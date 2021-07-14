Украине нужна принципиально новая промышленная система

С момента, когда Украина заключила Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и включилась в европейские климатические инициативы, украинская власть продолжает оставаться в плену концепций заявлений и обещаний. Никаких практических шагов в направлении экомодернизации экономики и кооперации с бизнесом сделано не было. Из-за неэффективной экологической политики и неумения правительства правильно оценить ситуацию и спланировать действия мы оказались в сложной ситуации. С одной стороны, Украина взяла на себя слишком амбициозные и от того невыполнимые обязательства по декарбонизации. С другой стороны, с каждым днем растет технологическое отставание между украинскими и европейскими промышленниками, которые находятся на завершающей стадии экопреобразований.

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По оценке экспертов, достижение климатических целей в рамках Второго национально-определенного вклада в Парижское соглашение обойдется Украине в 102 млрд евро. Для отечественного бизнеса эта сумма неподъемная. Тем не менее власть продолжает упрямо держать дистанцию в вопросе финансового участия в экомодернизации промышленности. Это увеличивает риски того, что уже через 10 лет наши экспортеры промышленной продукции могут потерять свои позиции на мировых рынках. Однако проблема климатических преобразований намного глубже, чем кажется на первый взгляд.

Трансформация действующих установок – это лишь одно из направлений глобального зеленого перехода. Параллельно необходимо решать вопрос создания новой экологической инфраструктуры. Это вопрос долгосрочной экономической стратегии, которая определит место Украины в глобальном мире будущего. И этот вопрос нужно решать уже сегодня.

С 2030 года Евросоюз начнет промышленное использование зеленого водорода для производства стали. Если к тому времени мы будем гордиться лишь установкой экологических фильтров и заменой старых печей на более новые, мы проиграем конкурентную борьбу за экспортные рынки. Украине нужна принципиально новая промышленная система, которую нужно строить, учитывая прогнозы на 25-30 лет вперед. Косметический экоремонт экономики не поможет выжить в мире, где будут править экотехнологии. Если мы будем двигаться в направлении таких законопроектов, как №4167, которые навязывают отечественной промышленности нереальные сроки и неподъемные условия экомодернизации, то вместо зеленого перехода мы получим полную деиндустриализацию экономики. А без промышленности у Украины не может быть успешного будущего.