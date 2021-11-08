Запрет на экспорт металлолома нужен "на вчера"!

Из-за лоббизма экспортеров лома металлургия оказалась под угрозой. Еще в сентябре Минэкономики подготовило проект постановления Кабмина о введении моратория на экспорт лома из Украины до 2023 года. Данный документ уже больше месяца находится в здании правительства на Грушевского, но так и не получил легальный статус. Можно предположить, что это происходит из-за сильного лоббистского давления "теневых" ломозаготовителей, которые не хотят терять сверхприбыли.

За восемь месяцев из Украины было вывезено 410 тыс. т лома, что в 20 раз превышает объем экспорта этого сырья за весь 2020 год. Такой форсированный экспорт привел к тому, что запасы лома в металлургии упали до критически низкого уровня. На некоторых металлургических предприятиях лома осталось на 4-5 дней работы. После этого цеха и сами заводы придется остановить. В этом случае уже до конца 2021 года украинская экономика потеряет 1,5 млрд долл. поступлений от экспорта. Вслед за этим упадут поступления в бюджет и вырастет безработица, ведь работу могут потерять десятки тысяч квалифицированных работников.

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После выступления президента Зеленского на климатическом саммите в Глазго ситуация с ломом приобретает еще один оттенок – геополитический. Зеленский заверил международную общественность, что Украина выполнит свое обязательство снизить к 2030 году объем выбросов СО 2 на 65% от уровня 1990 года. По оценке экспертов, на это Украине понадобится 101 млрд долл. инвестиций. Это колоссально большие деньги, которых нет ни у государства, ни у бизнеса, ни у международных партнеров. Поэтому нам необходимо рассчитывать на собственные силы.

И вот здесь как раз поможет металлолом. Дело в том, что использование одной тонны лома в металлургическом производстве снижает выбросы CO ₂ на 1,5 т, а также экономит 1,4 т железной руды и 740 кг угля. Таким образом лом сегодня является самым доступным и дешевым инструментом декарбонизации. Для того чтобы Украина выполнила свои обязательства в рамках Парижского соглашения, мы должны признать лом стратегически важным сырьем для экономики и в полном объеме обеспечить им отечественную металлургию.

Минэкономики недавно подготовило проект закона об увеличении экспортной пошлины на лом с 58 евро/т до 200 евро/т. Думаю, что этого будет недостаточно, чтобы защитить украинский рынок металла. При мировых ценах на лом более 500 долл./т вывозить его на экспорт будет выгодно даже с учетом уплаты новой пошлины. Металлургию, экономику и нашу декарбонизацию спасет только мораторий на экспорт лома до 2023 года.