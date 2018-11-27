Воєнний стан для бойових роботів

Не подумайте, друзі, я геть не з’їхав з глузду, і абсолютно чітко розумію всю серйозність ситуації, яка склалася на фоні російської агресії на морі, обстрілу наших кораблів та захоплення в полон українських моряків.

Але з дикунами потрібна не лише дипломатія, а й хитра сучасна високотехнологічна військова тактика. Ще раз: це не марення, а реальність. Тому коли йдеться про запровадження в Україні воєнного стану, то в першу чергу йдеться про ризик багатьма життями українських синів та доньок.

Але є й дещо інший спосіб, якщо не вирішити конфлікт, то принаймні зробити так, аби російська армія намагалася вполювати привида.

Ще нещодавно в країні піднявся ґвалт стосовно закупівля турецьких ударних безпілотників, мовляв, навіщо вони нам і так далі. А вже сьогодні на морських кордонах України та біля межі окупованих українських територій, склалася ситуація, коли використання ударних безпілотників задля стримування агресії ворога – це якраз те завдання, для якого вони, власне, і були створені.

Бойові роботи – в даному випадку ударні безпілотні літальні комплекси, здатні знищувати живу силу та військову техніку противника, або завдавати превентивних ударів задля запобігання агресії.

Ще раз: як тільки виникає загроза для українських моряків (піхоти, авіації, тощо), – в небо підіймається ескадрилья ударних дронів, готових знищити бідь-яку ціль, що несе загрозу, прикрити наших вояків, звівши нанівець всі спроби ворога знищити чи поранити українських захисників. А стосовно того, що безпілотники були б знищені російськими ПВО-системами, то всі ми знаємо як "героїчно та пафосно" вміють літати російські ракети, особливо з корабельних установок. Вони навіть заради свого "фюрера" на параді не змогли зробити пуск ракети з бойового корабля. А американські "Томагавки" та ізраїльські бойові керовані дрони в Сирії не раз доводили всю безпомічність російських ПВО.

Але наразі не про це. А про те, що безпілотна бойова авіація має бути на озброєнні не лише армії, а й прикордонників, котрі повинні мати всі законні підстави застосовувати її. Так, поняття "прикордонна служба" від "прикордонних військ" відрізняється саме ступенем можливостей у застосуванні бойового різноманітного озброєння. Проте я переконаний, що скоро це питання буде вирішено.

Чому в мене стільки оптимізму? Це не оптимізм, а реальний погляд на речі. Ситуація, що склалася сьогодні, вимагає миттєвого реагування за всіма напрямками. Радбез ООН, засідання РНБО, сесія Верховної Ради – політичний та дипломатичний тиск. Все це має бути неодмінно. АЛЕ! Разом із цим на кордонах з ворогом має бути не одна ескадрилья бойових безпілотників. І якщо тільки но ворог спробує проявити агресію – то за процедурою, доки наші вояки готуватимуться і чекатимуть підкріплення, десяток ударних безпілотників нароблять клопоту на російських військових кораблях.

Хочу наголосити: Я НЕ ЗАКЛИКАЮ ДО ВІЙНИ! Але війна й так точиться на території України. І ми маємо використовувати абсолютно всі без винятку засоби для того, аби дати агресорові відчути повноцінний смак української ненависті та зневаги, вперемішку з чорноземом, щоб аж на зубах тріщало!

А стосовно використання ударних безпілотників… Так, на превеликий жаль в Україні немає стільки фахівців, аби на кожній ділянці кордону, в кожному пункті можливої агресії були підрозділи, що керують безпілотними літальними комплексами. І тому аби сьогодні у місці військового конфлікту на морі були навіть і всі бойові ударні безпілотники, то використтати їх було б неможливо саме через брак фахівців.

Проте залишилось чекати недовго. Так, на сьогоднішньому етапі ситуація складна. Та скоро все докорінно зміниться. Пам’ятаєте, я казав, що незабаром Кременчуцький вертолітний коледж стане основою для підготовки кадрів не лише для вертолітної галузі, а й операторів БПЛА? Так от, рішення про передачу коледжу в структуру МВС вже є. І вже робиться все можливе, аби підготовка фахівців у спеціальностях, які сьогодні є критично необхідними, – стала найактуальнішим завданням і проводилася якомога швидше та якісніше.

Повертаючись до початку допису про воєнний стан і роботів… Сценарій повноцінної війни "термінаторів" – це вже не лише про голівудські фільми. Це повноцінна система використання новітніх технологій у бойових діях в першу чергу для того, аби запобігти людських втрат.

І наша армія сьогодні здатна протистояти агресорові. Але надалі це необхідно робити із застосуванням новітніх технологій так, щоб українські сини та доньки залишались жити, а дикун-ворог падав долілиць лише за однієї згадки про те, що йому доведеться воювати з українцями.