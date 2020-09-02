"Млечный путь" к интернету (укр)

Є таке старе прислів’я: "Людина думає про небо тоді, коли спокійно крокує гарною дорогою". В буквальному сенсі це означає, що якщо дорога не завдає проблем з пересуванням, то можна спостерігати за небом. Так було колись, в часи, коли країни світу не мали повітряного сполучення та не потребували освоєння космосу для розвитку власних технологій, розвитку інфраструктури, тощо.

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Сьогодні протиставлення "двох стихій", як на мене, дещо недолуге. І, відверто кажучи, мене дуже засмучує, коли "обивателі" нервово реагують на факти типу того, що "Космічна програма України" розвивається повільно і що нашій державі необхідно активніше "заглядати в небо". Люди чомусь зі злістю починають говорити, мовляв: "Та йдіть ви геть зі своїм космосом! Тут доріг немає в регіонах! Газифікації немає! Річки міліють!" – чи щось подібне.

І я завжди задаю таким людям одне й те ж питання: "А як можна дізнатися сьогодні найшвидше про те, на якій ділянці річка обміліла найбільше? А як дізнатися найшвидше, де руйнується дорога найшвидше та найпотрібніший ремонт?" Невже ви думаєте, що послати бригади "дорожників" чи якихось екологів у мандрівки – то найшвидше та найякісніше?

Дивина в тому, що люди дедалі частіше відповідають, мовляв, спецтехніка ж є, яка згори "дивиться" і "по інтернету" передать…

Ось воно що! Тобто про "інтернет" та "техніка згори" – ми знаємо, а ЩО САМЕ потрібно для того, щоб ця техніка працювала швидко та якісно – ні? Дивно. Адже не в казці живемо, не чарівними паличками та "блюдечками з яблучками" користуємось.

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Це я, друзі, до того, що рівно два роки тому Кабінет міністрів України затвердив концепцію космічної програми на 2018-2022 роки.

Нова програма передбачала найголовніше, – розроблення і запуск декількох українських телекомунікаційних супутників. Так, саме тих супутників, які забезпечують різноманітний зв’язок та комунікації мереж, зокрема й мобільного інтернету та технологій бездротового супутникового інтернету.

Нюанси цього зв’язку залишу фахівцям. Наразі мова не про це. А про те, що у сьогоднішніх реаліях розвитку технологій не можна користуватися пріоритетами сторічної давнини, коли "спочатку дороги, а потім космос". Категорично ні. Сьогодні для розвідки, будівництва, інфраструктурного стратегічного планування, геодезії, екології і так далі – використовуються безпілотні системи, які завдяки супутниковому зв’язку створюють єдині фізико-екологічні та географічні "карти даних". І ми всі ними користуємося у тих таки мобільних додатках-маршрутизаторах. Невже ви думаєте, що, тицяючи на карту курсором і вдивляючись у вулиці незнайомого міста, ви змушуєте якусь людину бігати містом та знімати на камеру краєвиди, щоб передати зображення вам "через дроти" на монітор? Тому ще раз: сьогодні розвиток космічних технологій, – це, якщо не першочергове завдання, то принаймні паралельне із будівництвом доріг та інфраструктурних чи соціальних об’єктів.

То чому ж "Космічна програма" нашої держави наразі не поспішає, а запуск супутника, принаймні одного, знову відклали, і ось вже 2020 рік спливає, а чи відбудеться запуск – не відомо. Це питання сьогодні, підкреслю вкотре, – надважливе. Хотілося б, аби влада (яка б вона не була) не забувала про технологічний розвиток держави.

Наполеонівський вислів про те, що коли держава не хоче годувати свою армію, то буде годувати чужу, можна перефразувати і перекласти на розвиток ІТ в державі. Бо коли держава не хоче розвивати власні технології, то платитиме втричі дорожче за чужі. І сьогодні це невідворотно. Оскільки ризик залишити економіку та розвиток країни без технологій у сучасному світі означає економічний занепад на всіх ланках. Про соціальний занепад – годі й говорити.

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Приклад – необхідність дистанційного навчання школярів під час пандемії. Чи варто казати, що далеко не всі українські школярі навіть у невеличких містах, не те що в селах, позбавлені такої можливості, як дистанційне онлайн-навчання за допомогою інтернету у групових чатах. Адже мобільний інтернет напряму залежить від наявності операторів мобільного зв’язку в регіоні та фінансової вигоди для операторів у підключенні там принаймні 3G. А супутниковий бездротовий інтернет не потребує цього і не залежить від того, захочуть мобільні оператори зароблять на вас гроші, чи ні.

Підсумовуючи сказане, зазначу: для реалізації "Космічної програми" маємо ще два роки. І за цей час нам необхідно не те, що надолужити, а випередити плани удвічі. Адже той таки Ілон Маск вже запустив супутники для інтернет-зв’язку. А Китай заявив про те, що це відбудеться ось-ось, зовсім скоро. Звісно, можна почекати супутників маска чи Китаю. Але краще було б запустити власні, реалізувавши не лише вкрай необхідні освітні чи інфраструктурні плани, а й таким чином убезпечивши державу від ймовірних ризиків. Адже сьогодні кібербезпека держави – чи не найголовніший аспект у захисті. Прогалини можуть коштувати занадто дорого.

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