Министр Абрамовский должен уйти в отставку

Украинские промышленники имеют немало претензий к действующему министру экологии Абрамовскому и работе его команды в Минприроды. Провал в парламенте законопроекта №4167 о промышленных выбросах показал полную некомпетентность чиновников от экологии. Документ изначально не выдерживал никакой критики. Его авторы ссылались якобы на европейский опыт, однако нормы законопроекта полностью противоречили тому, что делали европейские власти.

Краеугольным камнем з/п №4167 стал вопрос внедрения промышленными предприятиями НДТМ (наилучших доступных технологий и методов управления). Страны Восточной Европы, являющиеся членами ЕС, затратили на этот процесс до 20 лет, получив при этом сотни миллионов евро поддержки из фондов Евросоюза. Там понимают, что экотехнологии очень дорогие, поэтому компании не смогут без помощи государства провести экомодернизацию производства в установленные сроки.

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Авторы з/п №4167 дали украинским промышленникам на внедрение НДТМ всего 4-6 лет при нулевой финансовой поддержке со стороны государства. Где здесь европейский опыт? Еще одним провалом Абрамовского и Ко едва не стала подготовка Второго национально-определенного вклада Украины в Парижское соглашение по климату. Наши чиновники прописали в этом стратегически важном документе обязательства Украины снизить к 2030 году выбросы СО2 на 65% от уровня 1990 года. При этом ни слова не было сказано об источниках финансирования декарбонизации, на которую, по оценкам экспертов, необходимо 102 млрд евро.

От позора на предстоящем климатическом саммите в Глазго, где Украина должна презентовать НОВ-2, спасло Минэкономики. В последний момент в уже готовый документ была внесена правка о том, что декарбонизация будет профинансирована за счет помощи международных доноров. Каких, когда и каким образом — непонятно? Для сравнения: Евросоюз взял на себя менее амбициозные обязательства – снизить выбросы на 55%, однако выделил на достижение этих целей около 1 трлн евро инвестиций.

Кроме того, министр Абрамовский обещал установить новые правила продажи необработанной древесины на электронных аукционах. Однако соответствующее постановление Кабмина так и не было принято. Также Минприроды сорвало сроки запуска цифровой платформы для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками. Этого нововведения очень ждали украинские промышленники, уставшие от коррупционных поборов и бюрократии чиновников от экологии. В Верховной Раде и КМУ до сих пор ждут от команды Абрамовского обещанных проектов Национальной стратегии управления лесами на период до 2035 года и Морской стратегии Украины, а также законопроекта о развитии минерально-сырьевой базы.

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В приведенных примерах наглядно показано, насколько непродуманной и авантюрной является экологическая политика в исполнении команды Абрамовского. Еще одной претензией бизнеса к Минприроды является затягивание создания государственного Фонда декарбонизации. Соответствующий законопроект давно зарегистрирован в парламенте, но министерство не предпринимает никаких усилий для его продвижения. По мнению экспертов, создание Фонда может стать единственным надежным источником финансирования декарбонизации в Украине.

Претензии к работе Абрамовского появились и у СНБО. Совбез считает, что руководство Минприроды не выполняет указы президента Зеленского. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина. Отставка министра оценивается, как очень вероятная. Думаю, что это будет правильным решением, которое удовлетворит интересы и государства и бизнеса.