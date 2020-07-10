От повышения тарифа на передачу электроэнергии пострадают граждане и бизнес

Нацрегулятор задумал повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2 раза. Не знаю, чем руководствуются члены НКРЭКУ и в какой стране они живут. Украинская экономика заходит в глубокое пике. Сказываются последствия карантина. Бизнес подсчитывает миллиардные убытки. Стремительно растет безработица. В таких условиях и предприниматели, и граждане, прежде всего, ждут помощи от государства. Повышение тарифа на передачу – это никак не помощь, а, скорее, добивание экономики.

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Под первым ударом окажется промышленность. По оценке экспертов, если тариф НЭК вырастет в 2 раза, цена электроэнергии для промышленных потребителей вырастет на 30%. Как следствие, увеличится себестоимость продукции, снизится ее конкурентоспособность. Больше других пострадают металлурги. Ситуация на внешних рынках – крайне неблагоприятная. Спрос на металл сильно упал из-за глобальной рецессии. Компании борются уже не за прибыль, а за возможность удержаться на рынке. И любое повышение цены – это потеря покупателя и рыночных позиций.

Промышленность в Украине падает полтора года подряд. Реализация инициативы НКРЭКУ может привести к еще большему сокращению производственных мощностей. Вырастут убытки предприятий, снизятся отчисления в бюджет и приток иностранной валюты в страну. Это приведет к увеличению дефицита госбюджета и девальвации гривни. После того, как из-за остановки производства начнутся массовые увольнения персонала, нагрузка на бюджет вырастет еще больше.

В конечном итоге, через рост себестоимости товаров и услуг, волна последствий накроет граждан. В первую очередь, вырастут цены на продукты питания и коммунальные тарифы. За ними – стоимость проезда в муниципальном транспорте, цены на ж/д билеты и проезд в межгородском транспорте. Так как денег у людей во время кризиса больше не становится, можно прогнозировать значительное увеличение долгов за коммуналку.

Если долги будут расти стремительно, в коммунальном секторе возникнет кризис неплатежей. И в разгар следующего отопительного сезона ЖКХ может оказаться в ступоре.

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Окончательное решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии НКРЭКУ планирует принять 11 июля. Очень надеюсь, что регулятор услышит аргументы бизнеса и прислушается ко мне и моим коллегам, народным депутатам Украины. Мы делаем все возможное, чтобы инициатива, губительная для бизнеса и украинских граждан, не состоялась.

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