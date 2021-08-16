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Сергей Магера

Агрохолдинги наращивают экспорт и спекулируют ценами на продукты

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

16 августа, 14:25
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За 7 месяцев 2021 года украинские агрохолдинги увеличили поставки агропродукции в ЕС на 10%, по сравнению с прошлым годом. Украина стала четвертым из крупнейших экспортеров агропродукции в еврозону – после Великобритании, Бразилии и США. Тем не менее, у этого успеха есть своя темная сторона. На внутреннем рынке агрохолдинги устроили масштабные спекуляции ценами на аграрное сырье.

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Производители продуктов питания начали жаловаться на агрохолдинги, что те продают им сырью по ценам, выше экспортных. Это приводит к значительному удорожанию конечной продукции – продуктов питания, которые поступают на прилавки магазинов. Агрохолдинги утверждают, что им невыгодно продавать сырье в стране по ценам ниже мировых, если его можно продать подороже на внешнем рынке.

Но это не совсем так. В экспортную цену закладываются расходы на логистику и уплату пошлин. Следовательно, на внутреннем рынке цена на сырье не может равняться экспортной. По идее, именно здесь в ситуацию должно было вмешаться государство, но оно отказалось от регулирования цен на продукты и сквозь пальцы смотрит на форсированный экспорт аграрного сырья из Украины.

В результате за последний год подсолнечное масло подорожало на 89,3%, сахар на 83,5%, мука – на 21,5%, яйца на 33%, макароны на 20,7%, мясопродукты подорожали на 11,1%. Украинское подсолнечное масло на внешних рынках стоит в два раза дешевле, чем у нас. При этом за указанный период располагаемые доходы граждан выросли всего на 1%. По статистике средняя украинская семья тратит 40% своих доходов на еду, малоимущие – до 70%.

Приведенные цифры показывают полную социальную безответственность агрохолдингов. Если и дальше правительство будет оставаться в стороне, осенью цены на продукты вырастут до заоблачных высот. Не исключаю, что по некоторым товарным позициям в Украине возникнет дефицит продовольствия, ведь сырье могут к тому времени вывезти за границу. Не хочется, чтобы из-за алчности агрохолдингов и недальновидности Кабмина в стране начались голодные бунты.

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