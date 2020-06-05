Українська
$ 26,7
30

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

Повышение пошлины на добычу железной руды нужно отложить

5 июня, 19:57

Хоть убейте, не пойму, зачем "слуги" упорно уничтожают собственный рейтинг? Ведь под лозунгами поддержки экономики принимаются законопроекты, убивающие отечественного производителя, уничтожающие промышленность.

Недавно президент подписал закон 1210, который в полтора раза повышает ренту на добычу железной руды. Давайте разберемся, чему зажег зеленый свет глава державы.

Во-первых, обострится кризис в металлургии, которая и без того в рецессии. Наши металлурги не смогут конкурировать на мировых рынках. К этому добавятся падение поступлений в бюджеты, рост цен вследствие девальвации гривни, увеличение безработицы и снижение уровня жизни населения.

Реклама

Еще один важный момент: металлургические предприятия сосредоточены преимущественно на юго-востоке, поэтому несложно догадаться, как отреагируют жители региона на увеличение безработицы. Накануне местных выборов это ударит по рейтингу партии власти.

В тренде
"Будапештский" формат переговоров по Крыму: почему это удачная идея для Украины

Кроме того, ухудшение социально-экономической ситуации в Украине резко осложнит решение задачи по реинтеграции временно неподконтрольных территорий – их можно привлечь только лучшим экономическим положением.

Поэтому я считаю, что повышение пошлины на добычу железной руды нужно отложить до прекращения кризиса в экономике Украины. Было бы правильно внести правки в закон 1210. Мы с коллегами их подавали. К сожалению, "слуги" заняли жесткую позицию.

Посмотрим, к чему это приведет.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

руда Сергей Магера

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 5 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 5 июняЕвросоюз
Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня
Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дняFun
Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями
Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителямиШоу-бизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять