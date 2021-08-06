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Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

К концу года гривна может оказаться под риском девальвации

6 августа 2021 13:16

С начала года прогнозы роста украинской экономики ухудшаются. От оптимистических 4,6% от Минэкономики до более реалистичных от ЕБРР — 3,5%. Реально же по итогам первых пяти месяцев ВВП Украины вырос всего на 0,7%. За полгода рост промышленного производства составил всего 1,1%. Добавьте сюда еще плюс 2 млн безработных за последний год и получите картину продолжающейся стагнации в экономике.

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Впрочем, ситуация может еще более ухудшиться. В металлургии, являющейся одной из базовых отраслей украинской экономики, назревает сырьевой кризис. Меткомбинатам не хватает лома, чтобы выполнить производственные планы. Происходит это потому, что ломозаготовители отправляют почти весь собранный лом на экспорт. За шесть месяцев 2021 года из Украины было вывезено в 14 раз больше лома, чем за аналогичный период 2020 года.

Металлургические заводы допускают, что из-за нехватки сырья уже в августе-сентябре возможна остановка отдельных производственных линий. Если дефицит достигнет критического уровня, начнут закрываться целые предприятия. Очевидно, что при средней мировой цене на лом в 500 долл./т, продленная в мае экспортная пошлина в размере 58 евро/т не работает. Лом продолжают вывозить, потому что это сверхвыгодно. Причем 97% всего металлургического сырья скупает один из наших главных конкурентов – Турция.

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Металлурги просят Кабмин в экстренном порядке ввести мораторий на экспорт лома до 2023 года. Если мораторий не будет введен, меткомбинаты до конца года потеряют примерно 1,4 млрд долл. валютной выручки. Это может привести к ослаблению гривны. Кроме того, из-за остановки заводов сократятся налоговые поступления в бюджеты всех уровней и вырастет безработица. Таким образом, речь идет не только о спасении национальной металлургии, но и о предотвращении кризисных явлений в экономике.

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