Принцип импортного паритета поможет стабилизировать украинскую энергетику

Согласно Меморандуму с МВФ, до 1 августа Украина должна перейти на новый принцип формирования цены на газ. Это так называемый принцип импортного паритета. Условно его можно назвать "Амстердам+". Это название означает, что окончательная цена газа будет состоять из цены его покупки на бирже в Амстердаме и цены доставки газа к потребителю. Причем, распространяться это будет и на голубое топливо, добытое в Украине.

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Важно отметить, что под меморандумом стоит подпись президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. В документе сказано, что украинская власть вместе с МВФ признают принцип импортного паритета, как единственно правильную методику ценообразования для цены газа на внутреннем рынке. Такой подход успешно работает в европейских странах. Эксперты также считают экономически обоснованным включение цены доставки в общую цену энергоресурсов.

И вот здесь возникает некое "дежавю". Ведь аналогичный принцип импортного паритета в свое время был заложен в формулу "Роттердам+" в отношении цены на уголь. Данная формула перестала действовать в Украине с 1 июля 2019 года. Сделано это было под давлением общественного мнения. А вот это самое мнение было сформировано лоббистами и медийщиками, близкими к группе "Приват" и ферросплавному лобби.

Итоги работы лоббистов группы "Приват" для страны оказались, как всегда, плачевными. По оценкам экспертов, потери украинской экономики от отмены формулы "Роттердам+" составили более 6 млрд грн. Больше всего денег потеряли ТЭС – 4 млрд грн. Более 3 млн т добытого угля – невостребованными. Десятки тысяч шахтеров остались без работы, с растущими долгами по зарплате.

Отдадим должное власти: Офису президента, правительству и Минэнерго. Пусть не сразу, а спустя две недели после того, как отчаявшиеся шахтеры начали забастовку напротив ОП, но власть таки вмешалась. В результате после долгих переговоров ОП и Минэнерго с руководством "Центрэнерго" был подписан контракт на поставку украинского угля. До этого госкомпания, находящаяся под контролем группы "Приват", работала исключительно на газе. И это несмотря на рекомендации правительства перевести все ТЭС на отечественный уголь.

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В итоге, после пятимесячного простоя шахта "Добропольеуголь" начала добычу и отгрузку угля. Шахтеры вернули себе работу и надежду на будущее. И что очень важно: в контракт с "Центрэнерго" был заложен принцип импортного паритета для формирования цены на уголь. То есть власть фактически признала, что отмена "Роттердам+" была ошибкой и вернула его на рынок. Первые результаты не заставили себя ждать. В нынешних реалиях "Центрэнерго" будет получать уголь по цене, которая на 10% дешевле цены газа. Это существенная экономия государственных средств.

Эксперты позитивно оценили возвращение на украинский энергетический рынок ценообразования по принципу "Роттердам+". В первую очередь это поможет стабилизировать ситуацию в энергетике: запустить работу угольной отрасли, разобраться с накопившимися долгами, обеспечить бесперебойность работы энергосистемы в преддверии будущего отопительного сезона.

Кроме того, "Роттердам+" поможет сдержать рост тарифов на электроэнергию, который стал возможен после того, как энергетика перешла в "ручной режим" управления. Прогнозировать будущие цены на электричество с "Роттердам+" станет значительно проще. Это очень важно промышленным предприятия для планирования производства.

Можно, конечно, пойти дальше. Например, вернуть "Роттердам+" для всего рынка электроэнергии на год. По крайней мере, именно такая инициатива была озвучена во фракции "Слуга народа". Согласится ли парламент с этим предложением, покажет время. Но уже сегодня можно сказать точно: "Роттердам+" положит конец ручному управлению в энергетике и выбьет почву из-под ног коррупционеров. Ведь принцип импортного паритета является прозрачным: в нем по определению нет места коррупционной составляющей.

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