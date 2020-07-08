Как избежать повышения тарифов на передачу электроэнергии

Что ни говори, но любит наша власть решать проблемы одних секторов экономики за счет других. По сути это перекладывание проблем из одного кармана в другой, вместо того, чтобы заняться их решением. Подобная ситуация сложилась с тарифом НЭК "Укрэнерго".

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Почему так важно избежать повышения тарифа на передачу электроэнергии? Потому что больше всего от этого пострадает украинская промышленность. Более 18 месяцев подряд в Украине падает промышленное производство. Последний показатель – минус 12,2% по итогам мая 2020 г. Рост тарифов "Укрэнерго" приведет к дополнительным затратам для промпредприятий, так как цена электроэнергии вырастет не менее чем на 30%. По оценкам экспертов, каждое увеличение тарифа на передачу электроэнергии на 10 грн/МВт-ч увеличивает затраты промышленности примерно на 500 млн грн в год. Напомним, что с момента запуска нового рынка электроэнергии в июле 2019 года указанный тариф вырос на 100%: с 57 грн/МВт-ч до 113 грн/МВт-ч. Это стоило украинским промышленникам 4,5 млрд грн. Если мы хотим пережить экономический кризис, то не можем себе позволить так прессовать промышленность.



Европейский опыт показывает, что существуют другие, более гибкие инструменты покрытия "зеленых" тарифов. По расчетам экспертов, в украинских реалиях власть может, например, привлечь кредиты международных банковских учреждений, использовать плату за межгосударственные сечения, отменить, наконец, льготную тарифную ставку для населения, потребляющего до 100 кВт-ч, обеспечив одинаковую цену на электроэнергию, независимо от объемов потребления, обеспечить финансирование инструментами погашения задолженности ГП "Энергорынок" в размере 2 млрд грн.



Если этих денег не хватит, правительство может погасить задолженность перед производителями "зеленой" электроэнергии с помощью ОВГЗ сроком обращения до 5 лет. Это нормальная цивилизованная практика.



Как видно, инструментов для финансирования "зеленых" тарифов более, чем достаточно. Все дело в политической воле власти и понимании того, как работает реальная экономика. Ведь если сегодня будет забит последний гвоздь в гроб умирающей промышленности, завтра спасать будет нечего.

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