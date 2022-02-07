Украине нужна независимая НКРТ

Проблема транспортных монополий есть не только в Украине. Европейский бизнес в свое время также столкнулся с нежеланием монополий модернизироваться, повышать качество услуг и снижать их себестоимость. Выход был найден в создании независимых транспортных регуляторов, причем независимых в прямом смысле – от президентов, правительств и парламентов, то есть от любого рода политических решений. Опыт европейских стран показывает, что такой путь является эффективным, независимые регуляторы вынудили транспортные монополии провести необходимые реформы и привести тарифы к экономически обоснованному уровню. Причем все это происходит в ЕС публично и прозрачно.

Украинская власть, как обычно, декларируя движение к европейским ценностям, на самом деле движется к противоположным целям. Яркий тому пример – законопроект №6514, который предусматривает создание Национальной комиссии по регулированию транспорта и полностью подчиняет ее президенту. По мнению экспертов, таким образом авторы з/п нарушают Конституцию, так как, по сути, наделяют главу государства несвойственными ему полномочиями. "Врождённая" правовая коллизия позволит успешно оспаривать в суде решения НКРТ, что может создать в отрасли правовой коллапс, когда бизнес не будет знать, какое решение Комиссии нужно выполнять, а какое нет.

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Украинские предприятия сегодня постоянно сталкиваются с безосновательным повышением тарифов со стороны транспортных монополий, таких как "Укрзализныця", "Украэрорух", "Дельта-Лоцман" и АМПУ. Вместо проведения реформ и улучшения качества работы монополии решают все свои проблемы с помощью повышения тарифов. К сожалению, Мининфраструктуры их полностью в этом поддерживает, хотя профильное министерство в первую очередь должно быть заинтересовано в эффективном регулировании работы транспортных монополий. Не лучшим образом проявляет себя и Антимонопольный комитет, который в упор не видит злоупотреблений со стороны перечисленных компаний своим монопольным положением.

Если НКРТ подчинят президенту, мы получим еще одного коррупционного монстра, который будет по своему усмотрению изменять транспортные тарифы в угоду государственным монополиям. Другими словами, бизнес продолжит нести убытки, а коррупционеры от транспорта – продолжат спокойно воровать бюджетные средства, ведь их недостаток всегда можно будет покрыть за счет роста тарифов. Призываю власть отозвать з/п №6514, как абсолютно вредный для украинского бизнеса. Только абсолютно независимый транспортный регулятор сможет гарантировать стабильную работу отрасли и проведение необходимых реформ.