Минэкологии: опять двойка по декарбонизации

Европейская экологическая повестка сегодня формируется на основе содержания экологической политики Европейского Союза – EU Green Deal. Ее называют дорожной картой экологических преобразований в ЕС. Именно на ее принципах строится трансформация экономики Евросоюза из традиционной в углеродно-нейтральную.

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Власти Евросоюза запланировали достичь этой цели к 2050 году. Такие преобразования являются очень капиталоемкими, поэтому не под силу одному лишь бизнесу. До 2021 года европейские промышленники получили от национальных правительств и фондов ЕС более 450 млрд евро на внедрение проектов по декарбонизации производства. В следующие 10 лет сумма помощи бизнесу составит около 800 млрд евро.

Украина громко заявила, что хочет стать частью EU Green Deal и готова вместе с ЕС двигаться по пути декарбонизации. И на этом все! Проект Стратегии развития водородной отрасли подготовлен с опозданием и до сих пор остается лишь проектом. Концепция "зеленого" энергетического перехода также застряла на пути обсуждения. Законопроект о снижении промышленного загрязнения (№ 4167) с треском провалился в парламенте.

На этом перечень "громких успехов" Минэкологии не заканчивается. Несмотря на замечания экспертов и бизнеса Кабмин утвердил подготовленный министерством проект Второго национально-определенного взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2). Согласно документу, мы обязуемся до 2030 года сократить выбросы СО2 на 65%, по сравнению с уровнем 1990 года. Евросоюз поставил себе более скромную цель – 55% до 2030-го, но наши чиновники от экологии не ищут легких путей.

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В тексте проекта НОВ2 сказано, что Украина ждет финансирования в сумме 102 млрд от международных институций. То есть мы ждем, если денег не будет, то климатические цели мы не выполним. Кто-то, возможно, назовет такую позицию прагматичной. Но нужно еще знать менталитет наших западных партнеров. Они готовы помогать лишь тому, кто активно проводит экомодернизацию. Тем, кто ищет возможности, а не говорит о проблемах и ждет манны небесной.

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Пока Минэкологии играет в игру "кто хитрее", мир не стоит на месте. На подходе новая углеродная пошлина Евросоюза (СВАМ). В министерстве уверяют, что она не коснется украинского бизнеса, но я уверен, что реальность окажется куда сложнее и убытков нашим промышленникам не избежать. Череда странных и непонятных решений, на мой взгляд, затянулась. Очевидно, что в Минэкологии назрели кадровые изменения.