Хоть убейте, не пойму, зачем "слуги" упорно уничтожают собственный рейтинг? Ведь под лозунгами поддержки экономики принимаются законопроекты, убивающие отечественного производителя, уничтожающие промышленность.

Недавно президент подписал закон 1210, который в полтора раза повышает ренту на добычу железной руды. Давайте разберемся, чему зажег зеленый свет глава державы.

Во-первых, обострится кризис в металлургии, которая и без того в рецессии. Наши металлурги не смогут конкурировать на мировых рынках. К этому добавятся падение поступлений в бюджеты, рост цен вследствие девальвации гривни, увеличение безработицы и снижение уровня жизни населения.

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Еще один важный момент: металлургические предприятия сосредоточены преимущественно на юго-востоке, поэтому несложно догадаться, как отреагируют жители региона на увеличение безработицы. Накануне местных выборов это ударит по рейтингу партии власти.

Кроме того, ухудшение социально-экономической ситуации в Украине резко осложнит решение задачи по реинтеграции временно неподконтрольных территорий – их можно привлечь только лучшим экономическим положением.

Поэтому я считаю, что повышение пошлины на добычу железной руды нужно отложить до прекращения кризиса в экономике Украины. Было бы правильно внести правки в закон 1210. Мы с коллегами их подавали. К сожалению, "слуги" заняли жесткую позицию.

Посмотрим, к чему это приведет.

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