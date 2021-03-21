Раздавать деньги бедным. В США начались эксперименты, Европа на очереди

Ежемесячно получать денежную поддержку от государства и тратить ее на свои непокрытые нужды. На то, на что обычно не хватает денег. Не отчитываясь ни перед кем!

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Это не мечта тунеядца, и не пенсия. Это называется универсальный базовый доход. Новая волна экспериментов стартовала в Соединенных штатах. Представителям социально незащищенных слоев населения власти хотят платить по $500 в месяц, независимо от того, есть у них работа или нет.

И если четыре года назад основатель SpaceX Илон Маск прогнозировал, что правительства развитых стран вынуждены будут внедрить базовый доход из-за грядущей автоматизации – роботы заберут работу у людей, то теперь появилась новая, и более очевидная причина – эпидемия коронавируса.

Многие американцы, которым и раньше не хватало средств на покрытие базовых нужд, вследствие волн Covid-19 оказались в бедственном положении. И чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, местные власти пошли на эксперименты.

Первый удачный пилот

Оптимизма им придал завершившийся в 2021 году пилотный проект в калифорнийском городке Стоктон. В течение двух лет 125 местных жителей, выбранных рандомно, получали по 500 долларов каждый месяц.

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Как оказалось, лишь менее 1% из этих денег ушло на алкоголь и табак.

Большая часть денег уходила на еду, одежду и товары для дома.

Но самое интересное – базовый доход подтолкнул подопытных к тому, чтобы найти постоянную работу. Они делали это в два раза чаще, чем люди, которые не получали дополнительные деньги.

То есть, уровень безработицы даже снизился!

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Немаловажный фактор – базовый доход помог людям выйти из состояния тревожности и депрессии.

46-летняя Лоррин Парадела из Стоктона работала на двух работах, но находилась в состоянии непрекращающегося стресса из-за того, сможет ли она оплачивать счета каждый месяц.

"Иногда вы получаете алименты, а иногда нет", – рассказывала Парадела, которая живет со своим 17-летним сыном и 11-летней дочерью и не имеет права на получение государственной помощи.

Дополнительные 500 долларов в месяц позволили ей перевести дух.

Она купила Honda Accord 2015 года. Машина позволила ей продолжать ездить на работу.

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"Я смогла лучше дышать, – говорит она. – Я могла спать".

Вдохновленные примером Стоктона, другие американские города тоже начали аналогичные эксперименты: Дарем (Северная Каролина), Новый Орлеан (Луизиана), Гэри (Индиана).

Вполне очевидно, что 2021 станет годом, когда в этом списке появятся десятки американских населенных пунктов. Для большинства из них это будут только пилоты, но траектория движения экономики прослеживается уже сейчас: проще раздавать деньги на базовые нужды, нежели бороться с последствиями нищеты.

В тренде Как выйти из локдауна без потерь для экономики

На самом то деле, это только на первый взгляд кажется, что базовый доход означает прямое увеличение затрат для местных властей. В развитых странах "обслуживание бедности" может стоить куда больших денег.

И вот почему:

увеличение затрат на медицинское обслуживание – необеспеченные чаще болеют;

издержки связанные с возрастающей преступностью, особенно в районах с большой концентрацией бедняков;

нагрузка на службу занятости, связанная с возросшей безработицей.

Иначе говоря, дополнительный доход в каком-то роде похож по своей природе на монетизацию субсидий. Когда социально необеспеченный человек не получает льготы от государства, независимо от того, пригодятся они ему или нет, а вместо этого сам сможет "проголосовать гривней" за то, что ему на самом деле необходимо.

Таким образом, введение базового дохода может локально поднять спрос на товары и услуги, что даст глоток свежего воздуха не только людям, получающим $500 в месяц, но и местной экономике.

Не только в США

Помимо Штатов, коронавирус подтолкнул к экспериментам с базовым доходом и другие развитые страны. Например, Южную Корею, где от недостаточного заработка страдает более четверти молодых людей в возрасте до 29 лет.

Аналогичный эксперимент начинается и в Германии: 120 человек будут получать по 1200 Евро в месяц в течение трех лет.

Более того, универсальный базовый доход и вовсе вскоре имеет шанс стать нормой для всего ЕС.

В прошлом году Еврокомиссия зарегистрировала гражданскую инициативу по безусловному базовому доходу (UBI). Если инициаторам удастся за год собрать 1 миллион подписей как минимум из семи разных стран ЕС, Еврокомиссия должна будет рассмотреть этот вопрос и отреагировать.

Европейцы осторожничают?

Хотя, как показывает счетчик, голоса набираются не особо быстро:

И необходимое количество проголосовавших набрала пока только одна Словения.

Кстати, говоря, Швейцария была первой европейской страной, где прошел референдум за безусловный базовый доход еще в 2016 году. Народная инициатива провалилась: почти 77% швейцарцев отвергли эту идею.

Что ж осторожность европейцев, в принципе оправдана. Так как повсеместное введение универсального дохода в любом случае приведет к возросшей на бюджет финансовой нагрузке. Это все-таки больше игра в долгую – направленная на "оздоровление" рабочей силы.

Получая базовую поддержку, люди меньше будут бояться запустить свой бизнес, получат время на дополнительное образование, ресурсы, чтобы подтянуть здоровье и так далее.

Но на такую обширную инвестпрограмму в обновление людских ресурсов в период коронакризиса может не найтись денег даже у западноевропейских стран.

Интересно, а что по этому поводу думают украинские чиновники? У нас то тема, кажется, не поднималась вообще!

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