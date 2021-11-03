Блоги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска
Блоги
Сергей Магера

Новые вагоны нужны, но вопрос в цене

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

3 ноября, 12:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

В реформах очень важно не вдаваться в крайности. К сожалению, такое у нас сплошь и рядом. Нередки случаи, когда власть хочет "расчистить площадку под строительство одного дома, а сносит целый микрорайон". Примерно такая ситуация с недавних пор сложилась в сфере железнодорожных перевозок. Курирующее отрасль Мининфраструктуры подготовило проект приказа об ограничении срока службы грузовых вагонов до 22 лет. Эта норма, по замыслу чиновников, должна вступить в силу с 2028 года.

Вагонный парк украинской железной дороги находится в критическом состоянии. Более 95% грузовых вагонов нуждаются в модернизации или замене. То есть проблема действительно есть, и она серьезная. Вопрос в том, как правильно ее решить, сохранив бесперебойность и качество поставки грузов. Больше всех в этом заинтересованы экспортеры, ведь по ж/д сегодня доставляется более 80% всех экспортных грузов.

Реклама

Важно отметить, что новую старую инициативу МИУ бизнес воспринял критически. Первое, что вопрошают промышленники: почему Украина хочет перенять опыт списания вагонов по возрасту, практикующийся в России? Организация работы на российской ж/д вряд ли может быть примером для реформирования украинской железнодорожной отрасли. Почему, например, не присмотреться к опыту США, где срок эксплуатации вагонов ограничен 50 годами, или Евросоюза, где пригодность вагонов определяют, исходя из их технического состояния? Возможно, нам нужно не списывать вагоны, а наконец разработать механизм тщательного контроля за состоянием вагонов, которые выходят на рельсы?

Ответов на эти вопросы бизнес не получил. И это печально – ведь, по прогнозу отраслевых экспертов, вступление в силу данного проекта приказа одновременно выведет из оборота 63% полувагонов и 100% зерновозов, принадлежащих "Укрзализныце". В этом случае компания потеряет 20% своего грузооборота, или 11 млрд грн.

На производство выбывших вагонов понадобится минимум 60 млрд грн, которых нет ни у государства, ни у УЗ. И пять лет времени, в течение которого экономика будет терять по 2 млрд долл. в год от искусственно созданных ограничений для экспорта. Считаю, что для Украины, переживающей очередной карантинный кризис, это неподъемная цена. МИУ должна поговорить с бизнесом и совместно разработать решение, которое станет двигателем, а не тормозом для украинской экономики.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

Погрузиться в тот день
Stop Fake
Вакцины не действуют против штамма "Дельта"?
Узнать правду
Короновирус за неделю

153 353

заболело за неделю в Украине

+5%

ТОП-компании
Налоговый рекорд телеком-рынка
Что можно сделать на эти деньги
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 2 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 596 587
Люди, которые получили минимум одну дозу
10 682 750
Всего введенных доз 18 279 337
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Опрос
ТОП-матчи

Реал

Сегодня

19:45

Шахтер

1.24

7.00

14.5

Заря

Завтра

19:45

ЦСКА София

2.09

3.52

3.42
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Какой будет погода в ноябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Комаровский в теме
Какие противопоказания к вакцинации от COVID-19
Спроси у доктора
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
WOW-news
Imagine Dragons едут в Киев
Когда состоится концерт
Опрос
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Осень в большом городе
Главные концерты ноября
Спланировать досуг
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять