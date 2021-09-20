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Сергей Магера

Принятие законопроекта №5600 станет ошибкой, на исправление которой понадобятся годы

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

20 сентября, 17:01
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Нельзя воспринимать везение, как что-то должное. Когда-нибудь оно закончится и тогда придется разбираться со всеми проблемами разом. Примерно в такой ситуации оказалась украинская власть в 2020-2021 годах. Из-за кризиса, вызванного пандемией, прошлый год был очень сложным для всех стран. ВВП многих развитых государств по итогам 2020 года упал на 10%, в то время как украинская экономика просела всего на 4%. И случилось это не из-за хорошей работы украинского правительства. Просто повезло.

Весь прошлый год рекордными темпами росли цены на главные товары украинского экспорта – руду, металл и сельхозпродукцию. Например, железная руда подорожала на 70%, сталь – на 35%. Это привело к значительному росту доходов от экспорта и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Только одних черных металлов и железной руды по итогам 2020 года было экспортировано на 12,8 млрд долл., что составило 35% всего экспорта товаров из Украины. Такие успехи ГМК позволили правительству более-менее уверенно закрыть бюджет-2020.

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До июля 2021 года мировые цены на руду и металл держались на высоком уровне. За январь-август из страны было экспортировано черных металлов на 9 млрд долл. Это позволило перевыполнить план по доходам бюджета на 27,7 млрд грн, укрепить курс гривны и прожить почти три квартала без кредитов МВФ. Можно сказать, опять повезло. Но это как впрочем и предыдущее везение было воспринято правительством как должное. Мало того Кабмин решил, что предприятия ГМК зарабатывают слишком много.

Поэтому в течение 2020-2021 годов была повышена рента на добычу руды, подняты тарифы на ж/д грузовые перевозки и перевалку руды в портах. Венцом повышения фискального давления стал правительственный з/п №5600, который был разработан якобы для дополнительного налогообложения сверхприбылей олигархов, однако "под шумок" было решено поднять налоги для всей экономики и граждан. Однако, начиная с июля, ценовая ситуация на экспортных рынках изменилась.

За последние два с половиной месяца цена на железную руду упала почти в 2,5 раза, до 97,4 долл./т, цены на черные металлы снизились более чем на 10%. Эксперты считают, что из-за изменений в экономической политике Китая падение цен продолжится и в 2022 году. Это означает, что удача украинского правительства закончилась. Недальновидная политика, которая проводилась Кабмином против ГМК в течение 2020-2021 годов приведет к тому, что компаниям отрасли придется платить значительно больше налогов и сборов в условиях, когда доходы от экспорта значительно снизятся.

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Другими словами, если власть примет з/п №5600 и в очередной раз повысит тарифы на ж/д грузоперевозки, то в следующем году могут начаться перебои в работе предприятий. Некоторые могут вообще остановиться. Например, из-за дефицита лома, проблемы, которую металлурги и рудокопы уже несколько месяцев безуспешно просят решить правительство. Потери для ГМК и экономики могут быть катастрофическими. Чтобы не доводить до крайностей, Кабмину нужно отказаться от фискальных планов в отношении бизнеса. Тогда, возможно, в 2022 году промышленники вновь смогут спасти экономику.

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