Трехмерные "шашечки на капоте" (укр)

Уявіть собі ситуацію якихось півстоліття тому.

Реклама

У вас запитують:

- Котра година?

А ви відповідаєте:

- Ой, не знаю, в мене телефон сів…

Реклама

Як мінімум – на вас би подивилися, як на божевільну людину. Бо тоді ніхто й уявити не міг, що телефон не просто може "сісти", тобто закінчиться заряд акумулятора, а що взагалі телефон можна буде носити з собою, щоб з кимось розмовляти.

Але давайте копнемо глибше.

Гаразд, про умовно мобільні телефони не півстоліття, але нехай 35-40 років тому ще хтось міг фантазувати, бо, зрештою, були переносні радіоприймачі та рації. І були гуртки юних радіолюбителів, в школах вивчали основи зв’язку (бо ж кожен мав вміти користуватись рацією в бойових умовах, військових іграх і так далі).

А як би на вас подивилися, якби ви сказали (50 років тому), що в Китаї виготовлятимуть найсучаснішу мікроелектроніку, ті ж таки мобільні телефони, гнучкі дисплеї для планшетів (що це таке взагалі?), розумну робототехніку та запустять безпілотні дрони-таксі для перевезення людей? Звісно, для оточуючих ви би стали в один ряд з братами Стругацькими чи Берроузом у вмінні створювати сюжети для наукової фантастики.

Проте не поспішайте уявляти, що було би півсторіччя тому. Давайте згадаємо, що було ще три-чотири роки тому. Саме тоді почали з’являтися перші згадки та проекти безпілотних таксі, які хотіли будуватися у різних куточках світу – Китай, Дубаї, США… Згадайте, скільки було противників таких ідей, скільки крику про небезпеку, безглуздість і таке інше. Підозрюю, що це ті ж люди, котрі сьогодні кричать про небезпеку 5G. Але до цього ми ще повернемось.

Реклама

То що ж ми маємо сьогодні?

А сьогодні китайська компанія EHang запустила перші комерційні перевезення безпілотниками. Ще раз повільно і вдумливо перечитуємо: китайська компанія запустила комерційні перевезення безпілотниками.

Тобто безпілотні комерційні повітряні дрони-таксі, що перевозять людей.

В когось ще залишився стереотип з приводу "китайське – то низькоякісне та недовговічне"? Чи може хтось ще досі ставиться до Піднебесної, як до якоїсь залишково-комуністичної країни, де люди читають дітям на ніч замість казок цитатники Мао Цзедуна і виплавляють низькоякісний чавун на подвір’ї?

Не буду заглиблюватися у конструктивні особливості авіатаксі-БПЛА. Не буду й обговорювати вартість перевезень чи їх виготовлення. Бо сьогодні високоякісні китайські потужні смартфони коштують 300 американських доларів, що за міжнародними стандартами ціна/якість взагалі поза конкуренцією і відомі світоваі бренди у цьому сегменті несуть колосальні збитки. Тому питання вартості того комерційного безпілотника дорівнює часу, який знадобиться китайським інженерам, щоб вийти на мінімальну собівартість виготовлення високоякісних комплектуючих. Як показує практика – це якихось максимум пару років. І за цей час такі безпілотники будуть майже скрізь. Якщо не…

Реклама

А ось тут хочу повернутися до противників 5G й інших, хто протестує проти будь-яких новинок в технологіях. Звісно, такі люди завжди були, є та будуть. Проте я далекий від думки, що такі люди здатні самоорганізовуватися у великі групи та здійснювати масові акції протесту чи створювати спільноти у соцмережах, де аргументовано викладати свої думки з приводу того, чому вони "проти".

Я не прихильник різного роду теорій змови чи щось подібне. Проте я знаю, як історик, скільки людських доль, скільки грошей та сил покладено на те, щоб одні винаходи мали комерційний успіх, а інші – ні. Більш того – сьогодні є країни, бюджети яких створені виключно на видобутку нафти й газу. Тобто, якщо людство перейде на електрокари, а пластикові відходи, що є унікальною перероблюваною сировиною, використовуватимуться сотні разів, то такі "вуглеводні" країни стануть де-факто не потрібні. А це ж не просто країни. Це – впливові міжнародні політичні гравці – власники нафтогазових родовищ. І зробити так, щоб технічний прогрес, що веде до незалежності від нафтогазового лоббі, якщо не припинився, то принаймні сповільнився якомога сильніше – це все в їхніх інтересах.

Ще раз – це суто моя думка, моя точка зору. Не гіпотеза і навіть не теорія. Просто точка зору. Хоча і підкріплена багатьма висновками, зробленими на основі історичних фактів.

А що ж стосовно безпілотних дронів-таксі… То переконаний, що початок покладено. І цей початок – це вже далеко не експеримент, бо випробування тривали кілька років.

Звісно, в Україні дрони лише нещодавно визнали, як самостійну одиницю, принаймні, у військовій сфері. Надалі потрібно створити законодавче поле для того, щоб використання БПЛА регламентувати у цивільному житті.

Як скоро це буде? З точки зору розвитку технологій – то може й не скоро. Але ми від цього вже нікуди не дінемось. Адже якщо ми не станемо частиною цивілізованого високотехнологічного світу, то з нашою країною ніхто не захоче мати справу.

А тим, хто зараз каже, мовляв, в Україні не скрізь навіть газопровід прокладено, я відповім: Китай теж далеко не однорідна країна. Так само, до речі, як і США. Але це не заважає ані Штатам, ані Китаю впроваджувати такі технології, від яких у противників 5G (це для мене сукупний образ противників прогресу) просто чіпи Гейтса з мізків повипадають (даруйте за каламбурний жарт).

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама