Украине срочно необходима реформа УЗ

Обострение угрозы российского вторжения актуализировало проблему железнодорожной логистики. Сегодня "Укрзализныця" обеспечивает перевозку более 80% экспортных грузов, большую часть из которых составляет продукция ГМК и АПК. В свою очередь эти сектора экономики обеспечивают 2/3 валютных поступлений. Учитывая тот факт, что угроза российской военной агрессии значительно увеличила для Украины стоимость заимствований на внешних рынках капитала, стабильность экспорта становится вопросом национальной безопасности. А одним из главных факторов ее обеспечения является стабильность внутренней ж/д логистики.

Таким образом мы переходим к главному вопросу – может ли сегодня УЗ гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов? К сожалению, скорее нет, чем да. Статистика показывает, что компания-монополист уверенно демонстрирует стабильность лишь в одном – повышении тарифов на грузовые перевозки. За последние пять лет тарифы УЗ выросли на 200% (!), что почти в 4 раза превысило рост инфляции. Похоже, руководство компании не дружит с экономической логикой, придерживаясь простого принципа: не хватает денег – нужно повысить тарифы.

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Рост доходов УЗ от повышения тарифов никак не сказывается на показателях эффективности ж/д логистики. В 2021 году монополист начал массово нарушать нормативные сроки доставки грузов. По некоторым товарным группам сроки доставки выросли на 200-300%(!), из-за чего грузоотправители получили двойные убытки – от повышения тарифов и от несвоевременной доставки грузов. Особенно чувствительный удар получили экспортеры, так как каждый провал УЗ снижает конкурентоспособность украинских экспортеров на внешних рынках.

При всем при этом реформа "Укрзализныци" по-прежнему стоит на месте. Амбициозные инвестиционные планы о вложении десятков миллиардов гривен в модернизацию ж/д инфраструктуры и подвижного состава, чаще всего остаются на бумаге. Выполнение годового инвестплана за всю историю УЗ ни разу не превысило 70%. Куда идут дополнительные миллиарды, полученные от повышения тарифов, – не понятно. Рискну предположить, что они попросту растворяются в "котле" неэффективности и коррупции, которые царят в компании.

Перед Украиной стоят чрезвычайно серьезные вызовы. Чтобы их преодолеть, мы не можем себе позволить содержать госкомпании – "черные дыры", такие как УЗ. Призываю власть немедленно начать структурную реформу "Укрзализныци", а именно – разделить ее на самостоятельные филиалы по видам бизнеса: тяга, грузовые перевозки, пассажирские перевозки, вагоны, инфраструктура, ремонты. Кроме того, необходимо провести масштабную демонополизацию во всех сегментах, кроме инфраструктуры. Делать все это следует "на вчера", так как завтра может оказаться слишком поздно.