Новые вагоны нужны, но вопрос в цене

В реформах очень важно не вдаваться в крайности. К сожалению, такое у нас сплошь и рядом. Нередки случаи, когда власть хочет "расчистить площадку под строительство одного дома, а сносит целый микрорайон". Примерно такая ситуация с недавних пор сложилась в сфере железнодорожных перевозок. Курирующее отрасль Мининфраструктуры подготовило проект приказа об ограничении срока службы грузовых вагонов до 22 лет. Эта норма, по замыслу чиновников, должна вступить в силу с 2028 года.

Вагонный парк украинской железной дороги находится в критическом состоянии. Более 95% грузовых вагонов нуждаются в модернизации или замене. То есть проблема действительно есть, и она серьезная. Вопрос в том, как правильно ее решить, сохранив бесперебойность и качество поставки грузов. Больше всех в этом заинтересованы экспортеры, ведь по ж/д сегодня доставляется более 80% всех экспортных грузов.

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Важно отметить, что новую старую инициативу МИУ бизнес воспринял критически. Первое, что вопрошают промышленники: почему Украина хочет перенять опыт списания вагонов по возрасту, практикующийся в России? Организация работы на российской ж/д вряд ли может быть примером для реформирования украинской железнодорожной отрасли. Почему, например, не присмотреться к опыту США, где срок эксплуатации вагонов ограничен 50 годами, или Евросоюза, где пригодность вагонов определяют, исходя из их технического состояния? Возможно, нам нужно не списывать вагоны, а наконец разработать механизм тщательного контроля за состоянием вагонов, которые выходят на рельсы?

Ответов на эти вопросы бизнес не получил. И это печально – ведь, по прогнозу отраслевых экспертов, вступление в силу данного проекта приказа одновременно выведет из оборота 63% полувагонов и 100% зерновозов, принадлежащих "Укрзализныце". В этом случае компания потеряет 20% своего грузооборота, или 11 млрд грн.

На производство выбывших вагонов понадобится минимум 60 млрд грн, которых нет ни у государства, ни у УЗ. И пять лет времени, в течение которого экономика будет терять по 2 млрд долл. в год от искусственно созданных ограничений для экспорта. Считаю, что для Украины, переживающей очередной карантинный кризис, это неподъемная цена. МИУ должна поговорить с бизнесом и совместно разработать решение, которое станет двигателем, а не тормозом для украинской экономики.