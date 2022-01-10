"Укрзализныця" тянет экономику вниз

В 2022 год Украина вошла со старыми проблемами в экономике. Одной из таких проблем является качество работы "Укрзализныци". За последние несколько лет компания превратилась не только в большую проблему для отечественного бизнеса, но и в своеобразного "черного лебедя" для всей украинской экономики. Могу смело утверждать: многие решения руководства УЗ идут вразрез с интересами развития бизнеса в стране. Больше всего страдают экспортеры, которые 80% всех грузов доставляют в порты по железной дороге.

Главные претензии бизнеса к ж/д монополисту – постоянное, экономически необоснованное повышение тарифов на грузовые перевозки и снижение качества услуг. С 1 января 2022 года УЗ в очередной раз повысила тарифы.

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За последние пять лет тарифы компании выросли на 200%, при том, что инфляция за это время составила 50%. Искать экономическую логику здесь не приходится. Очевидно, что все просчеты менеджмент УЗ пытается решать с помощью повышения тарифов.

Качество управленческих решений в "Укрзализныце" остается крайне низким. Максимальный уровень выполнения годового инвестиционного плана за всю историю компании составил 65%. Это говорит о том, что УЗ практически не развивается, нет необходимых вложений в модернизацию и обновление подвижного состава и ж/д инфраструктуру. Компания медленно, но уверенно "хоронит" украинскую железную дорогу.

Ошибки руководства УЗ оборачиваются серьезными проблемами и убытками для бизнеса. На железной дороге остро ощущается дефицит локомотивов, постоянно и необоснованно растет стоимость аренды вагонов. Например, осенью 2021-го стоимость аренды вагонов под агропродукцию выросла в 12 раз. Как раз в это время аграрии выполняли экспортные контракты. Со стороны УЗ это было больше похоже на экономическую диверсию против АПК.

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Только за последний год срок доставки грузов вырос на 20%. По отдельным категориям вагонов ситуация близка к катастрофической. Например, срок оборачиваемости зерновозов вырос с 5-7 до 25 суток. Показательно, что из-за неудовлетворительной работы УЗ в ноябре 2021 года на несколько дней останавливался крупнейший производитель бетона "Ковальская", из-за роста железнодорожных тарифов остановил работу металлургический завод им. Петровского.

Топ-менеджмент "Укрзализныци" тянет компанию, а вместе с ней и экспортеров, на дно. Из-за управленческих просчетов руководителей УЗ украинские предприятия теряют конкурентоспособность на внешних рынках. Правительству следует вмешаться и навести порядок в госкомпании.