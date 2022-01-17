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Сергей Магера

"Укрзализныця" хочет стать успешной за счет бизнеса

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

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17 января, 17:36
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"Укрзализныця" начала 2022 год с утвержденным финансовым планом. Тот факт, что правительство приняло данный документ еще в 2021 году, является безусловным достижением. Раньше финансовый план утверждался в течение планового года, поэтому имел минимальные шансы на реализацию, учитывая "черепашью скорость" внутриведомственного планирования и согласования документов. Теперь у ж/д монополиста есть весьма амбициозный финансовый документ, который, впрочем, вызывает немало вопросов у бизнеса.

Главный ориентир компании в 2022 году – достичь показателя EBITDA на уровне 20,2 млрд грн, что на 35% больше прошлогоднего показателя. Сделать это планируется в основном за счет грузовых перевозок, которые, согласно финплану, станут главным источником доходов УЗ. Ожидается, что грузоперевозки принесут монополисту 82,3 млрд грн, то есть на 19% больше, чем в 2021 году. Секрет "экономического чуда" от "Укрзализныци" весьма прост – компания планирует дальше повышать тарифы на грузоперевозки. Об улучшении качества услуг и повышении эффективности использования средств речь не идет. Повысил тарифы – получил больше денег. Разговоры о глобальной структурной реформе УЗ так и остались разговорами.

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Примечательно, что, согласно финплану УЗ, доля экспорта в структуре грузовых перевозок должна вырасти на 2,4%. Главными экспортными грузами останутся железная руда (43% в структуре экспортных перевозок), зерновые грузы (23,5%) и черные металлы (16,5%). Реалистичность этих прогнозов можно поставить под сомнение. Во-первых, 2022 год для ГМК обещает быть напряженным, поэтому далеко не факт, что сектор увеличит объем экспортных перевозок. Во-вторых, у промышленников за прошлый год накопилось немало претензий к УЗ.

В 2021 году ГМК и АПК, обеспечивающие около 2/3 национального экспорта, испытывали серьезные проблемы, связанные с дефицитом локомотивов, необоснованным ростом (иногда в 12 раз!) стоимости аренды вагонов и увеличением на 20% срока доставки грузов. Из-за невозможности вовремя выполнить экспортные контракты в ноябре прошлого года на несколько дней останавливался крупнейший производитель бетона "Ковальская", а из-за роста тарифов остановил работу металлургический завод им. Петровского.

УЗ и Мининфраструктуры важно понять, что запланированное повышение тарифов на грузоперевозки для промышленности будет происходить на фоне космических цен на газ и роста налогов из-за вступления в силу одиозного закона №5600. Смогут ли промышленники платить еще больше или будут вынуждены временно останавливать предприятия? Что касается бизнеса, то он ожидает от УЗ в 2022 году не только повышения качества услуг, но и выполнения плана по капитальным инвестициям. Запланировано, что компания потратит на эти цели почти 30 млрд грн. Если такой план выполнить, то это станет хорошим драйвером роста не только для смежных отраслей, таких как ГМК и машиностроение, но и для экономики в целом.

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Вопрос в том, насколько реалистичным является план по капитальным инвестициям. Опыт прошлых лет показывает, что УЗ никогда не выполняла его больше чем на 63%. Поэтому не уверен, что в 2022 году компания сможет освоить запланированные 21,5 млрд грн на обновление подвижного состава, реконструкцию и капитальный ремонт путей и стрелочных переводов. Подобная неуверенность в госкомпании не дает возможности смежникам включать планы УЗ в собственные производственные планы.

Кроме того, тревожно выглядят планы "Укрзализныци" по росту долговой нагрузки. Согласно финансовому плану, в 2022 году ж/д монополист планирует привлечь займы на общую сумму 54,1 млрд грн и осуществить погашение ранее взятых займов на 38,4 млрд грн. Берем новые долги, чтобы погасить старые – не самый тонкий инструмент управления долгом. Очень хочется надеяться, что нынешний год станет успешным для УЗ. В этом заинтересован украинский бизнес, ведь все хотят иметь качественную и прогнозируемую логистику. Но финансовый план УЗ меня в этом, к сожалению, не убедил. Повышать тарифы и брать в долг – все это компания уже проходила. А где же обещанная реформа?!

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