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Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

Продление полномочий набсовета "УЗ" уничтожит железнодорожную отрасль

8 июня, 12:28

В конце июня заканчивается срок полномочий большинства членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Глава ВСК по УЗ Юлия Гришина уже заявила, что состав набсовета будет полностью обновлен. Хочется верить, что так и будет. Ведь чтобы сохранить стратегически важную госкомпанию, нужно полностью сменить руководство. Иначе последствия для отрасли ж/д перевозок будут катастрофическими.

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Нынешний состав набсовета показал свою полную профнепригодность. Прошлый год "УЗ" закончила с убытками в 11,9 млрд грн. Менеджмент довел монополиста до преддефолтного состояния, и это неудивительно: только одна реструктуризация 206 млн кредита российскому "Сбербанку" обернулась ежегодной переплатой 14 млн долларов.

Вместо проведения финансового оздоровления и повышения инвестиционной привлекательности, топ-менеджмент "УЗ" регулярно принимает вредительские решения. Так, из-за отмены пролонгации кредита ЕБРР Украина была вынуждена уплатить банку 85 млн грн неустойки, а план по закупке новых ж/д вагонов был полностью сорван. "Вишенкой" же стал запрет набсовета проводить какие-либо структурные преобразования, который полностью заблокировал реформу "Укрзализныци". Ее, напомню, ждут в ЕС, а программа уже утверждена правительством.

И наконец, за три месяца 2021 года правление и НС совместными усилиями сорвали реализацию инвестиционной программы "УЗ" стоимостью 27 млрд грн. Пострадала не только ж/д, но и смежные отрасли, которые сформировали свои производственные планы с учетом участия в программах по обновлению подвижного состава и инфраструктуры.

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Вы будете удивлены, но в Украине за такое вредительство и саботаж еще и зарплату платят. В 2019-2020 гг. члены набсовета "УЗ" получили в общей сложности 60 млн грн. При этом не понесли никакой ответственности за откровенно некомпетентные и коррупционные решения.

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Кредитный рейтинг "Укрзализныци" – "близкий к дефолту". Это приговор не только топ-менеджменту, но и правительству, которое долгое время сквозь пальцы смотрело на многомиллиардные убытки. Полная перезагрузка правления и НС должны стать первым шагом к спасению компании и всей украинской железнодорожной отрасли.

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