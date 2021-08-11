Законопроект №5600 может стать "рубиконом" в отношениях власти и бизнеса

Отношения нынешней власти с предпринимателями откровенно не складываются. В начале было много громких обещаний о снижении налогов, а также о снижении коррупционного и административного давления на бизнес. Обещания остались на бумаге и растворились в воздухе. Реального улучшения условий ведения бизнеса в Украине не произошло. Но для предпринимателей это не стало трагедией. Они привыкли к тому, что власть, как правило, не держит обещаний.

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Дальше была пандемия и два национальных локдауна. Здесь ситуация в отношениях между властью и бизнесом прояснилась. Предприниматели ждали помощи и поддержки. На выходе получили много обещаний и мизерную помощь, от которой никому не было ни холодно, ни жарко. Стало понятно, что власть не может и не хочет помогать бизнесу, в какой бы трудной ситуации не оказались предприниматели. О каком доверии здесь может идти речь?

Наконец, настало время законопроекта №5600. С его появлением можно считать, что маски окончательно сброшены. Власть и бизнес стали по разные стороны баррикады под названием экономика. Этот з/п стал квинтэссенцией правительственной философии, суть которой проста: "сегодня заберем все, а завтра посмотрим, что еще можно забрать". Не секрет, что среди малого и среднего бизнеса было немало симпатиков нынешней власти. Но их иллюзии о том, что государство поможет, рухнули после прочтения текста з/п №5600.

С помощью тотального повышения налогов власть хочет получить от предпринимателей дополнительно 50 млрд грн в год, чтобы закрыть дырки в бюджете. Честно говоря, я разочарован, как плоско правительство и провластное большинство понимают экономику. Нельзя наказывать легальный бизнес, чесно платящий налоги, причем нередко авансом. На такое давление предприниматели ответят уходом в тень и еще более широким использованием схем минимизации налогообложения.

В результате, из-за жадности власти и ее желания получить во что бы то ни стало все и сейчас, рухнет сначала экономика, а затем и бюджет. Таким образом, законопроект №5600 может стать "рубиконом" в отношениях между властью и бизнесом. Перейдя его, власть уже никогда не сможет рассчитывать на партнерские отношения с предпринимателями. Считаю, что данный з/п нужно коренным образом доработать, а лучше вообще отозвать.