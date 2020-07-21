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Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

Куда уходит эконалог? Точно не на экологию

21 июля, 17:59

Эконалог есть, экологии – нет. То, что происходит в Украине с эконалогом, печатно можно назвать разве что "формальным нерациональным подходом" к распределению средств. Промышленные города задыхаются от выбросов, люди пьют загрязненную воду. А налоги предприятий, которые они за это платят, бесследно растворяются в государственном и местных бюджетах.

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По итогам 2019 года предприятия заплатили в бюджеты всех уровней 3,9 млрд грн экологического налога. Это на 40% больше, чем годом ранее. Такое увеличение налоговой нагрузки далось бизнесу нелегко, ведь на протяжении всего прошлого года объемы промышленного производства в Украине падали. Куда же ушли эти немалые деньги?

Из этой суммы 2,2 млрд грн (55%) пополнили местные бюджеты, а 1,7 млрд грн – государственный. Именно в этот момент эконалог теряет целевое назначение. И тратят его на что угодно, только не на экологию. Попадая в местный бюджет, экологический налог оказывается в специальном фонде. В теории деньги из этого фонда могут тратиться только на защиту окружающей среды. В реальности местные власти за счет поступлений от эконалога финансируют мероприятия, далекие от экологии.

С государственным бюджетом дела обстоят еще хуже. Около 72% поступлений от эконалога оказываются в общем фонде и там "растворяются". Судите сами: на финансирование госпрограммы "Осуществление природоохранных мероприятий" в 2019 году было потрачено всего 480 млн грн. Это всего лишь 12,3% поступлений от эконалога в госбюджет!

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Вот и выходит: украинская экология в ужасающем состоянии не только потому, что ее загрязняют предприятия. А и потому, что налоги этих предприятий не тратятся на экологическую модернизацию. Попросту говоря, в этой сфере творится бардак, который нужно срочно исправлять.

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Мы с коллегами, народными депутатами, зарегистрировали законопроект № 2464 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения европейских принципов модернизации украинской промышленности". В нем – налоговые подходы, которые работают в Европе. Для тех предприятий, которые честно и своевременно внедряют проекты по экологической модернизации, предусмотрены налоговые преимущества. А также четко прописана необходимость целевого использования поступлений от эконалога в бюджетах всех уровней.

Надеюсь, что в парламенте хватит конструктивно настроенных депутатов и законопроект № 2464 станет законом. И тогда экологический налог в Украине впервые по-настоящему заработает на защиту окружающей среды.

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налоги экология Сергей Магера

Источник: Сегодня

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