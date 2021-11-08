Блоги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
Блоги
Сергей Магера

Запрет на экспорт металлолома нужен "на вчера"!

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

8 ноября, 15:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Из-за лоббизма экспортеров лома металлургия оказалась под угрозой. Еще в сентябре Минэкономики подготовило проект постановления Кабмина о введении моратория на экспорт лома из Украины до 2023 года. Данный документ уже больше месяца находится в здании правительства на Грушевского, но так и не получил легальный статус. Можно предположить, что это происходит из-за сильного лоббистского давления "теневых" ломозаготовителей, которые не хотят терять сверхприбыли.

За восемь месяцев из Украины было вывезено 410 тыс. т лома, что в 20 раз превышает объем экспорта этого сырья за весь 2020 год. Такой форсированный экспорт привел к тому, что запасы лома в металлургии упали до критически низкого уровня. На некоторых металлургических предприятиях лома осталось на 4-5 дней работы. После этого цеха и сами заводы придется остановить. В этом случае уже до конца 2021 года украинская экономика потеряет 1,5 млрд долл. поступлений от экспорта. Вслед за этим упадут поступления в бюджет и вырастет безработица, ведь работу могут потерять десятки тысяч квалифицированных работников.

Реклама

После выступления президента Зеленского на климатическом саммите в Глазго ситуация с ломом приобретает еще один оттенок – геополитический. Зеленский заверил международную общественность, что Украина выполнит свое обязательство снизить к 2030 году объем выбросов СО2 на 65% от уровня 1990 года. По оценке экспертов, на это Украине понадобится 101 млрд долл. инвестиций. Это колоссально большие деньги, которых нет ни у государства, ни у бизнеса, ни у международных партнеров. Поэтому нам необходимо рассчитывать на собственные силы.

И вот здесь как раз поможет металлолом. Дело в том, что использование одной тонны лома в металлургическом производстве снижает выбросы CO на 1,5 т, а также экономит 1,4 т железной руды и 740 кг угля. Таким образом лом сегодня является самым доступным и дешевым инструментом декарбонизации. Для того чтобы Украина выполнила свои обязательства в рамках Парижского соглашения, мы должны признать лом стратегически важным сырьем для экономики и в полном объеме обеспечить им отечественную металлургию.

Минэкономики недавно подготовило проект закона об увеличении экспортной пошлины на лом с 58 евро/т до 200 евро/т. Думаю, что этого будет недостаточно, чтобы защитить украинский рынок металла. При мировых ценах на лом более 500 долл./т вывозить его на экспорт будет выгодно даже с учетом уплаты новой пошлины. Металлургию, экономику и нашу декарбонизацию спасет только мораторий на экспорт лома до 2023 года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

Погрузиться в тот день
Финансовые лайфхаки
Как выгодно и безопасно хранить деньги
Получить экспертные советы
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Короновирус за неделю

152 263

заболело за неделю в Украине

0%

Комаровский в теме
Когда появится препарат для лечения коронавируса
Спроси у доктора
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Вакцинация
По состоянию на 7 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 938 053
Люди, которые получили минимум одну дозу
11 406 282
Всего введенных доз 19 344 335
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.1

Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды?
Рассчитать
Количество жидкости:
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять