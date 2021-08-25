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Сергей Магера

Агрохолдинги обязаны снизить цены на продовольствие

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

25 августа, 15:36
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Кабинет министров рекомендовал производителям подсолнечного масла снизить цены до доступного уровня. Считаю такую рекомендацию справедливой, однако не думаю, что ее будет достаточно, чтобы усмирить аппетиты агрохолдингов.

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Пока на мировых рынках сохраняется небывало высокий спрос на продовольствие, украинские аграрные гиганты продолжают повышать цены на продукты питания внутри страны. При этом агрохолдинги устами аграрных экспертов продвигают тезис о том, что аграриям невыгодно продавать продукцию внутри страны по ценам, ниже экспортных.

С июля 2020 по июль 2021 года инфляция составила около 10%. Однако за этот период сахар подорожал на 84%, подсолнечное масло на 79%, яйца на 33%. При этом располагаемые доходы граждан выросли всего на 1%. То есть базовые продукты питания стали менее доступными для украинцев. В первую очередь это ударило по кошелькам пенсионеров и малообеспеченных граждан.

Мне не понятно, почему цены на продукты питания в Украине выросли до уровня европейских, а по некоторым позициям даже их превышают. Затраты на рабочую силу в нашей стране и странах Евросоюза значительно отличаются. Так откуда же такой рост цен на продукты в украинских магазинах? Этот вопрос касается не только агрохолдингов, но и правительства.

Украина по итогам 2020 года заняла первое место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла. Экспорт данной продукции составил около 11% всей валютной выручки страны. На некоторых европейских рынках украинское подсолнечное масло стоит в два раза дешевле чем у нас. Например, в Чехии оно стоит по нынешнему курсу 35 грн за бутылку. Почему, скажите, мы обеспечиваем чешских граждан доступным по цене продуктом, а своим гражданам продаем его втридорога?!

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Приведенные примеры показывают, что политика правительства по невмешательству в регулирование цен на продукты питания является ошибочной. Оказавшись вне зоны государственного контроля, агрохолдинги бесконтрольно повышают цены на продовольствие. Это еще больше подстегивает инфляцию и снижает доступность базовых продуктов питания для украинцев. Призываю правительство взять ценовую ситуацию под контроль и заставить крупные аграрные компании снизить цены до экономически обоснованных.

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