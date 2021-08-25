Агрохолдинги обязаны снизить цены на продовольствие

Кабинет министров рекомендовал производителям подсолнечного масла снизить цены до доступного уровня. Считаю такую рекомендацию справедливой, однако не думаю, что ее будет достаточно, чтобы усмирить аппетиты агрохолдингов.

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Пока на мировых рынках сохраняется небывало высокий спрос на продовольствие, украинские аграрные гиганты продолжают повышать цены на продукты питания внутри страны. При этом агрохолдинги устами аграрных экспертов продвигают тезис о том, что аграриям невыгодно продавать продукцию внутри страны по ценам, ниже экспортных.

С июля 2020 по июль 2021 года инфляция составила около 10%. Однако за этот период сахар подорожал на 84%, подсолнечное масло на 79%, яйца на 33%. При этом располагаемые доходы граждан выросли всего на 1%. То есть базовые продукты питания стали менее доступными для украинцев. В первую очередь это ударило по кошелькам пенсионеров и малообеспеченных граждан.

Мне не понятно, почему цены на продукты питания в Украине выросли до уровня европейских, а по некоторым позициям даже их превышают. Затраты на рабочую силу в нашей стране и странах Евросоюза значительно отличаются. Так откуда же такой рост цен на продукты в украинских магазинах? Этот вопрос касается не только агрохолдингов, но и правительства.

Украина по итогам 2020 года заняла первое место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла. Экспорт данной продукции составил около 11% всей валютной выручки страны. На некоторых европейских рынках украинское подсолнечное масло стоит в два раза дешевле чем у нас. Например, в Чехии оно стоит по нынешнему курсу 35 грн за бутылку. Почему, скажите, мы обеспечиваем чешских граждан доступным по цене продуктом, а своим гражданам продаем его втридорога?!

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Приведенные примеры показывают, что политика правительства по невмешательству в регулирование цен на продукты питания является ошибочной. Оказавшись вне зоны государственного контроля, агрохолдинги бесконтрольно повышают цены на продовольствие. Это еще больше подстегивает инфляцию и снижает доступность базовых продуктов питания для украинцев. Призываю правительство взять ценовую ситуацию под контроль и заставить крупные аграрные компании снизить цены до экономически обоснованных.