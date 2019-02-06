Володимир Шульга Народний депутат VІІ скликання

Імперії нового формату, або Всесвітня заздрість

Імперії нового формату, або Всесвітня заздрість //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a00/c91/5c5a00c9166ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a00/c91/5c5a00c9166ea.jpg 2019-02-06T08:25:00+02:00 Володимир Шульга

Однією із найгучніших подій у світі високих технологій стала… (тут мала би прозвучати якась урочиста музика) …сварка між двома світовими лідерами США та Китаєм через так званий шпигунський скандал, що нібито спричинила розробка новітніх технологій 5G китайським брендом Huaiwei.

Якщо хто не в курсі, то суть проблеми в тому, що США звинуватили китайський бренд Huaiwei, як то кажуть, у всіх смертних гріхах, починаючи від промислового шпигунства і закінчуючи порушенням якихось санкції проти Ірану.

Звісно, Штати вимагають видати гендиректора компанії і таке інше, адже не можна притягнути до відповідальності всю компанію-виробника. Але справа тут зовсім не в шпигунстві чи санкціях.

Починаючи від світанку розвитку людської цивілізації точиться війна за те, хто буде кращим та матиме досконаліше знаряддя. Колись то були кам’яні чи обсидіанові сокири, потім бронза, залізо…. Тепер це вже навіть не високоточна зброя. Точніше світові лідери прагнуть залякати суперників, заявляючи про розвиток чи створення зброї масового знищення. Проте насправді сьогодні найпотужніша зброя – невидима. І чим розвиненішою є країна, тим ця зброя більш небезпечна.

Мова якраз про високі технології. Китайський бренд Huaiwei розірвав всі шаблони нових технологій, створивши свого часу абсолютно аутентичну платформу для своїх гаджетів. І вже протягом кількох років смартфони цього бренду завоювали світ своєю надвисокою потужністю, якістю та водночас доступністю в ціні. Але ж питання не лише у гаджетах. Розробка та впровадження новітнього програмного забезпечення та технологій надшвидкісного зв’язку – це саме те, що допомагало та допомагає каїнам стати передовими.

А тепер уявіть собі друзі таку футуристично-апокаліптичну річ: у найбільших містах США – від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка зникли всі технологічні комунікації. От просто взяли, – та зникли. Це не просто апокаліпсис. Це – найстрашніше, що може трапитися у сучасному місті, з населенням у кілька мільйонів. Енергопостачання, водопостачання, системи безпеки, зв’язок, та геть все – просто зникло, адже все кероване електронними системами.

Та тут не потрібно жодної атомної бомби. Адже в’язниці відчиняться, транспорт зупиниться, питної води не стане, а гроші перестануть буди важливими, адже в сучасному вигляді – це просто набір цифр у мережі, що переходять з одного серверу на інший. Уявляєте собі масштаби хаосу? Ані армія ані поліція не зможуть нічого вдіяти, оскільки не буде системи зв’язку, а сьогодні навіть елементарне відправлення листа (паперового, традиційного у конверті) – потребує задіянне електронних баз даних єдиної системи. Якщо вам, друзі, не страшно, коли ви все це уявляєте, то уряду США не просто страшно – їх дрижаки беруть від однієї такої думки. І мова не лише про СШВА, а й про багато країн світу, де новітні технології стали основою функціонування всієї системи держави.

А тепер уявіть собі, що якась (нехай буде китайська) компанія розробила технології, що не просто домінують над існуючими, а можуть керувати всією системою, а хтось "одним натиском кнопки" зможе підкорити собі чи відключити всю систему. І такі технології, на думку багатьох, не просто розробляються, а активно впроваджуються. Звісно, для багатьох країн, що на 80% складаються з аграрного виробництва за технологіями минулого століття, це не так страшно. А для країн, що мають імперські амбіції, зокрема і у сфері високих технологій – це катастрофа.

Просто для статистичного порівняння: на сьогоднішній день продукція та технології американських компаній значно відстають від тих-таки китайськийх і торговельна війна між США та КНР в першу чергу зумовлена тим, що американські фірми використовують "вороже комуністичне" програмне забезпечення та деталі до пристроїв, виготовлені в Китаї. А ¾ смартфонів та гаджетів, що продаються у США – китайського виробництва, нехай навіть і японських брендів. Формально – це питання імпорту, але глобально – питання національної безпеки.

Я не даремно згадав про "аграрні" країни, яким наразі не страшні такі війни. Це лише на даному етапі, адже вже за кілька років всі країни, що стали на шлях високотехнологічного розвитку, будуть втягнуті у цю ворожнечу та розподіл сфер впливу у світі високих технологій.

Якщо я когось налякав, то перепрошую щиро. Так, речі, про які я кажу – це все більш серйозно, аніж здається багатьом людям. Якщо ми чогось не бачимо, – це не означає, що цього не існує.

Повертаючись до початку допису. Звинувачення компанії Huaiwei у промисловому шпигунстві та інших "федеральних злочинах" – на мою думку не що інше, аніж боротьба імперій. Проте ця боротьба ведеться не за допомогою зброї масового знищення, а більш цивілізовано, за допомогою законодавчого міжнародного тиску. Проте, як на мене, це не має перспектив. Адже переділ високотехнологічного світу – безглуздя. Китай, Японія, США, європейські країни, та інші – всі запускають у космос супутники, що забезпечують не лише зв’язок, а й збір інформації. Тепер – це вже навіть інтернет-комунікації. Єдине, що наразі спонукає світових ІТ-гігантів до ворожнечі – це ті ж таки гроші, які можна заробити, захопивши певні ринки збуту. Але і це триватиме недовго.

Сьогодні бренд NOKIA намагається наздогнати інших розробників. А ще два десятиліття тому NOKIA була лідером серед продажів мобільних телефонів. Навіть більше – півстоліття тому бренд успішно виготовляв гумові чоботи та калоші і був серед найкращих. То чи варто тепер, як то кажуть, чіплятися за життя? Може варто повернутися до виробництва чобіт?

Те ж саме буде і з Apple, чи SONY, якщо вони не зможуть винайти технології, що перевершать нинішні. Оце, друзі, і є ті імперії нового формату. Вони не мають фізичних кордонів, вони, як правило, не мають якогось одного "імператора", вони не вбивають тисячі людей заради завоювання ресурсів. Вони незримо проникають, завойовуючи прихильність користувачів. Чи призведуть протистояння до якихось катастрофічних наслідків? Навряд чи. Я вже згадав про NOKIA. А в сучасному світі новітні технології з’являються набагато швидше, так само, як і відмирають бренди.

Тому вищезгадана ворожнеча та звинувачення у шпигунстві, як на мене, – проста заздрість всесвітнього масштабу у держави, що колись вважалася найрозвиненішою, а сьогодні її громадяни із радістю використовують технології "потенційного ворога".

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