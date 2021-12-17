Вагоны важны, но локомотивы важнее

Министерство инфраструктуры затеяло очередную "реформу" на железной дороге. На сайте МИУ появился проект приказа, который предусматривает введение обязательного ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов до 22 лет. Документ, на мой взгляд, настолько же интересный, насколько и фантастический. Не знаю, кто в Мининфраструктуры придумал данную идею, но с математикой, статистикой и логикой он точно не дружит. Чтобы доказать это, достаточно привести несколько ключевых цифр.

Согласно расчетам экспертов, если приказ МИУ вступит в силу, списать придется около 75 тыс. вагонов. Это огромное количество в масштабах украинской экономики. По предварительным оценкам, в их числе обязательному списанию подлежат 63% всех полувагонов и 100% зерновозов. Чтобы построить такое же количество новых вагонов, понадобиться не менее пяти лет. Это при условии, что все вагоностроительные заводы Украины будут работать в три смены и получат доступ к бесперебойному финансированию. Для обеспечения последнего понадобится космическая сумма — 107 млрд грн.

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В бюджете таких денег нет, у бизнеса и международных партнеров тоже нет. "Укрзализныцю" в расчет не берем — ей бы со своими долгами рассчитаться. То есть получаем ситуацию, когда производство новых вагонов за пять лет будет невозможным. Процесс может занять гораздо больше времени, но этого самого времени на самом деле нет. Подумайте, а что все эти годы будет делать украинский бизнес, оставшийся без вагонов и лишившийся возможности выполнять экспортные контракты? Нетрудно догадаться, что многие промышленные предприятия придется закрыть, а их работников уволить.

По оценкам экспертов, транспортный коллапс, вызванный дефицитом вагонов, обойдется экономике минимум в 2 млрд долл. в год. Если предположить, что каким-то фантастическим образом деньги найдутся и новые вагоны построят за пять лет, экономика потеряет не менее 10 млрд долл. Экспортный потенциал страны за это время будет безвозвратно потерян. Кому тогда будут нужны вагоны?! Уверен, что чиновникам МИУ нужно прекратить заниматься ерундой и обратить свое внимание на реальные проблемы, такие как, например, дефицит локомотивов, средний износ которых составляет 96%. Без них вагоны точно не поедут, а вот без нерадивых чиновников стране будет лучше.