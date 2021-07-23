Металлурги просят президента не допустить повышения тарифов на железнодорожные перевозки

Инициатива Министерства инфраструктуры повысить тарифы на железнодорожные перевозки грузов 1-го и 2-го тарифных классов вызвала мощное сопротивление бизнеса. Федерация металлургов Украины (ФМУ) и Профсоюз металлургов и горняков Украины (ПМГУ) обратились к президенту Зеленскому с просьбой рекомендовать МИУ отозвать соответствующий проект решения как экономически необоснованный и вредный для экономики.

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Авторы обращения отмечают, что в проекте приказа Мининфраструктуры отсутствуют такие важные данные, как анализ влияния увеличения тарифов на другие отрасли экономики и прогноз влияния на объем грузоперевозок. Металлурги считают, что тезисы МИУ об убыточности грузоперевозок сомнительны, так как за счет доходов от них "Укрзализныця" проводит кросс-субсидирование убыточных пассажирских перевозок.

Представители металлургической отрасли, обращаясь к президенту, делают акцент на необходимости правительству сконцентрироваться на реформе "УЗ". Основными направлениями реформы ж/д монополиста они считают разделение компании на несколько самостоятельных филиалов по основным направлениям деятельности, сокращение экономически необоснованных затрат, уменьшение финансовой нагрузки, в том числе долговой, и поиск внутренних резервов.

В совместном обращении ФМУ и ПМГУ также отмечается, что повышение тарифов УЗ на грузоперевозки может привести к значительному росту затрат в смежных отраслях. Например, компании ГМК вынуждены будут заморозить инвестиционные планы, что автоматически приведет к замораживанию роста заработных плат. Металлурги заявляют, что "Укрзализныця" не имеет права перекладывать свои проблемы на плечи остального бизнеса.

Обращение к президенту за помощью – это всегда крайняя мера для бизнеса. Ее использование означает, что возможности диалога промышленных металлургических компаний и профсоюзов металлургов с профильным министерством и руководством УЗ исчерпаны. Очень надеюсь, что г-н Зеленский вмешается в ситуацию и тем самым не допустит негативных последствий повышения тарифов для экономики. Возможно, именно нагоняй от президента сможет наконец запустить реформу ж/д монополиста.