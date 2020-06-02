"Демаркация" воздуха (укр.)

Коли після розпаду СРСР прикордонні війська "реформували" в прикордонну службу, то одним із основних "постулатів" таких реформ було те, що Україна – мирна держава, ми не збираємося ні на кого нападати, а тому "війська" на кордоні нам не потрібні, а от "служба", – тобто окреме відомство із обмежено дозволеним озброєнням "про всяк випадок" – нехай буде. Не будемо вдаватися в правильність постулатів. Зрештою, історія розставила все на свої місця.

З плином часу стало зрозуміло, що захист кордонів України, це не стільки можливість припинення якогось вторгнення чи щось подібне. Це, в першу чергу, контроль та профілактика незаконної міграції, контрабанди, злодійських вивезень або ввезень товарів чи людей. Але ще одним із найбільших шматків роботи прикордонників є розшук та порятунок людей.

Честь та шана тим прикордонникам, котрі використовують свої максимальні ресурси для такого захисту кордонів. Проте цього ген як замало. Скажу більше: автомобільний спецтранспорт, що стоїть на озброєнні прикордонників, він хоч і сучасний, але теж з обмеженими можливостями. Ну не може надсучасний український чи навіть американський всюдихід здійнятись над лісом чи горами, промоніторити галявини та виявити осередки ймовірного порушення закону.

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Чому свого часу авіаційні подрозділи з літаками та гелікоптерами (особливо останніми) не отримали розвитку у ДПСУ та кому було вигідно мати "дірки" в кордоні – теж питання інше.

Отже, за статистикою сьогодні на озброєнні у всіх загонів ДПСУ є "аж" п’ять транспортних літаків (три Ан-72 та два Ан-26), один пасажирський (Ан-26) та дев’ять легкомоторників австрійського виробництва. Є ще шість старезних гвинтокрилів Мі-8.

А тепер питання до вас, друзі: ви часто бачили цю авіатехніку на патрулювання кордонів, тощо? Питання майже риторичне. По-перше, великі літаки призначені лише для перевезення вантажу чи невеликої кількості людей. Легкомоторники – то окрема тема. Це специфічний вид авіації, який може бути пристосований до патрулювання в разі потреби. Про гвинтокрили Мі-8, які споживають величезну кількість пального в умовах невеликого бюджету Держприкордонслужби – годі й говорити. Їх використовують вкрай рідко і задля великої потреби. Наприклад, порятунку людей.

Проте є ще один величезний нюанс у цій ситуації. А саме: для вищепереліченого авіапарку потрібні як мінімум обладнані аеродроми з функціональними злітними смугами чи певною площею, яка забезпечує підйом у повітря та посадку. Нагадаю, що функціонування такого аеродрому – це не просто "будка з охоронцем", механік та прибиральниця. Це цілий штат співробітників авіаційного профілю.

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Повертаючись до початку розмови, задам ще одне запитання: а чи зможе вся оця авіаційна техніка якісно моніторити кордони, вести пошукові роботи та проводити запобіжно-профілактичні заходи проти незаконної міграції, контрабанди чи злодійського перетину кордонів? Звісно ні.

Якісь фрагментарні завдання можуть виконувати, скажімо, легкомоторники. А де-факто військові Мі-8 та військово-транспортні АНи – потрібні в зонах, що межують з тимчасово окупованими територіями нашої держави.

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То що ж залишається тим ділянкам кордону, які проходять по горах та лісу? Там, де й пішки не завжди пройдеш? Відповідь очевидна: використання безпілотних літальних комплексів та новітніх гелікоптерів легкої та середньої комплектації. А ідеальний варіант – робота "в парі": БПЛА + вертоліт.

Якщо хтось почне казати про те, що я ідеалізую, "піарю" чи щось інше, одразу ж відповім: йдіть в інтернет та подивіться, яка авіація, зокрема гелікоптери, стоять на озброєнні, наприклад, європейських держав.

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Для порівняння скажу, що майже всі країни без винятку використовують легкі та середні гелікоптери для патрулювання кордонів. Особливо там, де є морські чи гористі кордони. І знову ж таки з тих самих "резонів": моніторинг та профілактична робота для запобігання нелегальної міграції та контрабанді. Про те, що гелікоптери стоять на озброєнні прикордонної служби США, країн Латинської Америки – навіть і говорити годі.

То що ж матиме Україна? А українські прикордонники матимуть мінімум 24 (!!!) нових легких гвинтокрили – французькі Airbus. Ці легкі та середні гелікоптери не потребують спеціальних чи специфічних злітних майданчиків, а фаховий пілот зможе посадити таку машину "у чорта на лисині".

Підготовка фахівців для цих гелікоптерів вже триває в Кременчуцькому льотному коледжі. Але скажу навіть більше. Україна в цьому сенсі має всі шанси стати однією з передових країн Європи та світу. Адже разом із підготовкою пілотів та фахівців авіаційних напрямків для підрозділів МВС віднедавна стартувала підготовка операторів безпілотних літальних комплексів. Тобто у вже геть недалекому майбутньому кордони України отримають потужну систему моніторнигу з повітря. Таку собі "повітряну демаркацію".

Чи варто ще раз нагадати, наскільки це важливо? Думаю, да. Згадайте лише нещодавні події на україно-угорському кордоні в ПП "Тиса", де люди заблокували допуск прикордонникам і ті не змогли виконувати свої обов’язки. Або ж останні події з затриманням партії контрабандного зрубаного злодіями лісу. Про мігрантів навіть говорити зайве – їх сотні йде через кордони України потаємними стежками.

Для скептиків наведу ще один аргумент. Нещодавно прийнятим законом про прикордонні землі всі території вздовж кордону України є в підпорядкуванні ДПСУ, в тому числі берегові смуги та водні об’єкти. Як ці землі раніше опинилися в приватному використанні, що прикордонників не пускали на "приватну територію" – то окрема розмова. Але тепер вже ніхто не матиме права перешкоджати охороні кордонів.

А перші тренувальні польоти для пілотів гелікоптерів ДПСУ відбулися нещодавно в аеропорту "Київ".

Наостанок хочу нагадати, що незабаром і парк літаків Держприкордонслужби буде оновлено. Адже МВС замовило у ДП "Антонов" 13 літаків, частина з яких буде "приписана" до кордонів.

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