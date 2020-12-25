Українська
$ 28,46
34,62

Стас Юрасов

Экономический обозреватель, журналист "Украина 24"

Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?

25 декабря, 14:40

Реклама

Украина может очутиться в очень щепетильной ситуации, открыто поддержав одну из сторон в американо-китайской торговой войне. Наша позиция долгое время была неопределенной. Но в этом году ситуация начала напоминать раскачивающийся дом, когда амплитуда с каждой новостью постоянно увеличивается. И близок тот момент, когда дом завалится на одну из сторон противостояния, став с ней единым целым. В то же время отрыв от другой стороны, какой бы она не оказалась в итоге, создаст глубокую трещину в отношениях, куда утекут огромные деньги и новые возможности.

И выбор действительно очень сложный. Итак, чью сторону займет Украина в политэкономической войне США с Китаем? Почему это так важно? И чем мы рискуем?

Но обо всем этом по порядку.

Предыстория

Активная фаза экономической войны США и Китая началась несколько лет назад. Повод для эскалации – гонка технологий. Если раньше Поднебесная была лишь местом сборки оборудования, которое придумали на Западе, то со временем Китай стал полноценным игроком в сфере tech, вывел на рынок альтернативные системы коммуникаций и собственное программное обеспечение. Более доступное китайское телеком-оборудование быстро проникло на внешние рынки и на многих из них вытеснило западные компании. Тем временем Штаты обвинили китайских производителей в незаконном сборе информации и шпионаже через поставляемые ими по всему миру IT-устройства.

Мы подошли вплотную

Реклама

То, что Украина оказалась за шаг до принятия важного решения, стало очевидно в октябре. Тогда случился серьезный конфуз, который продемонстрировал полную несогласованность действий госорганов внутри страны.

Что же случилось? Госслужба спецсвязи и защиты информации, которая в Украине фактически исполняет функцию министерства связи, внезапно сообщает о том, что подписала меморандум о сотрудничестве в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекома с крупнейшим китайским поставщиком телеком-оборудования Huawei Ukraine.

Однако новость через несколько часов была удалена с сайта. Без дальнейшего объяснения причин. На фоне летней новости о том, что США пообещали Минцифре $38 млн на кибербезопасность, сообщение Госспецсвязи выглядело, мягко говоря, очень странно. И по сути означало следующее:

Украина принимает tech-помощь одновременно от Штатов и Китая, двух конкурирующих держав.

На днях последовала еще одна новость, которая косвенно подтверждает наше дальнейшее сближение с Америкой. Заместитель госсекретаря США Кит Крач заявил, что МИД Украины решило демонтировать все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях.

Пострадает ли связь

Реклама

Это уже не просто меморандумы и обещания, а первый звоночек. Оборудование Huawei используют украинские мобильные операторы. И их антенны установлены на некоторых ведомственных объектах. Но это пока отнюдь не означает, что пропадет связь. Представители сотовых компаниях в беседах не под запись называют этот вопрос нишевым. Возможно, им просто придется перепланировать свои сети, переставить оборудование в некоторых местах. И опять-таки теоретически возможно, что качество связи только в некоторых местах, таких как правительственный квартал, где большое сосредоточение ведомственных зданий, может действительно пострадать.

Но такая договоренность – только первый кирпичик. Чтобы понимать, как могут выглядеть следующие шаги украинских и американских дипломатов, можно чуть получше узнать, кто такой Кит Крач и чем он сейчас занимается. Итак сфера ответственности заместителя госсекретаря – экономический рост, энергетики и окружающая среда. Но большую часть времени он проводит в поездках по развивающимся и не только странам, направляя их "на путь истинный".

В тренде
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 11 тысяч случаев

Who is Mr. Krach

В прошлом вице-президент General Motors, а ныне заместитель госсека недавно вернулся из поездки по Латинской Америке, где налаживал взаимодействия с местными правительствами и бизнесами. Его цель – подключить как можно больше участников к так называемому проекту Clean Network. По сути этот проект – создание крупнейшего телекоммуникационного кластера, куда не будет входить Китай и китайские компании. А ключевая заявленная причина – национальная безопасность государств и потенциальный шпионаж со стороны Поднебесной. Дружественные страны и компании, опять же, по словам Крача, не будут использовать для телеком-сетей следующего поколения (5G) неблагонадежных поставщиков оборудования и могут ожидать на поток инвестиции в tech-сектор со стороны США.

