми проводили військові "ігри" в Польщі, Литві, відпрацьовували Сувалкский коридор. Наприклад, перша танкова армія (Західного військового округу РФ – Ред.) навіть за умови, що вона не дислокується на території Білорусі, за 4 дні буде вже на Віслі. Тобто, ніщо її не зупинить, якщо зараз нічого не робити.

В особливий період Білорусь все рівно стає частиною Союзної держави. З військової точки зору ЗС Білорусі – це частина ЗС РФ. Ми це довели полякам, американцям, білоруси це заперечували, але зараз це знову підтверджується після видачі "вагнерівців" Росії. Як би вони не розказували, що з їхнього боку не буде загрози, не буде російських баз…Все це вирішується за 5 хвилин.

Ми давно оцінюємо, що наш кордон з Білоруссю – це кордон з Росією. Єдине, що ту немає безпосередньо дислокованих військ, але це вирішується буквально за тиждень. Я зараз говорю про сухопутні війська. За кілька годин вирішується присутність десантників і авіації. Ракетні війська – пару діб. Для нас і для НАТО це загроза. Альянс знову повинен зараз збиратися і ухвалювати відповідні рішення.

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Ви ж чули про "військовий шенген"? Це спрощені процедури перетину кордонів військовими контингентами союзників. З 2017 року це питання поступово вирішується.

Що це означає? Щоб американці дуже швидко могли передислокувати пару дивізій із США через німецькі порти в Польщу. Бо коли у 2017 році почали розігрувати такі сценарії, виявилося, що в Німеччині і інших країнах немає нормальних портових можливостей, щоб банально приймати військову техніку. За ці роки в принципі щось зроблено. Але, думаю, зараз Путіну не до широкомасштабної війни з НАТО точно. Це схлопне його режим.

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