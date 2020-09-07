Отечественный "наблюдатель" сверху (укр)

Близько чотирьох років тому мені довелося (у тому чи іншому розумінні) бути причетним до процесу створення так званої галузі безпілотних літальних комплексів в Україні. Тоді мало хто вірив, що вдасться щось зробити. Адже це була неоднорідна на той час сфера діяльності різноманітних організацій, установ, волонтерських гуртків, які з різних деталей та матеріалів виготовляли безпілотники. Здебільшого в одиночному вигляді, зрідка екземплярів було 3-5. Тоді Міноборони взяло "під своє крило" багатьох ентузіастів та інженерів, котрі могли допомогти у створенні потужного українського БПЛА для військових цілей та бойових завдань.

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Заради справедливості зазначу, що на той час спільнота "фахівців безпілотної авіації" теж була доволі неоднорідною. І так само, як зараз "експерти з коронавірусу" у соцмережах жваво перетворюються на "експертів з отруєння "Новічком", так само тоді (а подекуди й досі) багато хто вважав себе ледь не Ціолковським у питаннях БПЛА, бо десь колись запускав іграшкового вертольотика. І ці "фахівці" кричали про брак часу та про те, що краще купити готове у когось, ніж втрачати час на розробку свого. Інколи це дратувало, але здебільшого було розуміння, що люди цікавляться цим, а самі безпілотники – надважлива сфера української авіаційної галузі, як такої.

Так чи інакше, проте завдяки невпинній та наполегливій праці протягом кількох років різні фахівці зуміли "стабілізуватися" і досягнути неймовірного – розпочати випуск вітчизняних БПЛА для української армії. І нещодавно на озброєння Херсонського прикордонного загону надійшли безпілотні авіаційні комплекси "Spectator-M" вітчизняного виробництва.

Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби України тепер має можливість здійснювати контроль за дотриманням правил прикордонного режиму не тільки з землі, але і з повітря штатними БПЛА.

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Беспілотники оснащені сучасними відео і тепловізійними камерами і дозволяють відстежувати ділянку до 50 кілометрів на висоті до 2 тисяч метрів, електрична силова установка літального апарату має низький рівень шуму, тривалість безперервного польоту – до 2 годин, а швидкість – до 120 км / год.

Запуск і управління безпілотним комплексами здійснюють військовослужбовці, які пройшли спеціальне навчання. Час розгортання комплексу і підготовки БПЛА до запуску становить 10-15 хвилин.

Зараз комплекси "Spectator-M" використовуються і на морській ділянці відповідальності прикордонного загону та на сухопутній ділянці на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Кримом.

А тепер, друзі, хочу, як то кажуть, розкласти на молекули інформацію про вищезгадані безпілотники "Spectator".

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Ні, критики не буде. А буде конструктив. А саме – про застосування.

Війна, яка на превеликий жаль точиться в Україні вже шість років, переходячи з однієї фази в іншу, та наявність окупованих територій, звісно ставлять свої пріоритети у розробці безпілотників. Проте, як видно із вказаних характеристик, ці літальні апарати мають БАГАТОЦІЛЬОВЕ призначення. Адже саме слово "Spectator" – означає "глядач, спостерігач".

Моніторинг ділянок кордону чи лінії фронту у військовий час – то чудово. Але з такими характеристиками ці комплекси "Spectator-M" можуть та будуть використовуватися в цивільному житті.

Дві години безперервного польоту на висоті 2 кілометрів та відстані в 50 км і оснащення потужними камерами – чи це не найкращий спосіб моніторингу лісів, озер, річок?

Лісові пожежі, повені, засухи… А система безпеки полів? А моніторинг автомобільних шляхів на ділянках із заторами чи підвищеною аварійністю? А мости на річках та переїздах? А пошук ймовірних злочинців на великій території? А розшук зниклих людей? Та що завгодно, включаючи супровід залізничних потягів із дороговартісним вантажем на особливо небезпечних ділянках.

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Тобто, я думаю, друзі, ви зрозуміли, що вся краса військових (справжніх багатоцільових військових) безпілотників в тому, що їх можна швидко "перепрофілювати" під цивільні потреби.

А як із операторами для керування БПЛА? Ну так тут взагалі – тема закрита. Точніше – відкрите повноцінне навчання операторів безпілотних літальних комплексів на базі профільних українських вишів. І готують не просто любителів, а фахівців, котрі вміють керувати та обслуговувати дрони-квадрокоптери, БПЛА різного виду та формату, максимально використовуючи їхні технічні характеристики.

На озброєнні ЗСУ вищезгадані безпілотники з’явилися рік тому. А після української армії одними з перших ці БПЛА "Spectator-M" та фахівці з’явилися та з’являтимуться у системі МВС – Нацгвардії, Держприкордонслужбі та ДСНС. Адже саме ці оперативно-рятувальні та спеціальні служби мають неабияку потребу у безпілотниках багатоцільового призначення. Надалі – всі галузі цивільного життя.

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