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Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

Повышение железнодорожных тарифов не предусмотрено в финплане "УЗ"

2 августа 2021 14:19

В июле Министерство инфраструктуры опубликовало проект приказа об изменении коэффициентов Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. МИУ объясняет такие изменения давно назревшей необходимостью сближения тарифных классов.

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Действительно, такая оптимизация для железнодорожной отрасли нужна. "Укрзализныця" работает по регламентам времен СССР. И спустя 30 лет независимости до сих пор ничего не поменяла. Но сближение тарифных классов через очередное повышение стоимости ж/д грузоперевозок – это не те изменения, с которых нужно начинать трансформацию отрасли.

С 1-го сентября МИУ планирует сократить внеклассовые грузы, поднять стоимость перевозки грузов 1-го и 2-го тарифных классов на 8%, а с 1 января 2022 – еще на 20,4% и 6,5% соответственно. Тарифы для порожних вагонов 1-го класса поднимутся до текущего уровня 2-го класса. Такие изменения обойдутся украинскому бизнесу в 2 млрд грн непредвиденных расходов уже в этом году, и 10 млрд грн – в 2022 году.

Такие тарифные изменения не были заложены в финплан "УЗ" на 2021 год. Поэтому рост тарифов стал неожиданностью для предприятий, которые заранее планируют расходы на логистику. Подобная непредсказуемость полностью противоречит принципам устойчивого развития бизнеса. И еще больше дестабилизирует украинскую экономику, которая еще не оправилась от кризиса пандемии.

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Украинские предприятия за последние полтора года понесли более чем 400 млрд грн убытков. Один из основных экспортеров – металлургия – находится на пороге остановки предприятий, вызванной дефицитом сырья. Параллельно правительство проталкивает з/п №5600, который усиливает фискальную нагрузку. Почему, когда бизнесу тяжело, власть не помогает, а пытается забрать у предприятий последние средства?!

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Изменения в "УЗ" необходимо начинать с коренной реформы компании, а не повышения тарифов. Сначала нужно решить проблему кросс-финансирования убыточных пассажирских перевозок за счет прибыльных грузовых. Для этого компанию-монополиста следует разделить на несколько самостоятельных филиалов, каждый из которых отвечает за одно из основных направлений деятельности "УЗ".

На мой взгляд, инициируя вопрос о повышении тарифов на грузоперевозки, МИУ сворачивает с пути реформирования "Укразализныци". Это обернется кризисом в отрасли и соответствующей отставкой руководства министерства. Правильным считаю вернуться к законопроекту о ж/д транспорте №1196-1, который с прошлого года находится в Раде. Этот документ комплексно решает главные вопросы железнодорожной отрасли – реформу "УЗ" и создания Нацкомиссии по тарифам на транспорте.

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