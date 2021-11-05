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Сергей Магера

Промышленники надеются на Рябикина

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

5 ноября, 15:31
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У Минстратегпрома новый министр. Им стал Рябикин, возглавлявший до этого таможню и аэропорт "Борисполь". Кроме того, он трижды был народным депутатом и занимал должность замминистра транспорта и связи. Таким образом, в министерском кресле оказался опытный государственный менеджер, который доказал, что может работать на результат и интересы государства. Это как раз то, что сегодня нужно Минстратегпрому, украинской экономике и стране в целом.

Важно отметить, что во время представления проекта постановления об отставке предыдущего министра, глава экономического Комитата ВР Наталуха отметил, что министерство провалило реформу оборонных закупок, корпоратизацию "Укроборонпрома" и программу реанимации космической отрасли. Безусловно, это важные направления, на которых сосредоточит свое внимание г-н Рябикин, как новый министр. Тем не менее хочу отметить еще одно важное направление, прогресса по которому вот уже второй год безуспешно ждет украинский бизнес, – импортозамещение.

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Приведу простой пример. В 2015-2020 годах импорт товаров в нашу экономику вырос на 48%, с 36,6 млрд долл. до 54 млрд долл. По статье "машиностроение" в Украину было завезено 353 тыс. "евроблях". Что это значит? Во-первых, это минус наша экология и минус выполнение климатических обязательств в рамках Парижского соглашения. Во-вторых, это минус украинский металл, который мог бы пойти на производство новых машин. В-третьих, это минус рабочие места и налоги, которые из-за засилья низкокачественного импорта никогда не появятся.

Таких примеров промышленники могут привести сотни, но суть в том, что Украине нужна эффективная стратегия импортозамещения. Ее проект лишь недавно появился на сайте Минстратегпрома. Создали стратегию – это хорошо, но создали очень поздно. Бизнес последние два года настойчиво призывал правительство ограничить импорт промышленной продукции, которую можно производить в Украине, чтобы сохранить промышленный потенциал страны и создать новые точки роста экономики. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Документ есть, и очень надеюсь, что он будет принят Кабмином и заработает.

Хочется отметить, что первые шаги в направлении импортозамещения "Укроборонпром" уже сделал. В сентябре концерн презентовал Каталог продукции оборонной промышленности, которая требует импортозамещения. В нем – около 3 тыс. позиций, среди которых такая важная для промышленников продукция, как металлопрокат, шины, подшипники, фильтры, различные приборы и механические элементы. Хочется пожелать г-ну Рябикину успеха на новом месте работы и попросить его приложить также все усилия для принятия парламентом законопроекта о локализации производства в Украине. Этого документа давно ждет отечественная промышленность, локализация станет важным шагом в реализации Стратегии импортозамещения, так как приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению выпуска промышленной продукции.

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