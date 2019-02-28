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Сергей Рыбалко

глава фермерского хозяйства "Аделаида"

Чтобы не было войны на полях, или О рынке земли в Украине

мнение
Сегодня, 15:04
Чтобы не было войны на полях, или О рынке земли в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7d7/228/5c77d7228fbc0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7d7/228/5c77d7228fbc0.jpg Сергей Рыбалко

1 марта для правительства Украины наступает дедлайн: именно к этой дате Верховная Рада обязала его подать в парламент проект Закона про оборот земли сельскохозяйственного назначения. Этот закон – предусловие для создания в Украине полноценного рынка земли.

Если еще 3-4 года назад общество было не готово к самой идее продажи земли, то сейчас моральная готовность к рынку есть. Принятая практика долгосрочной аренды, договоры эмфитевзиса, по сути, закрепляющие за бизнесом право на длительное управление и пользование участком, поменяли отношение к земле. Идея, что ты берешь участки не на год-два, а на срок, достаточный для реализации долгосрочного проекта, в головах прижилась.

Но в процессе обсуждения возможного формата рынка важно добиться того, чтобы будущие условия доступа к праву на землю были приемлемыми для всех. Особенно в свете того, что часто в публичном поле представители власти озвучивают идеи, которые здоровому рынку абсолютно противоречат. 

Например, идея ограничивать объемы покупаемой земли в 100-200 га в одни руки – это абсолютное недоразумение, недорынок, неразумный и неправильный гибрид. Практически любое крупное хозяйство, особенно имеющее связанную с производством агропродукции переработку, это гораздо больший участок. Ставя такие ограничения, нам фактически предлагают разбить централизованно управляемый эффективный бизнес на кусочки, которыми будут руководить разные люди. Зачем? Это не даст эффекта, а только создаст огромное поле для теневого рынка. 

Во-вторых, неправильно не давать покупать землю юридическим лицам. Какая конечная, благая цель введения рынка земли? Компания имеет землю в собственности, защищена от претензий на нее со стороны вторых лиц и, имея такие гарантии, играет в длинную и инвестирует в долгосрочные проекты. Найти физических лиц, которые имеют достаточно денег для того, чтоб купить землю и начать в нее инвестировать, очень сложно. Таких единицы. Кроме того, если компания честная, деньги идут в открытую, ее владельцы хотят завести земли в баланс компании.

Единственное ограничение, которое я поддерживаю, так это то, что участниками рынка не должны быть иностранцы. Я тоже считаю, что конечными бенефициарами должны быть граждане Украины. И это же надо будет утрясти в нормах наследования земли, дав иностранцам-наследникам украинцев возможность продать эти участки.

Но если морально мы готовы к рынку земли, то с технической стороны государство должно сделать еще очень многое. На сегодня огромное количество земель не внесено в кадастровый план, огромное количестве участков накладываются один на другой. Могу привести пример: моя родная фермерская земля уменьшилась с 48 га до 42 га, потому что соседу нарисовали по карте больше. Мой участок в середине поля, и, когда стали накладывать границы, он стал меньше – такая себе усушка и утруска. Поэтому в законе об обороте сельхозземель надо как-то прописать отладку всех этих механизмов и решения конфликтов. И сделать переходной период, когда, например, на протяжении двух лет смогут покупать только физлица и только по 500 гектаров, а потом все остальные. Чтобы можно было посмотреть, как все работает. Иначе, если ничего не будет исправлено, начнется война на полях и судебные разбирательства.

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Тег земля, мораторий, фермеры, Рыбалко
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