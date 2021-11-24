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Сергей Магера

Новая пошлина на лом – разумная цена компромисса

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

24 ноября, 16:21
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В металлургии растет напряженность на фоне неразрешенного кризиса с ломом. За январь-октябрь из Украины было экспортировано 504 тыс. т металлолома. Это в 24,5 раза больше, чем за 12 месяцев 2020 года. Такой ускоренный экспорт привел к возникновению дефицита лома на металлургических предприятиях. На некоторых из них запасов лома осталось не более, чем на неделю работы. После этого металлурги будут вынуждены начать остановку отдельных цехов и, возможно, целых заводов.

Согласитесь, что ненормально, когда из-за желания экспортеров лома заработать сверхприбыль, под угрозой кризиса оказывается такая стратегически важная отрасль как металлургия. Сегодня она производит более 10% украинского ВВП, дает работу 200 тыс. украинцев и обеспечивает 25% всех экспортных поставок. По прогнозам экспертов, если начнутся остановки меткомбинатов, за год Украина потеряет не менее 20 млрд грн налоговых поступлений в бюджеты всех уровней плюс 1,5 млрд долл. недополученной экспортной выручки.

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Думаю, что никому в стране не нужен такой вариант. Кризис в металлургии может спровоцировать новый кризис в экономике. На его преодоление понадобится несколько лет, в течение которых украинцы будут страдать из-за не полученной вовремя пенсии или зарплаты, а также от отсутствия работы.

Металлурги предложили правительству ввести мораторий на экспорт лома до 2023 года. Такая мера смогла бы остановить экспорт, обеспечить металлургическую отрасль сырьем и тем самым предотвратить наихудший сценарий развития событий.

Минэкономики подготовило проект соответствующего постановления КМУ, но документ "завис" на межведомственных согласованиях. Некоторые эксперты считают, что здесь не обошлось без давления лоббистов, представляющих интересы экспортеров лома, а также неформального нежелания ряда развитых стран получить такой мораторий от Украины. В мире разворачивается глобальная торговая война за лом, который нужен для достижения целей декарбонизации, и многие страны ошибочно рассматривают Украину как чистого экспортера этого стратегического сырья.

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Но нам прежде всего нужно думать про свою экономику и сохранение национальной металлургии. Поэтому экспорт лома необходимо свести к минимуму, который не будет угрожать остановкой металлургических заводов из-за нехватки сырья. Недавно Минэкономики предложило увеличить экспортную пошлину на лом с 58 евро/т до 200 евро/т. Этот вариант может стать компромиссным для всех сторон, включая государство. Главное, чтобы решение было принято как можно быстрее. Времени почти не осталось.

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