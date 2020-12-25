Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?

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Украина может очутиться в очень щепетильной ситуации, открыто поддержав одну из сторон в американо-китайской торговой войне. Наша позиция долгое время была неопределенной. Но в этом году ситуация начала напоминать раскачивающийся дом, когда амплитуда с каждой новостью постоянно увеличивается. И близок тот момент, когда дом завалится на одну из сторон противостояния, став с ней единым целым. В то же время отрыв от другой стороны, какой бы она не оказалась в итоге, создаст глубокую трещину в отношениях, куда утекут огромные деньги и новые возможности.

И выбор действительно очень сложный. Итак, чью сторону займет Украина в политэкономической войне США с Китаем? Почему это так важно? И чем мы рискуем?

Но обо всем этом по порядку.

Предыстория

Активная фаза экономической войны США и Китая началась несколько лет назад. Повод для эскалации – гонка технологий. Если раньше Поднебесная была лишь местом сборки оборудования, которое придумали на Западе, то со временем Китай стал полноценным игроком в сфере tech, вывел на рынок альтернативные системы коммуникаций и собственное программное обеспечение. Более доступное китайское телеком-оборудование быстро проникло на внешние рынки и на многих из них вытеснило западные компании. Тем временем Штаты обвинили китайских производителей в незаконном сборе информации и шпионаже через поставляемые ими по всему миру IT-устройства.

Мы подошли вплотную

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То, что Украина оказалась за шаг до принятия важного решения, стало очевидно в октябре. Тогда случился серьезный конфуз, который продемонстрировал полную несогласованность действий госорганов внутри страны.

Что же случилось? Госслужба спецсвязи и защиты информации, которая в Украине фактически исполняет функцию министерства связи, внезапно сообщает о том, что подписала меморандум о сотрудничестве в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекома с крупнейшим китайским поставщиком телеком-оборудования Huawei Ukraine.

Однако новость через несколько часов была удалена с сайта. Без дальнейшего объяснения причин. На фоне летней новости о том, что США пообещали Минцифре $38 млн на кибербезопасность, сообщение Госспецсвязи выглядело, мягко говоря, очень странно. И по сути означало следующее:

Украина принимает tech-помощь одновременно от Штатов и Китая, двух конкурирующих держав.

На днях последовала еще одна новость, которая косвенно подтверждает наше дальнейшее сближение с Америкой. Заместитель госсекретаря США Кит Крач заявил, что МИД Украины решило демонтировать все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях.

Пострадает ли связь

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Это уже не просто меморандумы и обещания, а первый звоночек. Оборудование Huawei используют украинские мобильные операторы. И их антенны установлены на некоторых ведомственных объектах. Но это пока отнюдь не означает, что пропадет связь. Представители сотовых компаниях в беседах не под запись называют этот вопрос нишевым. Возможно, им просто придется перепланировать свои сети, переставить оборудование в некоторых местах. И опять-таки теоретически возможно, что качество связи только в некоторых местах, таких как правительственный квартал, где большое сосредоточение ведомственных зданий, может действительно пострадать.

Но такая договоренность – только первый кирпичик. Чтобы понимать, как могут выглядеть следующие шаги украинских и американских дипломатов, можно чуть получше узнать, кто такой Кит Крач и чем он сейчас занимается. Итак сфера ответственности заместителя госсекретаря – экономический рост, энергетики и окружающая среда. Но большую часть времени он проводит в поездках по развивающимся и не только странам, направляя их "на путь истинный".

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Who is Mr. Krach

В прошлом вице-президент General Motors, а ныне заместитель госсека недавно вернулся из поездки по Латинской Америке, где налаживал взаимодействия с местными правительствами и бизнесами. Его цель – подключить как можно больше участников к так называемому проекту Clean Network. По сути этот проект – создание крупнейшего телекоммуникационного кластера, куда не будет входить Китай и китайские компании. А ключевая заявленная причина – национальная безопасность государств и потенциальный шпионаж со стороны Поднебесной. Дружественные страны и компании, опять же, по словам Крача, не будут использовать для телеком-сетей следующего поколения (5G) неблагонадежных поставщиков оборудования и могут ожидать на поток инвестиции в tech-сектор со стороны США.

Под неблагонадежными он подразумевает китайские компании Huawei, ZTE и прочих tech-гигантов.

Проект Clean Network, по словам заместителя госсекретаря, уже поддержали 53 страны, 183 телеком-компании, а также другие бизнесы, которые, по его словам, уже составляют ⅔ мировой экономики.

Заставят "переобуться"?

В некоторых украинских телеком-компаниях анонимно рассказывают, что "очиститься" их еще не приглашали. Однако, учитывая последние новости от нашего МИДа и Крача, такое приглашение (или распоряжение на госуровне) не за горами.

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Здесь так и хочется вставить фразу: на не переоценен ли вопрос с оборудованием Huawei вниманием? Ну заставят наших мобильщиков сменить поставщиков железяк, делов то? Оно на самом деле так и выглядит со стороны, если не углубляться в суть этого вопроса. А теперь внимание, заходим за кулисы. Согласно прошлогодним данным сервиса Base Stations, половина базовых станции крупнейших мобильных операторов – Киевстар, Vodafone Ukraine и lifecell – производства Huawei. А у Киевстар в принципе почти все станции китайские, поскольку второй поставщик – еще одна компания из поднебесной – ZTE.

Если Украина войдет в программу Clean Network, то развертывание следующего поколения связи – пятого (5G) – на базе существующего китайского "железа" уже произвести не удастся.

Придется обновлять мобильные сети на оборудовании европейских и американских производителей, которые, по данном одного из высокопоставленных собеседиков на телеком-рынке, уже не первый год обивают пороги госдепа. Потеряв многие рынки сбыта пять лет назад, проиграв бизнес войну китайцам, они ищут пути, как вернуться на арену. А на войне, как известно, все методы хороши.

Украинские мобильные операторы не смогут просто выкинуть/вернуть китайские железяки и заменить их на "чистые". Все это стоит огромных денег – миллиарды долларов. И очевидно, что они не получат полной компенсации (если вообще какую-то получат) в рамках новых политических договоренностей.

А теперь самое главное

Телеком-оборудование и кибербезопасность – это, разумеется, не все шахматы в этой партии. Разворот нашей нижней части спины в сторону Поднебесной может означать охлаждение экономических отношений в принципе. И если это произойдет, то последствия для украинского экспорта могут оказаться драматическими. После того, как отношения Украины с Россией испортились и началась война, Китай стал крупнейшим рынком сбыта для наших экспортеров. За 10 месяцев этого года в Китай мы поставили товаров на сумму в $5,5 млрд. Причем товарооборот за последний год вырос практически в 2 раза, несмотря на пандемию и кризис. Это означает, что бизнес-связи между странами развиваются стремительно.

В США мы имеем скромные $773 млн экспортной выручки и никакого роста. Но на кону – обещанная Штатами поддержка нацбезопасности (что совсем немаловажно) и участие в инвестпрограммах.

Поэтому окончательный выбор нового стратегического партнера будет явно не простым. Придется хорошенько взвесить все за и против.

Следует также понимать, что камнем преткновения между Китаем и США не случайно стал именно телеком. Контроль над поставками оборудования под системы связи и интернет-доступа подразумевает опосредованный контроль и зависимость системы коммуникации страны в целом. А в цифровую эпоху это чуть ли не самое важное.

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