Под неблагонадежными он подразумевает китайские компании Huawei, ZTE и прочих tech-гигантов.

Проект Clean Network, по словам заместителя госсекретаря, уже поддержали 53 страны, 183 телеком-компании, а также другие бизнесы, которые, по его словам, уже составляют ⅔ мировой экономики.

Заставят "переобуться"?

В некоторых украинских телеком-компаниях анонимно рассказывают, что "очиститься" их еще не приглашали. Однако, учитывая последние новости от нашего МИДа и Крача, такое приглашение (или распоряжение на госуровне) не за горами.

Реклама

Здесь так и хочется вставить фразу: на не переоценен ли вопрос с оборудованием Huawei вниманием? Ну заставят наших мобильщиков сменить поставщиков железяк, делов то? Оно на самом деле так и выглядит со стороны, если не углубляться в суть этого вопроса. А теперь внимание, заходим за кулисы. Согласно прошлогодним данным сервиса Base Stations, половина базовых станции крупнейших мобильных операторов – Киевстар, Vodafone Ukraine и lifecell – производства Huawei. А у Киевстар в принципе почти все станции китайские, поскольку второй поставщик – еще одна компания из поднебесной – ZTE.

Если Украина войдет в программу Clean Network, то развертывание следующего поколения связи – пятого (5G) – на базе существующего китайского "железа" уже произвести не удастся.

Придется обновлять мобильные сети на оборудовании европейских и американских производителей, которые, по данном одного из высокопоставленных собеседиков на телеком-рынке, уже не первый год обивают пороги госдепа. Потеряв многие рынки сбыта пять лет назад, проиграв бизнес войну китайцам, они ищут пути, как вернуться на арену. А на войне, как известно, все методы хороши.

Украинские мобильные операторы не смогут просто выкинуть/вернуть китайские железяки и заменить их на "чистые". Все это стоит огромных денег – миллиарды долларов. И очевидно, что они не получат полной компенсации (если вообще какую-то получат) в рамках новых политических договоренностей.

А теперь самое главное

Телеком-оборудование и кибербезопасность – это, разумеется, не все шахматы в этой партии. Разворот нашей нижней части спины в сторону Поднебесной может означать охлаждение экономических отношений в принципе. И если это произойдет, то последствия для украинского экспорта могут оказаться драматическими. После того, как отношения Украины с Россией испортились и началась война, Китай стал крупнейшим рынком сбыта для наших экспортеров. За 10 месяцев этого года в Китай мы поставили товаров на сумму в $5,5 млрд. Причем товарооборот за последний год вырос практически в 2 раза, несмотря на пандемию и кризис. Это означает, что бизнес-связи между странами развиваются стремительно.

В США мы имеем скромные $773 млн экспортной выручки и никакого роста. Но на кону – обещанная Штатами поддержка нацбезопасности (что совсем немаловажно) и участие в инвестпрограммах.

Поэтому окончательный выбор нового стратегического партнера будет явно не простым. Придется хорошенько взвесить все за и против.

Следует также понимать, что камнем преткновения между Китаем и США не случайно стал именно телеком. Контроль над поставками оборудования под системы связи и интернет-доступа подразумевает опосредованный контроль и зависимость системы коммуникации страны в целом. А в цифровую эпоху это чуть ли не самое важное.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайн
Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайнУкраина
Украинцы сметают новогодние путевки в Турцию и Египет. Что происходит на курортах в карантин
Украинцы сметают новогодние путевки в Турцию и Египет. Что происходит на курортах в карантинЭкономика
К 30-летию Независимости в Украине построят самую длинную трассу
К 30-летию Независимости в Украине построят самую длинную трассуТранспорт
Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявление
Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявлениеПолитика
Доллар подскочил на 70 копеек за неделю: курс валют НБУ
Доллар подскочил на 70 копеек за неделю: курс валют НБУФинансы
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабря
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабряУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять