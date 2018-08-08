Чи опиняться українські інтернет-провайдери та мобільні оператори на межі банкрутства

"Наближається ера всесвітнього безкоштовного інтернету, яка стане основою до гіпершвидкісного стрибка людства у новий світ високих технологій та створить абсолютно нове інтегроване суспільство".

Десь приблизно таке формулювання побачив нещодавно в одному із закордонних наукових видань. Мова йшла про безкоштовний "вселенський Wi-Fi", обіцяний Ілоном Маском вже в найближчі роки.

І в мене одразу виникло запитання: "А хто платитиме за цю розкіш?" Адже, як відомо, безкоштовного у нашому глобальному світі нічого не буває. Безкоштовна доставка означає, що її вартість закладена в ціну товара.

Коли ви вмикаєте освітлення, воду чи тепло – ви за це платите немалі гроші. І тому маєте економити. Окрім іншого, енергоресурси сьогодні ще не настільки "зелені", і завдають шкоди довкіллю. А от інтернет? З інтернетом ніхто не економить, адже його доступність, навіть попри проблеми у провайдерів, чи мобільних операторів, – є абсолютно недорогою.

Вирішив перевірити, то на якому ж місці Україна за вартістю інтернету? Виявилось, що в нашій державі послуги інтернет є чи не найдешевші у світі. Парадокс? Напевно. Дякуючи журналістам, знайшов дані щодо послуг з підключення інтернету. Цифри, себто діапазон цін, м’яко кажучи, вражають.

Вивести співвідношення цін із рівнем зарплат не беруся. Але напевно при зарплаті навіть у 300 доларів на місяць, витрачати 1/100 на оплату інтернету – можна.

При цьому навіть у США вартість послуг інтернету в середньому близько 50 доларів – це не 1/100 від середньої американської зарплати. Адже мати 5 тис. доларів зарплати щомісяця у США – то вважається досить непоганою зарплатнею.

Але наразі не про зарплати. А про доступ в мережу. І наразі рано радіти, що ми – "передова" країна з дешевим доступом в інтернет. Адже питання зовсім не в ціні, а в великій кількості користувачів, низькій якості та напівзаконності.

Все по черзі.

Як відомо, Ілон Маск повідомив про початок реалізації програми запуску у космос супутників, які будуть роздавати безкоштовний інтернет по всьому світу. Китай вирішив не відставати і також заявив про початок реалізації схожої програми. Яка фінансова та комерційна вигода від цього – питання ще те. Напевно, що ці супутники не лише роздаватимуть безкоштовний інтернет.

Але чи буде цей інтернет безкоштовним в Україні?

Це питання в українських реаліях вже завтрашнього дня. Не хотілося б, як то кажуть, говорити про суцільну "зраду", проте, за моєю інформацією, велика кількість інтернет-провайдерів, які надають послуги, працюють за "сірими" схемами, себто, просто крадучи трафік. І навіть за умов найдешевшого інтернету, прибутки цих компаній просто шалені (зазначимо: схем крадіжки трафіку є декілька, але основний – це зменшення швидкості інтернету замість заявленої, та його перепродаж. Є і так званий "тунелінг", коли користувачам надаються пакетні послуги нелегального інтернету, а "залишковий" трафік "розпаковується" провайдерами вже в абсолютно легальному вигляді). Звісно, що частина цих коштів йде відповідним "структурам" за "кришування", як же без цього. Якщо додати до цього низьку якість інтернет-послуг та псевдошвидкісний інтернет, за який беруть додаткові кошти, як за справжній високошвидкісний, то вийде суцільне замкнене коло обману. Інша складова – так званий мобільний інтернет нібито 4G, за який мобільні оператори вже підняли ціни, але фактично цей 4G – то є якісний 3G. А псевдоконкуренція на ринку послуг дає людям псевдовибір між небагатьма операторами мобільного зв’язку. Можливо, надалі 4G і буде таким, як належить, але гроші за "нову якість швидкісного мобільного інтернету" збирали заздалегідь. І це в той час, коли у багатьох країнах вже діє 5G. Навіть прем’єр на засідання уряду не оминув цю тему, наказавши відповідним органам провести перевірку.

Уявімо собі ситуацію, що ось наприклад від завтра ви просто вмикаєте ноутбук чи смартфон, і користуєтесь абсолютно безкоштовним високошвидкісним інтернетом, а мобільним операторам сплачуєте лише за стільниковий зв’язок. Себто інтернет-провайдери та мобільні оператори залишаються без прибутку. Таке можливо? Навряд чи. Адже прибутки цих фірм – це, які не які, а податки. А держава не може втратити таку долю податків. Власне кажучи, система навіть у США опирається цьому, адже передчуває втрату коштів від оподаткування з оплати послуг інтернет-користування. І якщо у США Ілон Маск всерівно це зробить, то в українських реаліях, передбачаю, що з’являться якісь "провайдери", які будуть розповідати, що лише у них є обладнання, що "ловить" цей супутниковий інтернет, що насправді він не безкоштовний, бо потрібно мати якісь декодери, дешифратори і таке інше. Себто з явиться новий спосіб, як нажитися на користувачах. Знову ж таки – гарантії, що якість інтернету буде надвисокою, – ніякої.

Це я до того, друзі, що прагнення України стати передовою державою в інформаційних технологіях, стикається, даруйте на слові, зі звичайнісіньким "жлобством". Адже у той час, коли увесь світ розуміє, що миттєвий швидкий доступ до мережі інколи просто може врятувати людські життя, в Україні досить часто маємо ситуацію, як у старому анекдоті: "Бензин здорожчав тому, що перевізники підняли ціни на його перевезення через дорожчання бензину".

Але не все так сумно. І в першу чергу тому, що молоді українські розробники створюють велику кількість програм та додатків, що дозволяють якомога ефективніше використовувати навіть інтернет у сьогоднішніх реаліях. За моєю інформацією, кілька "лабораторій" в Україні вже почали розробку програмного забезпечення, яке дозволить всім бажаючим користуватись "вселенським Wi-Fi" від Маска, як тільки така мережа буде доступна в нашій країні. І повірте, це працюватиме, і працюватиме настільки якісно, що здивуються навіть найвпертіші скептики.

Що станеться з інтернет-провайдерами та їхніми послугами дротяного інтернету? А що робитимуть мобільні оператори зі своїм 4G, який стане нікому не потрібен, а телефонувати можна буде завдяки численним месенджерам, не використовуючи стільникові послуги? Питання риторичні. Хіба що всі вони скооперуються, аби разом якимось чином перекрити в Україні доступ до безкоштовного інтернету. Я геть не виключаю такого сценарію.

Повірте, друзі, все вищеописане – це не фантастика. Адже ще чверть століття тому ми й гадки не мали, що носитимемо у кишені доступ не лише до телефонного зв’язку, але й до глобальної системи світової інформації.

Як казав граф Каліостро у відомому творі "Формула кохання": "Вогонь теж колись вважався божественним. А тепер ми кип’ятимо на ньому воду".