google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Наша гордость! Медалисты Олимпиады 🔥 Власть против Нацкорпуса 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 🔥 Месси в ПСЖ
Блоги
Сергей Магера

Законопроект №5600 может стать "рубиконом" в отношениях власти и бизнеса

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

11 августа, 19:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Отношения нынешней власти с предпринимателями откровенно не складываются. В начале было много громких обещаний о снижении налогов, а также о снижении коррупционного и административного давления на бизнес. Обещания остались на бумаге и растворились в воздухе. Реального улучшения условий ведения бизнеса в Украине не произошло. Но для предпринимателей это не стало трагедией. Они привыкли к тому, что власть, как правило, не держит обещаний.

Реклама

Дальше была пандемия и два национальных локдауна. Здесь ситуация в отношениях между властью и бизнесом прояснилась. Предприниматели ждали помощи и поддержки. На выходе получили много обещаний и мизерную помощь, от которой никому не было ни холодно, ни жарко. Стало понятно, что власть не может и не хочет помогать бизнесу, в какой бы трудной ситуации не оказались предприниматели. О каком доверии здесь может идти речь?

Наконец, настало время законопроекта №5600. С его появлением можно считать, что маски окончательно сброшены. Власть и бизнес стали по разные стороны баррикады под названием экономика. Этот з/п стал квинтэссенцией правительственной философии, суть которой проста: "сегодня заберем все, а завтра посмотрим, что еще можно забрать". Не секрет, что среди малого и среднего бизнеса было немало симпатиков нынешней власти. Но их иллюзии о том, что государство поможет, рухнули после прочтения текста з/п №5600.

С помощью тотального повышения налогов власть хочет получить от предпринимателей дополнительно 50 млрд грн в год, чтобы закрыть дырки в бюджете. Честно говоря, я разочарован, как плоско правительство и провластное большинство понимают экономику. Нельзя наказывать легальный бизнес, чесно платящий налоги, причем нередко авансом. На такое давление предприниматели ответят уходом в тень и еще более широким использованием схем минимизации налогообложения.

В результате, из-за жадности власти и ее желания получить во что бы то ни стало все и сейчас, рухнет сначала экономика, а затем и бюджет. Таким образом, законопроект №5600 может стать "рубиконом" в отношениях между властью и бизнесом. Перейдя его, власть уже никогда не сможет рассчитывать на партнерские отношения с предпринимателями. Считаю, что данный з/п нужно коренным образом доработать, а лучше вообще отозвать.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Итоги
В тренде
Тесты на Сегодня
Показать больше
Истории про спорт
Больше историй
психология азарта
Больше советов
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Какой сегодня курс доллара?
Узнать
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Мнение Комаровского
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Ван Дамм, ты ли это?
Фронтвумен KAZKA объяснила, почему считает себя квиром
Быть в курсе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Гороскоп на август
Для всех знаков зодиака
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять